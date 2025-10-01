Kremlinul tună și fulgeră după ce europenii au anunțat că vor folosi zeci de miliarde de euro din activele rusești pentru a ajuta Ucraina. „Toţi vor fi chemaţi să răspundă”

Kremlinul i-a avertizat miercuri pe liderii europeni că Rusia îi va urmări pe orice individ sau țară care ar sustrage banii săi și a avertizat că deturnarea activelor rusești se va întoarce grav împotriva instituțiilor financiare și a investițiilor europene.

Avertismentul vine în contextul în care Uniunea Europeană ia în considerare o propunere de a folosi activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro (164,37 miliarde dolari) pentru Ucraina.

Există aproximativ 300 de miliarde de dolari în active rusești înghețate, dintre care 210 miliarde de euro sunt deținute în Europa, iar 185 de miliarde de euro sunt în Euroclear, un depozitar central de titluri cu sediul la Bruxelles; în jur de 176 de miliarde de euro din acestea au devenit numerar pe măsură ce titlurile au ajuns la scadență.

„Vorbim despre planuri de sustragere ilegală a proprietăţii ruseşti. În limba rusă, noi numim asta pur şi simplu furt”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

Peskov a spus că, dacă cineva ar fura sau ar deturna activele Rusiei — sau veniturile provenite din acele active — „persoanele implicate vor fi trase la răspundere într-un fel sau altul, toți vor fi chemați să răspundă”. El a spus că vor fi urmărite și țările implicate.

Kremlinul a spus în repetate rânduri că tentativa de a dispune de activele sale va submina încrederea în sistemul bancar central, în euro ca monedă şi în percepția asupra securității proprietății și drepturilor de proprietate în Europa.

„Acestea sunt paşi suplimentari către distrugerea completă a încrederii în principiul protecției proprietății”, a declarat Peskov.

„Bumerangul va lovi foarte serios pe cei care sunt marile depozitare, ţările care sunt interesate de atractivitatea investiţională”, a adăugat el.