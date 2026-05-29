Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Cum ar putea Rusia să cucerească Vilnius în cinci zile. Arma asimetrică ce poate salva Lituania

Flancul estic al NATO se află în fața unor reconfigurări strategice majore, pe măsură ce analiștii militari occidentali testează capacitatea de rezistență a statelor baltice în fața unui potențial conflict extins. O simulare de război, analizată recent de publicația britanică The Times, scoate la iveală un scenariu sumbru: forțele armate ale Federației Ruse ar avea capacitatea de a lansa o ofensivă pe trei direcții și de a pune stăpânire pe Lituania în doar câteva zile, profitând de eventualele ezitări politice din cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Dronă-kamikaze de tip HX-2, dezvoltate de compania germană Helsing/FOTO:X

Totuși, exercițiul de dinamică militară indică și existența unui scenariu alternativ. Un răspuns defensiv asimetric, bazat pe utilizarea masivă a tehnologiei de calcul bazate pe inteligență artificială și pe roiuri de drone de producție germană, ar putea bloca avansul coloanelor rusești în primele zece zile, oferind aliaților timpul necesar pentru a activa mecanismele de apărare colectivă.

Scenariul I: Încercuirea rapidă și paralizia decizională a NATO

În prima variantă analizată de experții militari americani, armata rusă ar declanșa o operațiune fulger pe trei axe convergente: prin raioanele estice ale Letoniei, direct de pe teritoriul Belarusului și dinspre exclava puternic militarizată Kaliningrad. Potrivit simulării, capitala Vilnius ar fi complet încercuită încă din a cincea zi a invaziei.

Riscul major identificat de analiști nu este doar de natură strict tactică, ci mai ales politică. În timp ce trupele ruse s-ar consolida pe pozițiile ocupate în interiorul unui stat membru NATO, disensiunile diplomatice din interiorul blocului comunitar ar putea întârzia un răspuns militar ferm. Odată instalat, Kremlinul ar putea apela la șantajul nuclear pentru a descuraja orice tentativă occidentală de deofensivă și eliberare a teritoriului.

Geografia regiunii complică masiv arhitectura de securitate:

-Belarus, aliatul strategic al Moscovei, flanchează regiunea la sud și adăpostește focoase tactice.

-Coridorul Suwalki, fâșia îngustă de pământ care leagă statele baltice de Polonia și restul NATO, rămâne o vulnerabilitate critică, expusă direct presiunii dintre Kaliningrad și teritoriul belarus.

Scenariul II: Strategia roiului de drone și apărarea autonomă

Cea de-a doua ipoteză de lucru exclude faza de așteptare a unei decizii consensuale la Bruxelles sau Washington. În acest scenariu, armata lituaniană declanșează imediat o operațiune de apărare autonomă de mare intensitate, utilizând o flotă de 12.000 de drone-kamikaze de tip HX-2, dezvoltate de compania germană Helsing.

Aceste muniții rătăcitoare (loitering munitions), comparabile ca rol cu sistemele rusești din familia Lancet, au specificații tehnice capabile să perturbe logistica de asalt: o rază de acțiune de 96 km, o viteză maximă de 220 km/h și o încărcătură de luptă de 4 kg proiectată pentru a perfora blindajul tancurilor grele. Principalul avantaj strategic al acestor sisteme este autonomia oferită de algoritmii AI, care le permit ghidarea și lovirea țintelor chiar și în medii cu un nivel ridicat de bruiaj electronic (EW).

„Sistemele HX-2 ar putea stopa eșalonul întâi al celor trei armate ruse pentru o perioadă de o săptămână sau două”, explică Greg Melcher, fost oficial al Pentagonului.

Acest interval de timp este considerat critic și suficient pentru a permite redistribuirea forțelor NATO în temeiul Articolului 5 sau pentru dislocarea rapidă a unei „coalții a celor dornici” (coalition of the willing).

Reziliența regională: modelul eston de descurajare

Această evaluare a riscurilor din Lituania coincide cu o amplificare generală a măsurilor de securitate în întreaga regiune baltică. În Estonia vecină, pregătirea pentru un conflict pe scară largă a fost integrată în politicile publice și în viața civilă. Orașe mari precum Tartu organizează exerciții de evacuare și proiectează adăposturi de urgență pentru 100.000 de persoane, în timp ce instituțiile de învățământ preuniversitar includ operarea dronelor în programele de instruire.

Deși oficialii occidentali subliniază că capacitățile terestre ale Rusiei sunt în prezent concentrate pe frontul din Ucraina, statele din prima linie nu își reduc vigilența. Estonia, care alocă resurse masive apărării, participă activ la exerciții de mare anvergură precum Spring Storm, absorbind lecțiile tactice ale războiului modern.

Mesajul transmis de capitalele baltice este unitar și clar: indiferent de fluctuațiile politice de la nivel global, regiunea își dezvoltă capabilitățile tehnologice și militare necesare pentru a demonstra că nu va reprezenta niciodată o țintă ușoară.

