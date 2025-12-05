search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Lipsa unei strategii clare sabotează eforturile americane de pace, susține fostul ambasador al SUA la NATO, Ivo Daalder

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Eforturile administrației președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei au devenit dificil de urmărit. În ultimele luni, o succesiune rapidă de întâlniri – de la Moscova și Anchorage la New York, Washington, Miami, Kiev și Geneva – a fost dublată de numeroase discuții telefonice neoficiale între diverși actori implicați.

Vladimir Putin Steve Witkoff/FOTO:EPA/EFE
Vladimir Putin Steve Witkoff/FOTO:EPA/EFE

Potrivit fostului ambasador al SUA la NATO, Ivo Daalder, care își exprimă opinia într-o analiză publicată de Politico, una dintre cauzele instabilității este sarcina aproape imposibilă trasată de Trump echipei sale: obținerea unui acord de pace între două state angajate să lupte pentru obiective diametral opuse – Rusia pentru subordonarea Ucrainei, iar Ucraina pentru menținerea suveranității și independenței sale.

Lipsa unui proces formal de politică externă

Haosul recent – anunțuri de summituri ulterior anulate, termene schimbate, planuri abandonate și o listă fluctuanta de participanți la negocieri – este, în opinia diplomatului, alimentat de absența unui mecanism instituțional coerent în administrația Trump. Lipsesc proceduri clare pentru formularea de politici, coordonarea interinstituțională și interacțiunea organizată cu guvernele străine.

Deși și alte administrații au lucrat uneori cu cercuri restrânse de consilieri, diferența, notează Daalder, este că acei consilieri se bazau pe structuri birocratice pentru analiza opțiunilor și implementarea deciziilor. Trump, în schimb, conduce guvernul într-un stil apropiat de cel al conducerii unui business familial – prin întâlniri ad-hoc la Biroul Oval, conversații telefonice directe și decizii luate personal, cu o marjă largă de acțiune pentru apropiații săi.

Actori puțini, responsabilități mari

În ceea ce privește dosarul ucrainean, doar câteva persoane au acces direct la președinte: vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională Marco Rubio, șefa personalului Casei Albe Susie Wiles, trimisul special Steve Witkoff și, din octombrie, Jared Kushner. Observatorii notează absența unor oficiali de rang înalt, precum secretarul apărării, conducerea Forțelor Armate sau șefii comunității de informații.

Dintre aceste figuri, doar Rubio dispune de un aparat instituțional solid, însă există puține indicii că se bazează sistematic pe acesta. Diplomați străini afirmă că funcționarii din Departamentul de Stat și din Consiliul pentru Securitate Națională sunt dispuși să lucreze, dar adesea nu sunt informați cu privire la evoluțiile din culise.

Și mai problematic, cei mai activi din echipa Trump în dosarul Ucrainei operează fără infrastructură administrativă și fără proceduri standard. Witkoff, de pildă, a participat la discuții cu președintele Vladimir Putin fără secretar și bazându-se pe interpretul Kremlinului. Kushner nu deține o funcție oficială, dar joacă totuși un rol central în negocieri. Iar ministrul Armatei, Daniel Driscoll, implicat în ultimul moment, a avut la dispoziție doar câteva zile pentru a se familiariza cu dosarul înainte de o vizită la Kiev.

O negociere marcată de incoerență

Primele semne vizibile ale haosului au apărut în octombrie, când ministrul rus de externe Serghei Lavrov i-a transmis lui Rubio un memorandum cu propuneri pentru încetarea conflictului – reiterând cereri vechi ale Moscovei, precum concesii teritoriale, restricții dure asupra armatei ucrainene și excluderea Ucrainei din NATO.

După o discuție telefonică în care a constatat inflexibilitatea poziției ruse, Rubio l-a sfătuit pe Trump să anuleze summitul planificat la Budapesta. Președintele american a renunțat la întâlnire, argumentând că nu dorește „o reuniune inutilă”.

În paralel însă, Witkoff relua contactele cu intermediari ruși. Într-o conversație cu consilierul prezidențial Iuri Ușakov, el ar fi afirmat că deține „mână liberă” din partea lui Trump. La scurt timp, Witkoff și Kushner s-au întâlnit la Miami cu negociatorul rus Kirill Dmitriev și au elaborat un draft de peste 20 de puncte, care, potrivit transcrierilor apărute în presă, era în mare parte aliniat poziției Moscovei.

Când Rubio a primit documentul, l-a descris ca „o listă de idei potențiale”, negând că ar reprezenta un plan american. Trump însă l-a privit drept o propunere viabilă și a cerut Ucrainei să accepte acordul înainte de Thanksgiving, determinându-l pe Rubio să își schimbe poziția și să declare că documentul reflectă o inițiativă a SUA.

O luptă pentru validare, nu un proces de pace

Analiza lui Daalder sugerează că actorii administrației acționează nu în baza unei strategii clare, ci pentru a satisface dorința președintelui Trump de a fi perceput pe scena internațională drept artizanul unui acord de pace. În aceste condiții, spune diplomatului, haosul și confuzia vor continua. Iar această dinamică, oricât de intensă, nu aduce un sfârșit real al războiului mai aproape.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
digi24.ro
image
Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv
stirileprotv.ro
image
Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe
gandul.ro
image
Horoscop 5 decembrie 2025: O zi intensă cu vești care răstoarnă planuri
mediafax.ro
image
Ce șanse reale de calificare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în optimile Cupei României Betano. Toate calculele
fanatik.ro
image
Vladimir Putin minte cu nerușinare într-un interviu în presa străină și spune că Rusia a vrut să oprească războiul, când a invadat Ucraina: „Occidentul l-a declanșat împotriva noastră”
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
E gata! Simeone i-a dat "lovitura de grație" lui Horațiu Moldovan
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Ce se mai fură din supermarketuri. Un constănțean a jefuit zilnic, timp de o lună, magazinul "preferat"
observatornews.ro
image
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
„Comfort” sau „confort”: care este forma corectă în limba română, mulți scriu ca în engleză
playtech.ro
image
Directorul ESZ Prahova, atac la ministrul mediului după amenințările cu desființarea societății: „Și-a numit un om la Apele Române și nu vrea să-l pună să plătească”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Orașul din România unde meteorologii anunță nu mai puțin de 20 de zile cu ninsoare, în luna decembrie
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Ionel Ganea nu mai e om, la 6 luni după ce și-a pierdut băiețelul. Dezvăluirea care sfâșie inimile tuturor. Marius Șumudică: „Vorbea și plângea…”
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Prime de Crăciun de până la 1.000 de lei. Ce alte beneficii vor primi angajații
mediaflux.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
click.ro
image
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
click.ro
image
Ghinion pe capul vedetelor, înainte de Moș Nicolae! Marina Voica se spală la lighean iar Natalia Guberna gătește pe reșou: „Ne-au oprit gazele, ca să nu sărim în aer!”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Studiu: Masturbarea poate ajuta femeile la menopauză