Blindatele americane MaxxPro, folosite de Ucraina, îi scot din minți pe ruși. „Sunt aproape indestructibile”

Vehiculele blindate de luptă rezistente la mine MaxxPro, fabricate în SUA, se dovedesc cruciale în lupta Ucrainei împotriva forțelor ruse.

La începutul acestei luni, soldații din Brigada 68 Jaeger a Ucrainei au rămas blocați în timp ce încercau să avanseze în satul Blahodatne. În timp ce unii au fost uciși când au încercat să fugă, alții au scăpat într-un vehicul blindat de luptă MaxxPro, în ciuda faptului că se aflau sub foc puternic, scrie Insider.

"MaxxPro-urile sunt ca o capă roșie pentru ruși, le țintesc cu tot ce au", a declarat Stepan, un luptător ucrainean, pentru The Times. "Dar ele sunt aproape indestructibile."

Unul dintre vehicule a fost lovit de bombardamente și altul de mortiere, dar "toți cei din interior au supraviețuit. Au salvat cu adevărat viețile soldaților noștri", a spus Stepan.

MaxxPro a fost inițial construit pentru a ajuta la protejarea soldaților din Irak de dispozitivele explozive improvizate, potrivit Navistar Defense, producătorul vehiculului.

Are o cocă "în formă de V" care ajută la devierea exploziilor departe de echipaj și este proiectată "pentru a rezista focului armelor balistice, exploziilor minelor, IED și altor amenințări emergente". De asemenea, are loc pentru un tunar, per Navistar.

Vehiculul are o capacitate de 12 locuri. Turela sa unică găzduiește o mitralieră de 7,62 sau 12,7 mm.

Anul trecut, SUA au anunțat că vor trimite 200 de vehicule în Ucraina, ca parte a unui pachet de ajutor militar.