Reacția unui copil ucrainean speriat, găsit în pivniță după un atac rusesc: „Mamă, nu mai avem casă”

Un băiat de numai 12 ani a supraviețuit unui atac rusesc cu rachete ce a avut loc vineri, 16 iunie, în cartierul Vișgorod din Kiev. Copilul, rămas singur acasă, s-a ascuns în pivniță în timpul atacului și a supraviețuit. Casa lor însă a fost distrusă de o bucată de rachetă.

„Fiul meu Roman, în vârstă de 12 ani, a fost lăsat singur acasă. Atât eu, cât și mama mea am plecat la muncă. El a cerut să vină cu mine, dar eu nu l-am băgat în seamă. În jurul orei 11, a început alerta de raid aerian. Fiul meu a început să scrie mesaje în care spunea că era gălăgie acasă și că era speriat”, a declarat Victoria Sushko, mama băiatului, conform Life Pravda. Roman a continuat să-i scrie mamei sale și s-a ascuns în pivniță.

Ea a încercat să-l liniștească pe copil, spunându-i că atacul nu este în zona lor, însă la un moment dat, ea a primit un mesaj de la fiul ei în care i-a spus: „Mamă, nu mai avem casă!”. Femeii însă i-a venit greu să creadă cât degravă era situația.

„Roman a trimis fotografii, nu erau clare, așa că am crezut că nu s-a întâmplat nimic grav. Părea că copilul avea fantezii. Apoi, fiul meu m-a sunat isteric, întrebând unde sunt, spunând că este foarte speriat. Când am ajuns, am văzut totul cu ochii mei”, își amintește femeia.

Casa nu mai este locuibilă

Potrivit femeii, din casă au rămas doar pereții și o parte din mobilier. De asemenea, magazia și garajul cu mașina au fost avariate.

Roman a fost scos dintre dărâmăturile casei de vecinii care au venit după lovitură. El se afla într-o pivniță de sub casă.

„Unchiul meu m-a scos de sub dărâmături. Am crezut că racheta însăși a lovit casa, pentru că era foarte tare. Acum mă simt bine. A fost înfricoșător când s-a întâmplat, dar nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Nu mă simt ca un erou”, spune Roman.

Viktoriia a mai spus că fiul ei este bine din punct de vedere fizic acum. Dar ea înțelege că problemele psihologice pot apărea în timp.

Aceasta nu este prima dată când familia Sushko este lovită de un atac rusesc, însă prima dată, deși doar două geamuri au fost sparte, fiul ei a suferit probleme de sănătate.