search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Antarctica, noul front al resurselor: ghețurile se retrag și scot la lumină bogății uriașe de aur, argint sau platină

0
0
Publicat:

Topirea accelerată a ghețurilor din Antarctica nu mai este doar un semnal de alarmă climatică, ci și începutul unei posibile confruntări geopolitice pentru resurse. Sub calota glaciară, până acum inaccesibilă, se ascund zăcăminte valoroase de aur, argint sau platină — iar pe măsură ce gheața dispare, aceste bogății devin tot mai vizibile.

Antarctica se topește/FOTO:Shutterstock

Un studiu recent, citat de publicația Focus, arată că încălzirea globală va expune, în următoarele secole, suprafețe uriașe de uscat. Cercetătorii avertizează că acest proces ar putea determina statele lumii să regândească regulile jocului stabilite prin Tratatul Antarcticii, care în prezent interzice exploatarea comercială a resurselor minerale.

Până în anul 2300, în funcție de ritmul topirii gheții, între 149 și până la 120.000 de kilometri pătrați de teren ar putea deveni complet liberi de gheață. Este o schimbare majoră, cu implicații nu doar de mediu, ci și economice și strategice.

Sub stratul gros de gheață se află un relief complex — munți, văi, canioane și chiar vulcani. Pe măsură ce calota glaciară se retrage, aceste zone ies treptat la suprafață, dezvăluind inclusiv regiuni bogate în metale esențiale pentru industrie: cupru, fier, aur, argint și platină.

Noutatea studiului constă în faptul că ia în calcul factori ignorați anterior: ridicarea scoarței terestre după topirea gheții, modificările nivelului mărilor și efectele gravitaționale ale calotei glaciare. Toate acestea influențează direct cât de mult uscat va deveni accesibil.

Miza este uriașă. În unele dintre zonele care ar putea ieși de sub gheață există deja indicii privind zăcăminte valoroase. Coincidență sau nu, aceste teritorii sunt revendicate de state precum Argentina, Chile și Regatul Unit.

În prezent, exploatarea comercială este interzisă, însă acordul internațional permite activități legate de resurse doar în scop științific. Totuși, cercetătorii avertizează că, odată ce accesul devine mai facil, presiunea pentru modificarea regulilor va crește.

Un moment-cheie ar putea fi anul 2048, când prevederile Tratatul Antarcticii pot fi revizuite. Atunci, statele semnatare — Australia, Argentina, Regatul Unit, Noua Zeelandă, Norvegia, Franța, Chile, Peru, Rusia, Statele Unite, Africa de Sud, Belgia, Bulgaria, Brazilia, Germania, India, Italia, China, Pakistan, Polonia, România, Ucraina, Uruguay, Republica Cehă, Suedia, Ecuador, Coreea de Sud și Japonia-deși nu toate au revendicări teritoriale asupra Antarcticii, ele pot face revendicări, ceea ce nu este interzis prin tratat.

Chiar dacă nu toate aceste țări au revendicări teritoriale directe, acordul nu le interzice să le formuleze în viitor.

Într-o lume în care resursele devin tot mai prețioase, iar schimbările climatice redesenează harta planetei, Antarctica riscă să se transforme dintr-un sanctuar al științei într-un nou teren de competiție globală. Un front tăcut, dar cu mize uriașe.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Toate cifrele din contractul de selecţioner al lui Gică Hagi la naţionala României: ce salariu are şi primele de calificare la Euro şi Mondiale. Exclusiv
fanatik.ro
image
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
playtech.ro
image
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Anatol Basarab B jpg
Numerologul Anatol Basarab avertizează și el cu privire la Paștele 2026! ”Ziua despre care a vorbit Vanga cu 33 de ani în urmă și eu vorbesc din martie”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?