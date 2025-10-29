Suspecții arestați pentru jaful de la Luvru „recunosc parțial implicarea”, anunță procurorii

Cei doi suspecți arestați pentru jaful de la Luvru au mărturisit „parțial” implicarea lor în furtul bijuteriilor. Procurorul Laure Beccuau a spus că „nu există dovezi că hoții au beneficiat de ajutor din interior”.

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a dezvăluit această informație în cadrul unei conferințe de presă miercuri, scrie Sky News.

Beccuau a mai spus că bijuteriile nu au fost recuperate până în acest moment. Procurorul din Paris a mai spus că „nu există dovezi că hoții au beneficiat de ajutor din interior”.

Jaful, produs duminica trecută, a avut loc la etajul al doilea al muzeului parizian. Persoane neidentificate au pătruns printr-o fereastră și au sustras bijuterii și diamante regale în valoare de peste 100 de milioane de dolari — totul în mai puțin de șapte minute.

Inițial, se credea că suspecții au beneficiat de ajutor din interior, asta după ce, potrivit unor surse citate de The Telegraph, anchetatorii francezi ar fi descoperit probe digitale.

Jaful, pe care presa franceză l-a numit deja „cel mai rușinos episod din istoria muzeului”, s-a desfășurat în câteva minute. Hoții au intrat și au ieșit aproape nevăzuți, plecând cu opt piese din colecția de bijuterii ale coroanei Franței.

Pentru transport, ar fi folosit un lift de mobilier atașat unui camion furat din localitatea Louvres, aflată la doar câțiva kilometri de aeroportul Charles de Gaulle.

Paguba este considerată una istorică — unii experți au comparat-o, simbolic, cu pierderea suferită la incendiul de la Notre-Dame din 2019.

Parchetul din Paris a declarat că unul dintre bărbați a fost reținut în timp ce se pregătea să ia un zbor de pe aeroportul Charles de Gaulle. De asemenea, a precizat într-un comunicat că arestările au avut loc sâmbătă seara, fără a specifica câte persoane au fost reținute.

Unul dintre suspecți se pregătea să călătorească în Algeria, au declarat surse polițienești pentru presa franceză, în timp ce se înțelege că celălalt mergea în Mali.

Poliția specializată îi poate interoga timp de până la 96 de ore.