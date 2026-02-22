search
Duminică, 22 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Regele Charles va acorda poliției acces la toate fișierele și înregistrările pentru orice anchetă legată de fratele său Andrew

0
0
Publicat:

Regele Charles a declarat că va acorda poliției acces la toate fișierele și înregistrările necesare pentru orice investigație care îl implică pe fratele său, Andrew Mountbatten-Windsor.

Regele Charles și fratele său, prințul Andrew FOTO Arhivă
Regele Charles și fratele său, prințul Andrew FOTO Arhivă

Apropiații familiei regale britanice e tem că publicarea acestor documente ar putea dezvălui o mușamalizare, a relatat The Observer, însă o sursă regală a declarat pentru ziar că vor coopera „total și din toată inima” în anchetă, conform declarației regelui după reținerea fratelui său.

Decizia vine după ce fostul prinț a fost arestat, joi, sub suspiciunea de abuz în exercitarea unei funcții publice. Arestarea vine în contextul în care Poliția din Thames Valley a spus că analizează rapoarte potrivit cărora Andrew ar fi transmis informații comerciale confidențiale și oportunități de investiții lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale împotriva minorilor, în 2010 și 2011, pe vremea când era trimisul special pentru comerț al Regatului Unit în Asia.

Reprezentanții Palatului regal britanic au refuzat să comenteze când au fost întrebați dacă reședința oficială a regelui ar putea fi percheziționată în cadrul anchetei, loc în care Andrew a avut un birou și un apartament privat până în 2022, potrivit  Daily Mail.

În ciuda deschiderii regelui către transparență, pe coridoarele palatului se simt totuși îngrijorări. O sursă regală a afirmat că există riscul ca anchetatorii să descopere că unele figuri de rang înalt de la Palatul Buckingham știau ce făcea Andrew și au ascuns situația.

Fostul prinț și Epstein au fost prieteni timp de 15 ani. Totuși, sursa a încercat să îi distanțeze pe rege și pe prințul William de eventuale mușamalizări, spunând că „ar fi fost sub conducerea anterioară” și că aceștia nu ar fi participat la astfel de decizii.

Andrew a fost audiat timp de 11 ore consecutiv după arestare și a fost fotografiat în timp ce era prăbușit pe scaunul unui Range Rover, încercând să se ascundă de camerele de filmat în timp ce părăsea Centrul de Investigații al Poliției din Aylsham. El a fost adus de la Wood Farm, de pe domeniul regal Sandringham din Norfolk, unde fusese mutat după ce a fost evacuat din reședința sa din Windsor, Royal Lodge, de către regele Charles la începutul acestei luni.

Autoritățile au percheziționat Wood Farm și verifică acum și conacul Royal Lodge, cu șapte dormitoare, ca parte a anchetei. Poliția are acum libertate de a-și extinde investigația dacă descoperă și alte infracțiuni în timp ce analizează fișierele și bunurile fostului prinț și va „urma probele”.

Avocatul specialist în apărare penală Marcus Johnstone a declarat că poliția „nu va ignora” alte infracțiuni pe care le-ar putea descoperi în timpul anchetei inițiale. El a spus: „Ceea ce găsesc pe dispozitivele sale ar putea duce la noi acțiuni de investigare și la noi interogatorii. Dacă analizează o infracțiune și descoperă alta, nu o vor ignora”. El a menționat în mod special că, dacă s-ar dovedi că Andrew a fost implicat în rețeaua de trafic sexual a lui Epstein, poliția ar acționa și pentru acea faptă.

Poliția și-a extins investigația și asupra personalului lui Andrew, iar Scotland Yard a cerut tuturor ofițerilor de protecție regală care au lucrat cu fostul membru al familiei regale să raporteze orice suspiciuni de ilegalitate.

Fostul ofițer de protecție regală Paul Page a susținut deja că „peste 40 de femei” ar fi vizitat apartamentul lui Andrew de la Palatul Buckingham în cei șase ani în care a păzit acea locație, între 1998 și 2004.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
digi24.ro
image
Paguba de 50.000 de euro suferită de un șofer, la Borș. S-a ales și cu dosar penal
stirileprotv.ro
image
Câte apartamente are cel mai mare bloc din România. Este cât un oraș întreg
gandul.ro
image
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
mediafax.ro
image
Cum a învățat limba română unul dintre cei mai iubiți străini din România: Ce s-a întâmplat la Brașov, în primul an după ce s-a mutat în țara noastră
fanatik.ro
image
Lia Savonea, mai „tare” decât CEDO. Dan Voiculescu pariază că o decizie a șefei Înaltei Curți îi va aduce revizuirea condamnării din dosarul ICA
libertatea.ro
image
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
Alex Cîmpanu a plecat din România și a dat lovitura carierei: "Am venit să câștig!"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Un francez a devenit tată la 91 de ani. Fiica cea mare a acestuia are 60 de ani
antena3.ro
image
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec!
observatornews.ro
image
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! Descindere de amploare în Capitală!
cancan.ro
image
Câte pensii limită de vârstă, de invaliditate, urmaș sub 2.000 lei sunt în România? Dar peste 5.000 de lei?
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Sunetul mesajelor RO-ALERT, inspirat din natură. Cum se numeşte pasărea care scoate cel mai puternic ciripit de pe pământ
playtech.ro
image
Accidentare gravă pentru Denis Drăguș în Turcia! Primul diagnostic al medicilor este extrem de dur, veste grea și pentru echipa națională. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
BOMBĂ la Survivor! S-a aflat câștigătorul! El este cel care ar pleca acasă cu trofeul și cu marele premiu: E bun rău de tot
romaniatv.net
image
Ilie Năstase, prins călcând strâmb: Bea bere cu alcool și conduce fără probleme FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Tragedia ascunsă de la Castelul Corvinilor. Mesajul sfâșietor lăsat în piatră pe limbă de moarte. Blestem sau legendă?
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
"Charles trebuie să abdice! E trist și șocant, dar William și Kate sunt acum adevărații Rege și Regină" Cum a răspuns prințesa

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești