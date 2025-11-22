Video Lukașenko a eliberat 31 de civili ucraineni, presupuși deținuți politici, ca parte a unui acord cu Trump

Belarusul, țară aliată Rusiei, a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni, a anunţat, sâmbătă, televiziunea de stat, relatează agențiile de presă. Cel mai tânăr prizonier eliberat are 18 ani, potrivit presei ucrainene.

„Preşedintele a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni care au comis infracţiuni pe teritoriul ţării noastre”, a declarat purtătoarea de cuvânt a lui Lukaşenko, Natalia Eismont, pentru televiziunea de stat.

Aceasta a fost solicitată de Ucraina și este este rezultatul „unor acorduri încheiate între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko”, a precizat ea, adăugând că prin această măsură Belarusul dorește „să creeze condiţii pentru soluţionarea conflictului armat din ţara vecină”.

Ucrainenii, care nu au fost identificaţi, „sunt în prezent predaţi autorităţilor ucrainene”.

„Femeile şi bărbaţii deţinuţi în Belarus şi condamnaţi la diverse pedepse cu închisoarea, de la doi la unsprezece ani, se întorc în Ucraina”, a scris Comitetul de Coordonare pentru Schimbul de Prizonieri de la Kiev pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

„Ne exprimăm recunoştinţa faţă de Statele Unite ale Americii şi preşedintele Donald Trump pentru munca lor fructuoasă în returnarea civililor şi personalului militar ucrainean din Belarus şi Rusia”, a menţionat sursa citată.

Belarusul îi acuză de obicei de „extremism” pe cei care se opun sau critică guvernul, hotărând pedepse grele cu închisoarea.

Trump a încurajat Belarusul să elibereze prizonieri politici, în timpul contactelor sale cu Lukaşenko, un lider autoritar ce conduce cu o mână de fier de trei decenii, suprimând media libere şi opoziţia politică, notează AFP.

În schimb, Washingtonul a ridicat parţial sancţiunile împotriva companiei aeriene belaruse Belavia, permiţându-i acesteia să întreţină şi să achiziţioneze piese pentru flota sa, care include aeronave Boeing.

În ultimele luni, Lukaşenko, a eliberat zeci de prizonieri politici - disidenţi, jurnalişti şi personalităţi religioase proeminente.

Peste 1.000 de prizonieri politici se află în închisorile din Belarus, conform ONG-urilor pentru drepturile omului.