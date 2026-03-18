William l-ar putea exclude pe fostul prinț Andrew de la eventualele funeralii ale regelui Charles

Andrew Mountbatten-Windsor, locuiește în prezent pe domeniul Sandringham, în urma arestării sale. Și, deși se află pe o proprietate regală este complet ocolit de membrii familiei regale.

„William a luat o decizie foarte fermă”, a declarat o sursă din interiorul familiei regale britanice, scrie AOL.

„Andrew nu va mai fi niciodată în preajma lui Catherine sau a copiilor. Această ușă este complet închisă. Prioritatea lui William este protejarea lui Catherine și a copiilor”.

Când vine vorba de evenimente regale care ar putea implica întreaga familie, soluția – în ceea ce-l privește pe William – este simplă: conform sursei, „Dacă Andrew este prezent, William, Catherine și copiii nu vor fi. Este atât de simplu.”

Prințul William intenționează să respecte această regulă la toate evenimentele regale viitoare, fără nicio excepție. „Când va veni în cele din urmă momentul înmormântării regelui Charles, William nu-l vrea pe Andrew acolo”, confirmă sursa. „Nu vrea ca acea umbră să se apropie de Catherine sau de copiii lui. Catherine și copiii sunt pe primul loc. Andrew a ieșit definitiv din viața lor.”

Prințul William și Kate Middleton nu au făcut nicio declarație cu privire la arestarea lui Andrew, dar au emis una prin intermediul purtătorului lor de cuvânt: „Pot confirma că prințul și prințesa au fost profund îngrijorați de dezvăluirile continue. Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor.”