Lidera opoziției din Belarus: SUA trebuie să folosească „atât morcovul, cât și bățul” cu Lukașenko

Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, aflată în exil, l-a acuzat miercuri pe președintele Aleksandr Lukașenko că folosește deținuții politici ca monedă de schimb și a spus că Statele Unite ar trebui să recurgă simultan la stimulente și presiune în negocierile cu liderul autoritar.

Tihanovskaia a afirmat pentru Reuters, într-un interviu la Oslo, că „pentru Lukașenko, deținuții politici sunt doar monede de schimb. El vrea să-i vândă pe deținuții politici la un preț cât mai mare posibil”. Lidera opoziției a adăugat că situația actuală seamănă cu o „ușă rotativă”: „unii sunt eliberați, iar alții sunt reținuți. Dar trebuie să oprim complet represiunile”.

Președintele Lukașenko neagă existența deținuților politici, susținând că persoanele aflate în închisoare sunt vinovate de crime grave. Totuși, el a declarat că este pregătit pentru o „înțelegere importantă” cu SUA, cu condiția ca interesele Belarusului să fie respectate, și a pus sub semnul întrebării motivul pentru care ar trebui să elibereze persoane pe care le consideră dușmani ai statului: „ei ar putea porni din nou război împotriva noastră”.

Echilibrul între stimulente și presiune

Tihanovskaia a salutat eliberările de până acum și speră la „vești bune la sfârșitul anului”. Ea a respins ideea că SUA, care au început să relaxeze sancțiunile împotriva Belarusului, îl recompensează prea generos pe Lukașenko: „Americanii nu sunt naivi… Ei înțeleg ce sancțiuni pot fi ridicate și ce sancțiuni nu, iar deciziile lor sunt destul de înțelepte”.

Lidera opoziției a subliniat necesitatea ca Washingtonul să combine stimulentele cu presiunea: „Sarcina noastră este să ne asigurăm că președintele Trump are morcovi și că îi folosește în acest moment, dar că are și bețe dacă regimul belarus nu respectă… înțelegerea. Sancțiunile pot fi aplicate cât mai repede posibil”.

Alianța Lukașenko-Putin rămâne puternică

Tihanovskaia a respins ideea că diplomația ar putea slăbi legătura dintre Lukașenko și președintele rus Vladimir Putin. „Ar trebui să încetăm să mai credem că îi putem separa pe Lukașenko și Putin unul de celălalt. Ei au o prietenie simbiotică; se susțin reciproc, se ajută reciproc, de exemplu, pentru a eluda sancțiunile”, a spus ea.

„Nu este sarcina noastră să-i despărțim sau să-l salvăm pe Lukașenko de Putin. Sarcina noastră este să salvăm țara noastră, Belarus, atât de Lukașenko, cât și de Putin”, a adăugat Tihanovskaia.

Un gest simbolic la Oslo

Declarațiile sale au fost făcute în marja unei ceremonii organizate la Oslo, unde Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, pe care Tihanovskaia a descris-o ca fiind „fantastică și neînfricată”. Lidera belarusă purta și un portret al activistului pentru drepturile omului Ales Bialiatski, laureat al aceluiași premiu în 2022, care încă se află în închisoare.

„Vreau să subliniez că această persoană minunată se află încă în închisoare și trebuie să depunem toate eforturile pentru a-l elibera pe el și pe ceilalți 1.300 de deținuți politici”, a conchis Tihanovskaia.