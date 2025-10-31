Video Jaf armat la Lyon: atacatorii au folosit explozibili pentru a fura lingouri de aur

Un jaf armat a avut loc joi după-amiază la Laboratoarele Pourquery din Lyon, o companie specializată în tratarea metalelor prețioase. Cinci persoane înarmate au folosit explozibili pentru a pătrunde în clădire și a fura mai multe lingouri de aur, notează New York Post.

Atacul s-a produs în jurul orei locale 13:30 (14:30, ora României). Spărgătorii, înarmați cu puști, au distrus două ferestre ale clădirii folosind explozibil. La momentul jafului, 28 de persoane se aflau în interior, dintre care cinci au fost rănite ușor.

Autoritățile au reținut rapid șase suspecți și au recuperat obiectele sustrase, a precizat ministrul francez de Interne. Presa locală a raportat că este vorba despre lingouri de aur.

O unitate de informații a poliției franceze a semnalat o creștere a furturilor de metale prețioase, cum ar fi aurul și argintul, ale căror prețuri au atins niveluri record. Luna trecută, bucăți de aur brut au fost furate de la Muzeul Național de Istorie Naturală din Paris, iar aproximativ o sută de cruci din aur au fost sustrase dintr-un muzeu din sudul Franței.

De asemenea, la doar o zi după jaful de la Luvru, monede din aur și argint din secolul al XVIII-lea au dispărut dintr-un muzeu din Langres. O altă tentativă de jaf vizând Laboratoarele Pourquery a avut loc în luna mai, însă a fost dejucat.