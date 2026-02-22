Polițiștii londonezi păzeau casa lui Epstein în timpul unei vizite a lui Andrew. Noi e-mailuri îl îngroapă mai adânc pe fratele regelui Charles

Ofițeri ai Poliției Metropolitane au fost instruiți să asigure securitatea pentru o cină organizată la reședința din New York a lui Jeffrey Epstein, la care a participat Andrew Mountbatten-Windsor, potrivit unor e-mailuri publicate de Departamentul de Justiție al SUA.

Poliția Metropolitană afirmă că nu a identificat, până „la acest moment”, nicio faptă ilegală comisă de ofițerii săi de protecție. Vineri, forțele de ordine au precizat că „identifică și contactează” foști și actuali ofițeri care ar putea deține informații relevante, potrivit BBC.

În calitate de membru activ al Familiei Regale la acea vreme, prințul Andrew ar fi fost însoțit de ofițeri de protecție apropiată, ca parte a măsurilor sale de securitate. Andrew a negat întotdeauna cu fermitate orice abatere.

E-mailurile publicate în dosarele Epstein par să dezvăluie aranjamentele care i-ar fi permis lui Andrew să rămână la Epstein în decembrie 2010. În corespondență, secretara privată a lui Andrew solicită adresa unde urma să fie cazat și „confirmarea că există spațiu pentru ambii săi ofițeri de protecție în casă”.

E-mailurile interne ale angajaților lui Epstein confirmă că exista „spațiu pentru ambii bodyguarzi ai lui Andrew… unul la etajul 4 și unul la etajul 5”. Acestea sugerează că Andrew și ofițerii săi de protecție din cadrul Poliției Metropolitane au primit un cod de securitate temporar pentru a „intra și ieși” din proprietatea lui Epstein din New York.

Într-un mesaj datat 1 decembrie 2010, adică seara dinaintea cinei organizate de Epstein, un membru neidentificat al personalului i-a scris lui Epstein: „Cei 2 ofițeri de protecție ai Ducelui, împreună cu securitatea statului, vor fi aici mâine pentru cina festivă. Rich le-a dat instrucțiuni la ușă”.

BBC a întrebat anterior Poliția Metropolitană dacă ofițerii au rămas la casa lui Epstein, așa cum sugerau e-mailurile, și dacă li s-a oferit un cod de securitate pentru a putea intra și ieși după nevoie. Forțele de ordine au spus că nu comentează asupra aranjamentelor de securitate pentru persoanele protejate.

Poliția Metropolitană a precizat că ofițerii de protecție sunt supuși acelorași standarde profesionale ridicate ca toți polițiștii, adăugând: „Ei știu că acțiunile lor vor fi supuse analizei publice”.

Comitetul guvernamental pentru vizitele regale este responsabil de analizarea planurilor de călătorie oficială ale membrilor activi ai Familiei Regale. Acesta este format din reprezentanți seniori ai Ministerului de Externe, ai Casei Regale, ai biroului prim-ministrului, ai Departamentului pentru Afaceri și Comerț și ai Cabinetului.

Jurnaliștii britanici au contactat Ministerul de Externe pentru a întreba dacă departamentul știa despre diversele călătorii făcute de Andrew Mountbatten-Windsor la proprietățile lui Epstein.

Un purtător de cuvânt al guvernului a spus că au fost revizuite planurile de călătorie oficială efectuate în 2008 și 2009 de către atunci Ducele de York. Acesta a adăugat: „Comitetul pentru vizite regale nu este implicat în călătoriile private efectuate de membrii activi ai Familiei Regale sau în orice călătorie a membrilor neactivați”.

Andrew a fost arestat joia trecută sub suspiciunea de abuz în funcție publică și a fost eliberat sub anchetă după 11 ore. Perchezițiile la fosta sa reședință din Windsor, Royal Lodge, continuă.