Aeroportul din Vilnius, închis câteva ore după ce baloane cu aer cald au intrat în spațiul aerian din Belarus

Până la 25 de baloane cu aer cald de mici dimensiuni, au intrat în spațiul aerian al Lituaniei sâmbătă seară, ducând la închiderea aeroportului din Vilnius și întârziind zborurile cu mai multe ore, au declarat autoritățile, relatează CNN.

Incidentul a dus la amânarea a 30 de curse afectând aproximativ 6.000 de pasageri, potrivit Centrului Național de gestionare a crizelor din Lituania. Zborurile au fost reluate duminică la ora locală 4:50.

Două baloane au zburat deasupra aeroportului din Vilnius, potrivit purtătorului de cuvânt Darius Buta. Peste două duzini au ajuns în zona mai largă Vilnius. Baloanele au fost observate în seara și noaptea între sâmbătă și duminică, în intervalul 20:45 - 4:30.

Poliția de frontieră a recuperat 11 baloane și aproximativ 18.000 de pachete de țigări de contrabandă în diverse locații, a declarat Buta pentru Associated Press.

Capitala Lituaniei este situată la aproximativ 40 de kilometri vest de granița cu aliatul apropiat al Rusiei, Belarus. Traficanții belaruși folosesc din ce în ce mai mult baloanele, care sunt mult mai ieftine decât dronele, pentru a introduce ilegal țigări în Uniunea Europeană, a declarat Buta.

Incidente similare, dar implicând un număr mai mic de baloane, au fost raportate și în august. Anul trecut, 966 de baloane cu aer cald din Belarus au fost interceptate de autoritățile lituaniene. Anul acesta au fost documentate 544.

„Atât contrabanda cu baloane, cât și cu drone sunt activități criminale, dar nu provocări sau acte de sabotaj”, a spus Buta.

Pe 10 iulie, o dronă identificată drept o Gerbera de fabricație rusească a intrat în Lituania din Belarus și s-a prăbușit în comitatul Vilnius, scrie CNN.