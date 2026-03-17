Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Andrei Caramitru, expert in economie, vine la Interviurile Adevărul de la ora 13.00

Un nou tip de război se derulează în Ucraina: mașinile încep să ia decizii pe câmpul de luptă

Războiul autonom nu va începe cu armate de roboți mărșăluind pe câmpul de luptă. În realitate, el a început deja — discret, dar inevitabil — pe fronturile din estul Ucrainei și, într-o măsură mai mică, în Orientul Mijlociu. Acolo, tot mai multe misiuni militare sunt executate de mașini care operează la viteze imposibil de egalat de oameni, în timp ce războiul electronic întrerupe frecvent legăturile dintre operatori și echipamentele lor.

Formațiunile autonome vor putea coordona atacuri și manevre la viteze de ordinul milisecundelor
Formațiunile autonome vor putea coordona atacuri și manevre la viteze de ordinul milisecundelor

Potrivit unei analize semnate în Foreign Affairs de generalul american în retragere David Petraeus și de analistul Isaac C. Flanagan, în curând sistemele autonome nu vor mai funcționa individual. Ele vor opera în grupuri comparabile cu plutoane sau chiar batalioane, capabile să împărtășească informații și să coordoneze acțiuni fără intervenție umană directă. Într-un astfel de context, armata care va aștepta aprobarea umană pentru fiecare decizie riscă să piardă inițiativa.

O transformare a naturii războiului

Această tranziție obligă armatele să regândească nu doar modul în care sunt conduse operațiunile, ci însăși natura conflictelor militare. Provocarea nu este doar tehnologică sau industrială, deși aceste aspecte sunt esențiale.

Inginerii ucraineni dezvoltă rapid programe de navigație autonomă, iar tehnicienii militari produc drone în volume fără precedent. În ultimul an, în Ucraina au fost asamblate aproximativ 3,5 milioane de drone, iar producția ar putea ajunge la șapte milioane anul acesta. Prin comparație, în United States sunt produse anual aproximativ 300.000–400.000 de astfel de sisteme.

Experții spun că armata americană trebuie să accelereze drastic producția și să învețe să utilizeze eficient sistemele autonome.

Diferența dintre drone și sisteme autonome

Sistemele fără pilot existente în prezent nu sunt, în majoritate, autonome. Ele depind de controlul direct al unui operator uman printr-o legătură de comunicații. De exemplu, dronele de tip MQ-1 Predator au fost operate ani de zile de piloți aflați în baze din Statele Unite, care conduceau misiuni la mii de kilometri distanță.

Utilizarea acestor sisteme nu este însă nouă. Primele aeronave fără pilot au apărut încă din Al Doilea Război Mondial, iar armele ghidate au devenit operaționale în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În prezent, pe frontul din Ucraina sunt lansate lunar aproximativ 200.000 de drone controlate de la distanță. Unele dintre ele sunt completate de vehicule navale fără pilot, care au reușit chiar să scufunde nave de război rusești.

Autonomia apare însă în momentul în care aceste sisteme pot continua misiunea fără intervenția operatorului. În Ucraina, atât forțele de la Kiev, cât și cele ale Rusia utilizează drone programate să își continue operațiunile atunci când semnalele de comandă sunt bruiate.

Operațiuni fără soldați pe teren

Un exemplu notabil a avut loc în decembrie 2024, în apropiere de orașul Harkov. O brigadă a Gărzii Naționale ucrainene a lansat o ofensivă în care au fost folosite exclusiv sisteme fără pilot.

Vehicule terestre telecomandate au fost trimise pentru a plasa și neutraliza mine, în timp ce drone de recunoaștere, bombardament și atac au oferit sprijin aerian. Operațiunea a distrus poziții defensive rusești și a permis ulterior infanteriei ucrainene să avanseze.

Potrivit relatărilor, niciun soldat nu a fost expus în faza inițială a atacului.

Următorul pas: autonomia completă

Experții spun însă că o schimbare și mai radicală este pe cale să apară: sisteme autonome care operează independent încă din momentul lansării.

Aceste sisteme nu vor urma pur și simplu o rută prestabilită, precum rachetele de croazieră. Ele vor putea adapta misiunea în funcție de situație, vor coopera cu alte sisteme și vor selecta acțiuni în limitele stabilite de comandant.

În prezent, astfel de tehnologii există doar în stadii incipiente. Unele drone echipate cu sisteme de țintire bazate pe inteligență artificială pot identifica și lovi ținte fără control permanent al operatorului. În viitor însă, astfel de sisteme vor fi grupate în formațiuni complexe care vor combina drone aeriene, vehicule terestre, senzori și sisteme de atac.

Volodimir Zelenski, îngrijorat că SUA ar putea să-și mute atenția de la Ucraina din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. „Riscul este foarte mare”

O cursă pentru viitorul războiului

Experții avertizează că avantajul militar nu va aparține neapărat statului care produce cele mai multe drone. Mai importantă va fi capacitatea de a dezvolta concepte operaționale noi și de a adapta structurile de comandă și instruirea militară.

Formațiunile autonome vor putea coordona atacuri și manevre la viteze de ordinul milisecundelor, reducând drastic timpul dintre detectarea unei ținte și lovirea ei.

Această transformare ar putea influența nu doar conflictele convenționale, precum războiul din Ucraina, ci și operațiunile de contrainsurgență sau competiția strategică din zone precum Marea Chinei.

Rolul oamenilor nu va dispărea

Chiar și într-un viitor dominat de sisteme autonome, deciziile strategice vor rămâne în mâinile oamenilor. Comandanții vor trebui să stabilească limitele operațiunilor, criteriile pentru atac și condițiile în care sistemele trebuie să se oprească.

Decizii precum escaladarea unui conflict sau impactul unei lovituri asupra populației civile nu pot fi lăsate în totalitate în seama algoritmilor.

Îngrijorări privind pregătirea SUA

Autorii analizei avertizează că armata americană nu este încă pregătită pentru această transformare. Deși Pentagonul a lansat programe pentru dezvoltarea sistemelor autonome, nu există încă o doctrină comună pentru utilizarea unor formațiuni autonome de mare amploare.

Ucraina a atacat Moscova cu peste 100 de drone kamikaze în weekend

În plus, procesele birocratice și ciclurile lungi de dezvoltare militară fac ca adaptarea să fie mult mai lentă decât pe câmpul de luptă din Ucraina, unde software-ul și tacticile sunt actualizate constant.

Între timp, alte puteri militare investesc masiv în tehnologie. China dezvoltă concepte de „război inteligent”, bazate pe integrarea inteligenței artificiale în comandă și coordonarea forțelor. Rusia își adaptează tacticile direct pe frontul ucrainean.

O schimbare inevitabilă

Autonomia militară este deja prezentă pe câmpul de luptă, iar în viitor sistemele fără pilot ar putea opera în formațiuni complexe coordonate algoritmic.

Experții spun că succesul nu va depinde doar de tehnologie, ci de modul în care armatele își regândesc doctrinele, organizațiile și pregătirea liderilor militari.

În cele din urmă, avertizează autorii, avantajul nu va aparține statului care are cele mai multe drone, ci celui care înțelege primul cum trebuie să fie conduse armatele într-un război dominat de mașini.

Ce se ascunde în spatele amenințărilor lui Trump la adresa NATO
digi24.ro
image
Marea temere a statelor NATO, chemate de Trump să intervină militar în strâmtoarea Ormuz. Ce spun liderii Alianței
stirileprotv.ro
image
Fostul ministru, Ilan Laufer, si copiii lui de 5 ani au fost loviți de o mașină în timp ce mergeau pe trotinetă. În ce stare se află cei trei
gandul.ro
image
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
mediafax.ro
image
Gigi Becali l-a sunat la miezul nopții pe Mirel Rădoi: „Pe mine asta mă interesează la fotbal!”. Cum i-a răspuns antrenorul FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Necropolă romană cu 34 de morminte sub un spital din Constanța. Cercetător: „Am găsit schelete la nivelul pardoselii”
libertatea.ro
image
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
La câteva secunde de moarte: Gestul care i-a salvat viața lui Mojtaba Khamenei, în atacul care a lichidat întreaga conducere a Iranului
antena3.ro
image
Cum îți poate reduce anxietatea muzica: efecte dovedite după doar 24 de minute
observatornews.ro
image
Job-ul plătit cu 4.000 de euro pentru care nu se înghesuie nimeni. Domeniul care aduce bani frumoși
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină în 2026, potrivit Codului Rutier. Lista echipamentelor esențiale pentru situații de urgență
playtech.ro
image
Marian Aliuță i-a distrus în direct pe jucătorii de la FCSB: „Glezne de plumb! Dacă jucau 3 zile, nu marcau. Rădoi a venit într-un moment nepotrivit”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Totul s-a schimbat după ce ”s-a trezit în România”! Acum e un star mondial: ”Nu mi-aș fi imaginat vreodată”
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
wowbiz.ro
image
Momente GRELE! Ministrul României a făcut ACCIDENT. El și copiii, LOVIȚI în plin
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Camelia Mitoșeru, mama lui Mihai Mitoșeru, a trecut cu bine de operația pe creier! Marea actriță, la plimbare pe soare cu cățel și cărucior de cumpărături FOTO EXCLUSIV
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Gina Pistol, atacată și criticată pe instagram pentru felul în care arată: „Sprâncenele te îmbătrânesc enorm. Ai expresia feței mai întunecată”
actualitate.net
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Fiica Andei Călugăreanu, de nerecunoscut! Vedetele i-au sărit în ajutor. Saveta Bogdan: „I-am dat mâncare.” Îi mulțumește lui Gigi Becali: „I-aș pupa și mâinile!”
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Sean Penn foto Profimedia jpg
A câștigat Oscarul, dar n-a urcat pe scenă ca să-și primească premiul. Sean Penn a avut altceva mai bun de făcut!
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte