LIVE TEXT | Război în Ucraina. Forțele de ocupație ruse învață din greșeli și își adaptează tactica de luptă

Forțele de ocupație ruse învăță din greșeli și au început să-și schimbe tactica de luptă. Rușii nu se mai deplasează în coloane mari sau în locuri unde pot fi rapid incapacitate sau distruse.

După cum scrie The New York Times , trupele ruse au început să folosească mai des dronele și să efectueze atacuri de recunoaștere. Uneori strigă doar să identifice tranșeele ucrainene înainte de a le lua cu asalt.

UPDATE 03:01 O posibilă explozie a CNE Zaporojie nu va fi un obstacol pentru Forțele Armate ucrainene, consideră Svitan.

Expertul militar, colonelul în rezervă al Forțelor Armate ale Ucrainei, Roman Svitan, a spus că, spre deosebire de atacul asupra CHE Kakhovskaia, nu există o rațiune militară ca rușii să arunce în aer centrala nucleară de la Zaporojie, deoarece acest lucru nu va împiedica avansarea forțelor ucrainene, informează Unian.

UPDATE 00:53 Ancheta continuă! Primele măsuri în cazul abuzului împotrivei minorei din Sumî

Doi cursanți ai Centrului de Formare Profesională Primară „Academia de Poliție” Sumî, care sunt suspectați de infracțiuni împotriva minorilor au fost exmatriculați din instituție și destituiți din poliție.

Pe baza acestui eveniment, angajații Serviciului Național de Securitate al Ucrainei efectuează o anchetă oficială, iar toate materialele colectate și rezultatele acestora vor fi trimise SBI, care efectuează o anchetă preliminară în procesul penal, conform agenției de presă Unian.



UPDATE 23:55 A fost anunțată data lansării Registrului unificat al armelor din Ucraina

Ucrainenii vor avea posibilitatea de a depune documentația pentru permisiunea de a deține arme în mod electronic prin unui registru unic online. Începând cu 23 iunie, Registrul Unic al Armelor va începe să funcționeze în Ucraina, ceea ce va ajuta la automatizarea înregistrării armelor și va face procesul de obținere a permiselor mai rapid pentru cetățeni, informează Unian.

UPDATE 22:45 Ucraina: Bilanțul victimelor crește rapid, în urma distrugerii barajului Kahovka

Responsabilii din Ucraina au raportat sâmbătă 16 morți și 31 de persoane dispărute, în urma distrugerii barajului Kahovka de pe fluviul Nipru în cursul săptămânii trecute, notează AFP, conform Agerpres.

„Au murit 16 persoane: 14 în regiunea Herson şi două în regiunea Nikolaiev (Mikolaiv). 31 de persoane sunt în continuare date dispărute", a conform comunicatului Ministerului de Interne ucrainean. Detalii aici.

UPDATE 21:27 Putin, la întâlnirea cu liderii africani: „Războiul nu poate dura pentru totdeauna. Acest război trebuie să se termine” VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin s-a declarat sâmbătă "gata" pentru un "dialog constructiv cu cei care doresc pacea", în timpul unei întâlniri cu mediatorii africani asupra Ucrainei, salutând "abordarea echilibrată" a Africii faţă de criza ucraineană. Detalii aici.

UPDATE 21.06 INTERVIU Oliver Jens Schmitt, istoric: „Putin a socotit că Occidentul se află în plin declin, dar UE s-a transformat într-o alianță, militară chiar“

S-ar putea spune cu ușurință că una dintre cauzele războiului din Ucraina este subestimarea, venită din ambele părți: Putin a considerat că Vestul nu este atât de puternic precum vrea să pară, iar Occidentul nu a luat în considerare semnalele de alarmă trase de țările din Europa de Est cu privire la pericolul rus. Detalii aici

UPDATE 19:33 Fost comandant ucrainean critică avansul prea lent al contraofensivei și îndeamnă la o acțiune decisivă

Expertul militar și fost comandant al Forțelor Aeropurtate ucrainene, Ivan Iakubeț, a criticat ritmul avansului forțelor armate ucrainene într-un interviu acordat Radio The New Voice of Ukraine, pe 16 iunie. Detalii aici.