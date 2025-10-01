search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
UE trebuie să fie o putere de apărare, nu doar un bloc comercial, avertizează premierul Finlandei

Publicat:

UE ar trebui să dobândească puteri fără precedent pentru a se apăra împotriva amenințărilor care vin din partea Rusiei, a declarat, miercuri, premierul Finlandei.

Premierul finlandez a făcut apel la transformarea UE într-o putere de apărare FOTO EPA-EFE
Într-un interviu pentru POLITICO, înainte de un summit al liderilor blocului de la Copenhaga, miercuri, Petteri Orpo a spus că UE trebuie să acționeze ca o „uniune reală” atunci când se confruntă cu state ostile.

„Avem nevoie de capacități comune ale UE — deci avem nevoie de finanțare și cooperare la nivel european”, a spus Orpo. „Am demonstrat solidaritate în ultimele două decenii, de exemplu în timpul Covid, în economie, în migrație. Acum este timpul să arătăm solidaritate în materie de securitate.”

Statele de la prima linie, precum Finlanda, au cerut de mult timp celorlalte țări membre să crească cheltuielile pentru apărare. Dar Orpo a spus că toți liderii trebuie să înțeleagă acum că flancul estic „este granița noastră comună” și că nimeni nu este în siguranță față de tacticile Moscovei. O serie de drone au fost observate, determinând suspendarea zborurilor la aeroportul din Copenhaga cu doar câteva zile înainte ca președinții și premierii să sosească.

„Aceste incidente, aceste atacuri, sunt împotriva întregii Europe”, a spus el. „Cine este următorul? Danemarca nu este o țară de frontieră, deci putem vedea că este posibil oriunde în Europa.”

Unii lideri naționali și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, fac presiuni pentru ca liderii să convină asupra consolidării capacităților defensive comune și asupra creării unui „zid de drone” la summitul de miercuri de la Palatul Christiansborg din Copenhaga. Aceasta ar duce blocul în teritoriu necunoscut și ar putea veni cu o serie de noi angajamente de finanțare.

Totuși, Orpo a subliniat că acest lucru nu înseamnă că Bruxelles-ul ar înlocui alianța NATO.

„Avem încredere în NATO, acest lucru este clar”, a adăugat el. „Uniunea Europeană poate face mai mult pentru a ajuta țările și a sprijini NATO, de exemplu pentru a intensifica industria militară, care este necesară. Fără o industrie militară mai puternică, fără capacitate industrială în Europa, apărarea noastră nu poate fi mai puternică.”

Summitul, găzduit de Danemarca în timpul președinției sale rotative de șase luni a Consiliului UE, este prima întâlnire a liderilor de la luna iunie. „Și multe s-au întâmplat de atunci”, a spus Orpo.

„Nu există semne că Putin va căuta pace”, a mai spus el. „Din cauza tuturor acestor lucruri, suntem îngrijorați — eu sunt foarte îngrijorat — și acum este timpul să acționăm.”

