Miercuri, 1 Octombrie 2025
Macron: „Suntem într-o confruntare cu Rusia”. Ce spune președintele francez despre amenințările Moscovei

Publicat:

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri, 1 octombrie, că „suntem într-o confruntare cu Rusia”, explicând că Moscova „foloseşte ameninţări nucleare şi provoacă atacuri în spaţiul său aerian”, potrivit Mediafax, care citează Le Figaro.

Macron consideră Rusia „un actor foarte agresiv”. FOTO Profimedia
Macron consideră Rusia „un actor foarte agresiv”. FOTO Profimedia

Afirmația a fost făcută imediat după sosirea în Danemarca, acolo unde liderul francez participă la summit-ul liderilor UE.

„Suntem într-o confruntare cu Rusia”, a spus Emmanuel Macron înainte de summit-ul care reuneşte cei 27 de şefi de stat şi de guvern din UE.

„Provoacă atacuri în spaţiul aerian”

 Președintele francez a explicat: „De câţiva ani [Rusia] a fost un actor foarte agresiv în spaţiul nostru informaţional. Am văzut acest lucru în timpul alegerilor (…) Un actor care amplifică atacurile cibernetice. Care, evident, a lansat un război de agresiune în Ucraina. Care foloseşte ameninţări nucleare şi care astăzi, după cum putem vedea clar, provoacă atacuri în spaţiul aerian”

Danemarca a raport, în ultimele zile, mai multe incursiuni ale unor drone neidentificate, acestea fiind atribuite Moscovei.

Șeful guvernului danez a îndemnat Europa să pregătească un „răspuns foarte puternic” la „războiul hibrid” al Rusiei

Și premierul danez Mette Frederiksen a îndemnat, miercuri, Europa să pregătească un „răspuns foarte puternic” la „războiul hibrid” al Kremlinului. De asemenea, Rusia este acuzată că se află în spatele pătrunderii a aproximativ douăzeci de drone în spaţiul aerian polonez la începutul lunii septembrie şi a trei avioane de vânătoare în spaţiul aerian estonian câteva zile mai târziu.

Amintim că și preşedintele României, Nicuşor Dan, participă, miercuri şi joi, în Danemarca, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene.

Europa

