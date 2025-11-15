search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Principala teamă a lui Lukașenko în relația cu Putin, potrivit unui fost șef al HUR

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Liderul belarus Aleksandr Lukașenko se teme că va fi atras în războiul ruso-ucrainean, iar dacă îl ajută pe liderul Vladimir Putin, o face ca să nu piardă puterea, apreciază fostul șef adjunct al Direcției Principale de Informații a (HUR), generalul-maior Ilia Pavlenko, citat de RBC Ucraina.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Potrivit acestuia, Belarus și-a pierdut de mult suveranitatea militară, după cum o dovedesc mișcările nestingherite ale personalul militar rus pe teritoriul Belarusului, crearea unor grupări comune de trupe și activitățile serviciilor speciale ale Rusiei.

Serviciile secrete ucrainene au înregistrat soldați ruși în uniforme civile explorând drumurile din Belarus, pregătind rute pentru desfășurarea rapidă a trupelor. Kremlinul a folosit metode similare înainte de ocuparea Crimeii ucrainene.

Cel mai mare coșmar al lui Lukașenko

După cum a remarcat, Rena Marutian, de la Institutul de Securitate Națională, în cadrul unui forum recent, serviciile speciale din Belarus sunt angajate în prezent în operațiuni speciale împotriva Ucrainei.

„Acestea pot fi operațiuni cibernetice și operațiuni informaționale-psihologice. Per total, cât de periculoase sunt aceste provocări hibride pentru regiunile nordice ale Ucrainei?”, a întrebat ea.

Potrivit lui Pavlenko, serviciile speciale din Belarus sunt subordonate total rușilor, însă sunt mult mai slabe. În special, sunt  specializate în ​​colectarea de informații în spațiul cibernetic, inclusiv în Europa și în regiunile de frontieră ale Ucrainei.

„Există o amenințare, dar aceasta nu vine din partea regimului belarus, ci din partea statului agresor”, a explicat fostul șef adjunct al HUR.

Dar Lukașenko are un punct slab, și anume cel mai mare coșmar al său ar fi să fie obligat să participe direct la ostilități sau la orice fel provocări.

Prin urmare, el încearcă să creeze condiții care să-i demonstreze constant lui Vladimir Putin că îi este util în alt fel. Spre exemplu, prin producția de rachete, electronică radio, șasiuri pentru forțe strategice sau combustibil - mai ales în contextul unor atacuri ucrainene în adâncime asupra infrastructurii inamice.

În al doilea rând, Putin nu luptă pentru teritoriile Ucrainei sau Belarusului, ci pentru a putea construi reguli de joc pentru alții, care să permită rușilor să obțină beneficii economice, a remarcat Pavlenko. Și chiar serviciile speciale belaruse au avut anterior sarcini legate mai degrabă de probleme economice, în scopul de a-și promova produsele pe piețe.

Regimul lui Lukașenko a ajuns în situația  în care depinde puternic de importuri, exporturi și alți factori economici. Iar acum adoptă din ce în ce mai mult practici rusești.

„Prin urmare, în cel mai rău coșmar al său, își imaginează că va primi un soi de sarcină pentru a începe escaladarea. Și pentru a evita acest lucru, preferă dezvoltarea economiei, care, conform estimărilor experților, a pierdut jumătate din creșterea proiectată pentru 2026 - iar acesta este doar începutul”, a adăugat Pavlenko.

De ce Ucraina nu atacă ținte în Belarus

Chiar dacă Belarus este de fapt un aliat al Federației Ruse în războiul său agresiv, Ucraina nu atacă totuși ținte pe teritoriul belarus. Deși serviciile de informații au identificat toate țintele, le-au studiat și au făcut înregistrări separate pentru fiecare dintre ele.

„Problema este oportunitatea. În perioada sovietică, se construiau drumuri pentru rachete din Belarus până în regiunea Cernăuți din Ucraina. Or ar trebui să-i dăm lui Putin un motiv în plus pentru a face presiuni asupra regimului belarus să declare mobilizarea și să intre cu totul în război? În acest moment, considerăm că acest lucru este neoportun”, a explicat Pavlenk,

Potrivit lui Pavlenko, Lukașenko se teme de prezența tot mai mare a Rusiei, deoarece societatea s-ar putea obișnui cu militarizarea, așa cum s-a întâmplat în Crimeea ocupată. Iar o interferență excesivă a Kremlinului l-ar putea costa puterea. 

„Face totul de dragul puterii, nu de dragul de a-l ajuta pe Putin. Timpul, desigur, nu lucrează în favoarea noastră. Rușii știu cum să facă asta treptat, cum să-și construiască identitatea, să-și păstreze limba. Sperăm că democrația va triumfa în cele din urmă acolo”, a conchis generalul.

De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei din februarie 2022, Belarus a sprijinit deschis agresiunea împotriva Ucrainei, oferind Moscovei infrastructură militară, aerodromuri și asistență logistică.

Regimul autoproclamatului președinte, Alexandr Lukașenko, este acuzat inclusiv de implicare în deportarea ilegală a copiilor ucraineni din teritoriile ocupate.

Recent, Lukașenko a confirmat că, în decembrie, sistemul de rachete rusesc Oreșnik va fi pus în serviciu de luptă.

Totodată, el a amenințat că Belarus „va ataca” dacă lucrurile o iau razna.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
stirileprotv.ro
image
Ce români trebuie să își schimbe buletinul. Aceștia riscă amenzi dacă nu iau măsuri la timp
gandul.ro
image
Sondaj CURS: Daniel Băluță, pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă sunt la egalitate
mediafax.ro
image
Banner scandalos afișat de români la Belgrad! Bosniacii, scârbiți de mesajul pregătit de ultrașii lui Dinamo: „Mesaj rușinos!”
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
observatornews.ro
image
Ce arată rezultatul ecografiei micuței Sara, fetița moartă în cabinetul din Sectorul 3. Ce au scris specialiștii despre ficatul ei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Balconul închis fără autorizație: Ce amenzi riști și când poate fi cerută demolarea
playtech.ro
image
“Ne-au făcut de râs! Desființăm Steaua și Dinamo!” Stenograme uluitoare cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce naționala României a pierdut meciul pentru Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Telenovela secolului”: doi internaționali au făcut schimb de iubite și acum fiecare e tatăl vitreg al copiilor celuilalt
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
Cazul Sarei, fetița de 2 ani care a sfârșit în cabinetul stomatologic, ar putea schimba legea. Anunţul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
IMAGINI BOMBĂ cu Mariana Moculescu, la priveghiul lui Horia Moculescu. Uluitor cum și-a făcut apariția. Toți cei prezenți și-au dat coate când au văzut-o!
romaniatv.net
image
Radu Drăgușin se însoară și a început deja pregătirile! Unde a fost surprins cu iubita lui
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Bosnia: „Interziceți românii pe stadion! Escortați-i afară din țară!” » De vină e un banner scandalos
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Destinul tragic al prințesei Ioana Cantacuzino și vila „23 August” din Călimănești. Castelul a ajuns o ruină istorică
actualitate.net
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor