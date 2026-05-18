„Regina Tigrilor”, în centrul unui scandal uriaș: o felină pe care aceasta o deținea a fost împușcată de poliție după ce a atacat grav un îngrijitor

Un tigru mascul, deținut într-un centru privat care aparține „Reginei Tigrilor” din Germania, a fost împușcat mortal de poliție după ce a evadat dintr-un țarc și a atacat un îngrijitor în vârstă de 72 de ani.

Potrivit poliției, bărbatul se afla în interiorul incintei animalului, într-o facilitate privată situată în apropierea localității Schkeuditz, când a fost atacat și a suferit răni grave. Acesta a fost transportat de urgență la spital.

După incident, tigrul a reușit să iasă din incintă, fiind localizat la scurt timp de forțele de ordine. Polițiștii înarmați au deschis focul, ucigând animalul, măsura fiind justificată prin necesitatea eliminării oricărui risc pentru populație.

Autoritățile au precizat că alerta a fost primită în jurul orei 12:50 (ora locală), iar echipajele au intervenit rapid la fața locului. Modul în care animalul a reușit să evadeze este în prezent investigat.

În incinta respectivă se aflau opt mari feline, potrivit informațiilor apărute în presa locală. Nu au fost raportate alte evadări, însă autoritățile au anunțat că vor efectua verificări suplimentare, inclusiv cu ajutorul dronelor, pentru a se asigura că zona este complet securizată.

Primarul districtului, Thomas Druskat, a declarat că situația este „de neconceput” și a cerut relocarea celorlalte animale, avertizând asupra riscurilor pe care astfel de incidente le pot genera.

Locuitorii din zonă au descris incidentul ca fiind „teribil și îngrijorător”, unii dintre aceștia afirmând că animalele nu erau ținute în condiții corespunzătoare.

Organizația pentru protecția animalelor PETA a solicitat intervenția autorităților și înăsprirea legislației privind deținerea privată a animalelor sălbatice, avertizând asupra riscurilor pentru siguranța publică și bunăstarea animalelor, potrivit BBC.

Potrivit informațiilor din presa germană, locația aparține lui Carmen Zander, o dresoare controversată care se prezintă drept „Regina Tigrilor” din Germania.

Aceasta ar organiza evenimente în care vizitatorii pot interacționa cu tigrii și chiar îi pot mângâia, contra cost.

Până în acest moment, reprezentanții Carmen Zander nu au oferit un punct de vedere oficial, iar ancheta autorităților germane este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și modul în care tigrul a reușit să evadeze.