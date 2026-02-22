Regele Charles va acorda poliției acces la toate fișierele și înregistrările pentru orice anchetă legată de fratele său Andrew

Regele Charles a declarat că va acorda poliției acces la toate fișierele și înregistrările necesare pentru orice investigație care îl implică pe fratele său, Andrew Mountbatten-Windsor.

Apropiații familiei regale britanice e tem că publicarea acestor documente ar putea dezvălui o mușamalizare, a relatat The Observer, însă o sursă regală a declarat pentru ziar că vor coopera „total și din toată inima” în anchetă, conform declarației regelui după reținerea fratelui său.

Decizia vine după ce fostul prinț a fost arestat, joi, sub suspiciunea de abuz în exercitarea unei funcții publice. Arestarea vine în contextul în care Poliția din Thames Valley a spus că analizează rapoarte potrivit cărora Andrew ar fi transmis informații comerciale confidențiale și oportunități de investiții lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale împotriva minorilor, în 2010 și 2011, pe vremea când era trimisul special pentru comerț al Regatului Unit în Asia.

Reprezentanții Palatului regal britanic au refuzat să comenteze când au fost întrebați dacă reședința oficială a regelui ar putea fi percheziționată în cadrul anchetei, loc în care Andrew a avut un birou și un apartament privat până în 2022, potrivit Daily Mail.

În ciuda deschiderii regelui către transparență, pe coridoarele palatului se simt totuși îngrijorări. O sursă regală a afirmat că există riscul ca anchetatorii să descopere că unele figuri de rang înalt de la Palatul Buckingham știau ce făcea Andrew și au ascuns situația.

Fostul prinț și Epstein au fost prieteni timp de 15 ani. Totuși, sursa a încercat să îi distanțeze pe rege și pe prințul William de eventuale mușamalizări, spunând că „ar fi fost sub conducerea anterioară” și că aceștia nu ar fi participat la astfel de decizii.

Andrew a fost audiat timp de 11 ore consecutiv după arestare și a fost fotografiat în timp ce era prăbușit pe scaunul unui Range Rover, încercând să se ascundă de camerele de filmat în timp ce părăsea Centrul de Investigații al Poliției din Aylsham. El a fost adus de la Wood Farm, de pe domeniul regal Sandringham din Norfolk, unde fusese mutat după ce a fost evacuat din reședința sa din Windsor, Royal Lodge, de către regele Charles la începutul acestei luni.

Autoritățile au percheziționat Wood Farm și verifică acum și conacul Royal Lodge, cu șapte dormitoare, ca parte a anchetei. Poliția are acum libertate de a-și extinde investigația dacă descoperă și alte infracțiuni în timp ce analizează fișierele și bunurile fostului prinț și va „urma probele”.

Avocatul specialist în apărare penală Marcus Johnstone a declarat că poliția „nu va ignora” alte infracțiuni pe care le-ar putea descoperi în timpul anchetei inițiale. El a spus: „Ceea ce găsesc pe dispozitivele sale ar putea duce la noi acțiuni de investigare și la noi interogatorii. Dacă analizează o infracțiune și descoperă alta, nu o vor ignora”. El a menționat în mod special că, dacă s-ar dovedi că Andrew a fost implicat în rețeaua de trafic sexual a lui Epstein, poliția ar acționa și pentru acea faptă.

Poliția și-a extins investigația și asupra personalului lui Andrew, iar Scotland Yard a cerut tuturor ofițerilor de protecție regală care au lucrat cu fostul membru al familiei regale să raporteze orice suspiciuni de ilegalitate.

Fostul ofițer de protecție regală Paul Page a susținut deja că „peste 40 de femei” ar fi vizitat apartamentul lui Andrew de la Palatul Buckingham în cei șase ani în care a păzit acea locație, între 1998 și 2004.