Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
Autoritățile franceze au dezvăluit valoarea „bijuteriilor Coroanei” Franței furate din Muzeul Luvru: 88 de milioane de euro

Publicat:

Procurorii din Paris au anunțat valoarea oficială a celor opt 1„bijuterii ale Coroanei” Franței, furate în timpul unui jaf spectaculos comis duminică, 19 octombrie, la Muzeul Luvru.

O parte din bijuteriile Coroanei Franceze. FOTO: captură video/A Current Affair
O parte din bijuteriile Coroanei Franceze. FOTO: captură video/A Current Affair

Marți, 21 octombrie, procurorul general din Paris, Laure Beccuau, a declarat că prejudiciul produs în urma jafului de la Muzeul Luvru a fost evaluat la 88 de milioane de euro, potrivit estimării realizate de curatoarea instituției.

„Prejudiciul a fost estimat de curatoarea de la Luvru la 88 de milioane de euro, o sumă extrem de spectaculoasă, dar care nu are nimic în comun sau comparabil cu prejudiciul istoric”, a spus oficial francez, citat de The Guardian.

Potrivit aceleiași surse, evaluarea se referă strict la valoarea economică a bijuteriilor furate, fără a lua în considerare valoarea lor simbolică și istorică. „Răufăcătorii nu vor câștiga această sumă, dacă vor avea ideea foarte proastă de a topi acele bijuterii”, a avertizat Laure Beccuau, exprimându-și speranța că obiectele nu vor fi distruse.

Se bănuieşte că cei patru suspecţi au avut complici

Ancheta este condusă de Jurisdicția Interregională Specializată (JIRS) din cadrul Parchetului din Paris şi peste o sută de anchetatori au fost mobilizați pentru a identifica autorii furtului.

Totodată, procurorul general din Paris a confirmat că patru persoane au fost identificate ca fiind prezente la locul jafului şi că anchetatorii nu exclud posibilitatea ca aceștia să fi avut complici.

„Amprentele sunt în curs de analiză, iar rezultatele vor arăta dacă ele se potrivesc cu persoane aflate deja în baza de date”, a declarat Laure Beccuau, precizând că autoritățile nu exclud nici o complicitate internă. „Nu pot răspunde prin da sau prin nu la această întrebare în acest stadiu al anchetei”, a spus ea.

Detaliile făcute publice de anchetatori indică o pregătire minuțioasă a jafului. Hoții ar fi utilizat o platformă de lucru aeriană pe care ar fi închiriato sub pretextul că au nevoie de ea să mute ceva.

 „Când unul dintre angajații companiei a ajuns la locul unde ar fi trebuit să se facă «mutarea», a fost întâmpinat de doi bărbați care l-au amenințat, dar care nu au făcut uz de violență”, a mai detaliat procurorul, adăugând că a fost deja depusă o plângere în acest sens.

Jafurile comise în muzee de talia Luvrului sunt destul de rare, iar incidentul de duminică, 19 octombrie, a stârnit o amplă controversă politică în Franța. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere, difuzate la nivel mondial, au pus sub semnul întrebării eficiența sistemelor de securitate ale celui mai vizitat muzeu din lume.

Europa

