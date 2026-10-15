Jobul neobișnuit plătit cu 2.500 de euro pe lună. Ce trebuie să faci timp de șase luni printre pinguini, la capătul lumii

O fundație britanică oferă până la 2.500 de euro pe lună pentru un loc de muncă într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă. Contractul presupune șase luni în condiții extreme, cu temperaturi sub zero grade, iar printre responsabilitățile angajaților se numără și monitorizarea unei colonii de pinguini.

O fundație britanică oferă 2.500 de euro pe lună pentru un job printre pinguini Foto: Pexels

Organizația UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) recrutează anual o echipă restrânsă pentru a lucra la o bază istorică din Antarctica. Pe lângă remunerație, angajații beneficiază de cazare, hrană și echipamentul necesar pentru a face față condițiilor meteorologice extreme.

Experiența presupune însă adaptarea la un stil de viață diferit, cu un confort limitat și activități zilnice care necesită efort fizic.

Posturile sunt pentru Port Lockroy, o fostă bază militară britanică situată pe insula Goudier, în arhipelagul Palmer din Antarctica, potrivit Il Messaggero.

Baza a fost înființată în 1944, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în cadrul Operațiunii Tabarin. Abandonat în 1962, situl a fost restaurat ulterior și transformat într-un obiectiv istoric protejat.

În prezent, Port Lockroy găzduiește un mic muzeu, un magazin de suveniruri și un oficiu poștal devenit celebru printre turiști, cunoscut drept „Oficiul Poștal al Pinguinilor”.

Între noiembrie și martie, mii de vizitatori ajung în zonă la bordul navelor de croazieră de expediție. Personalul trebuie să asigure buna funcționare a bazei și să le ofere turiștilor informații despre istoria locului.

Ce responsabilități au angajații

Activitatea nu se rezumă la întâlnirile cu turiștii și la peisajele spectaculoase. Cei selectați trebuie să îndeplinească mai multe sarcini, de la gestionarea magazinului de suveniruri până la întreținerea clădirilor și monitorizarea faunei locale.

Printre responsabilitățile zilnice se numără întâmpinarea vizitatorilor, prezentarea istoriei bazei, organizarea și vânzarea produselor din magazin, precum și sortarea și ștampilarea scrisorilor și cărților poștale.

Volumul de corespondență este considerabil. În fiecare sezon, echipa gestionează peste 80.000 de cărți poștale trimise din acest colț îndepărtat al lumii.

Angajații se ocupă, de asemenea, de curățenia și întreținerea spațiilor, precum și de administrarea facilităților de la bază.

Numărarea pinguinilor, una dintre cele mai importante sarcini

O responsabilitate importantă a echipei este monitorizarea coloniei de pinguini Gentoo care trăiește pe insula Goudier. Activitatea le permite specialiștilor să înregistreze comportamentul de reproducere al păsărilor și să urmărească evoluția coloniei într-un mediu care primește anual numeroși turiști.

Potrivit publicației citate, monitorizarea se desfășoară în mai multe etape. În primele săptămâni, angajații trebuie să își limiteze deplasările în anumite zone pentru a nu deranja animalele.

După ce majoritatea cuiburilor conțin ouă, echipa efectuează un recensământ al coloniei. Ulterior, pinguinii sunt observați din nou pentru a fi numărați puii și pentru a le urmări dezvoltarea.

Datele colectate contribuie la monitorizarea pe termen lung a coloniei, într-o regiune în care cercetările științifice se desfășoară de mai multe decenii.

Fundația britanică oferă o remunerație lunară cuprinsă între 1.700 și 2.500 de euro. Pachetul include cazare, hrană și echipamentul necesar pentru a face față vremii extreme.

Cei selectați trebuie să fie pregătiți pentru șase luni de izolare, temperaturi scăzute și condiții de trai cu un confort limitat. În plus, activitatea presupune efort fizic, responsabilități administrative și respectarea regulilor necesare pentru protejarea animalelor.