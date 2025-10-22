Franța nu va primi compensații după furtul de la Luvru. De ce nu erau asigurate bijuteriile?

Statul francez nu va beneficia de nicio compensație financiară pentru pierderea unor bijuterii istorice furate recent din Muzeul Luvru, întrucât acestea nu erau asigurate. Informația a fost confirmată de Ministerul Culturii, potrivit Financial Times.

Furtul a avut loc în noaptea de 19 octombrie, când persoane neidentificate au pătruns în muzeu folosind un lift de marfă pentru a ajunge la etajul al doilea. Hoții au tăiat vitrinele de protecție și au sustras opt obiecte de mare valoare, inclusiv o broșă cu diamante care a aparținut împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea, precum și mai multe coliere și diademe. În timpul retragerii, hoții au scăpat coroana împărătesei, care a fost ulterior recuperată intactă.

Statul, propriul asigurator pentru patrimoniul național

Autoritățile franceze au explicat că obiectele sustrase fac parte din patrimoniul cultural național și, în aceste condiții, nu sunt acoperite de asigurări comerciale. „Statul francez acționează în calitate de propriul asigurator pentru colecțiile naționale atunci când acestea sunt păstrate în sediile muzeelor de stat”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Culturii.

Oficialii au argumentat că polițele de asigurare privată sunt rareori justificate în astfel de cazuri, din cauza valorii ridicate a obiectelor și a probabilității scăzute a unor daune. Excepțiile sunt făcute doar în cazul expozițiilor temporare sau al împrumuturilor internaționale, când sunt încheiate asigurări specifice.

Pierderi estimate la 88 de milioane de euro

Potrivit estimărilor preliminare furnizate de procurorul Parisului, Laure Beccuau, prejudiciul material provocat de furt se ridică la aproximativ 88 de milioane de euro. Cu toate acestea, autoritățile subliniază că valoarea istorică a pieselor depășește cu mult orice evaluare financiară.

Beccuau a declarat, într-un interviu acordat postului RTL France, că este puțin probabil ca autorii jafului să obțină beneficii reale în urma faptei, mai ales în cazul în care bijuteriile vor fi dezasamblate sau metalele prețioase vor fi topite. În astfel de situații, pierderea patrimoniului este ireversibilă, iar urmele istorice ale obiectelor sunt șterse.

Riscuri în creștere pentru muzeele europene

Experții în domeniul asigurărilor avertizează că incidentul de la Luvru ar putea duce la înăsprirea condițiilor impuse muzeelor care împrumută opere Franței. Grace Best-Dever, specialistă în daune de patrimoniu din cadrul companiei Sedgwick, estimează că viitoarele contracte de împrumut vor include cerințe mai stricte privind securitatea și condițiile de păstrare.

Ea a mai menționat că prețurile în creștere ale metalelor prețioase ar putea stimula o creștere a numărului de astfel de furturi. Potrivit calculelor, aurul s-a apreciat cu peste 50% în ultimele 12 luni.

Asigurarea întregii colecții, imposibilă din punct de vedere economic

Într-un context mai larg, experții subliniază că asigurarea completă a colecțiilor unor instituții de anvergura Luvrului este practic imposibilă. Charlie Gorrill, director al departamentului de artă din cadrul companiei de asigurări Marsh, afirmă că nici măcar piața londoneză de asigurări pentru artă, estimată la circa 4 miliarde de dolari, nu ar putea acoperi integral capodopere precum Mona Lisa sau Marele Sfinx din Tanis.

Aceeași politică a fost aplicată și după incendiul de la catedrala Notre-Dame, în 2019, când statul a preluat responsabilitatea reconstrucției, sprijinit de donații private ce au depășit 840 de milioane de euro.

Reacții politice și anchetă în desfășurare

Furtul a generat reacții puternice în spațiul public și politic francez. Ministrul Justiției, Gérald Darmanin, a calificat incidentul drept „un eșec grav” care ridică semne de întrebare asupra nivelului de securitate din muzeu. La rândul său, liderul partidului Rassemblement National, Jordan Bardella, a vorbit despre un „act de umilință intolerabil”.

Președintele Emmanuel Macron a condamnat furtul, calificându-l drept „un atac la adresa patrimoniului național” și a promis întărirea măsurilor de securitate, precum și eforturi pentru recuperarea obiectelor sustrase.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția speră să identifice autorii și să recupereze bunurile furate.