Ucraina încearcă să preia o companie de apă deținută de miliardari britanici și investitori ruși

O familie de miliardari britanici este implicată într-o dispută cu autoritățile ucrainene, care încearcă să preia controlul asupra companiei de apă IDS Ukraine, deținută în parte de familie și de investitori ruși.

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Potrivit The Guardian, disputa se concentrează asupra participației de 34% deținute de familia Patarkatsishvili în compania care produce cele mai mari branduri de apă îmbuteliată din Ucraina.

Din familie face parte și Liana Patarkațișvili, care a lucrat recent la un spectacol imersiv alături de Toby Jones și Meera Syal.

Participațiile IDS Ukraine au fost înghețate de autoritățile ucrainene în 2022, după ce s-a constatat că investitori ruși dețineau 49% din companie, printre care Mikhail Fridman, fondatorul conglomeratului rus Alfa Group.

El se află sub sancțiuni occidentale pentru sprijinul acordat regimului lui Vladimir Putin.

Agenția ucraineană pentru recuperarea și gestionarea activelor (ARMA) a fost însărcinată să desemneze un administrator independent care să preia conducerea companiei, ai cărei alți acționari minoritari includ guvernul Georgiei.

Șefa ARMA, Yaroslava Maksymenko, spune că agenția s-a confruntat cu obstacole juridice și birocratice în încercarea de a numi un administrator independent pentru IDS Ukraine. ARMA susține că a fost și ținta unui atac cibernetic, fără să existe dovezi privind autorii.

Maksymenko acuză, de asemenea, New World Value Fund Limited, prin care familia Patarkatsishvili deține participația în companie, că a formulat acuzații nefondate împotriva oficialilor ARMA.

Aceste acuzații sunt investigate de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei.

Autoritățile se tem de eventuale operațiuni de spălare a banilor sau de extragere a valorii din companie, însă nu există constatări oficiale privind astfel de infracțiuni. Separat, acționarii contestă în instanță încercările de naționalizare a unei părți sau a întregii companii.

Familia Patarkațișvili: „Activele nu ar trebui să fie confiscat de la acționari care nu se află sub sancțiuni”

Un purtător de cuvânt al familiei Patarkațișvili a declarat că aceștia au susținut ferm Ucraina încă de la începutul invaziei Rusiei, în februarie 2022.

„Familia Patarkatsishvili consideră cu fermitate că un activ nu ar trebui să fie confiscat de la acționari care nu se află sub sancțiuni și împotriva cărora nu există acuzații sau suspiciuni și își apără această poziție în cadrul tuturor procedurilor relevante în fața instanțelor și autorităților ucrainene.

Dacă familia Patarkatsishvili nu va putea obține dreptate prin intermediul instanțelor ucrainene, iar activul va fi în cele din urmă preluat prin procedura ARMA, nu va avea, desigur, altă opțiune decât să solicite dreptate în fața instanțelor internaționale, așa cum a făcut în mod constant în trecut.”

Participația familiei în IDS Ukraine a fost moștenită în 2008 de Liana, sora sa Iya și mama lor, Inna, după moartea lui Badri Patarkatsishvili, un om de afaceri care și-a făcut averea în timpul destrămării Uniunii Sovietice.