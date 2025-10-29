search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Suspecții arestați pentru jaful de la Luvru „recunosc parțial implicarea”, anunță procurorii

0
0
Publicat:

Cei doi suspecți arestați pentru jaful de la Luvru au mărturisit „parțial” implicarea lor în furtul bijuteriilor. Procurorul Laure Beccuau a spus că „nu există dovezi că hoții au beneficiat de ajutor din interior”.

Muzeul Luvru/FOTO: Profimedia
Muzeul Luvru/FOTO: Profimedia

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a dezvăluit această informație în cadrul unei conferințe de presă miercuri, scrie  Sky News.

Beccuau a mai spus că bijuteriile nu au fost recuperate până în acest moment. Procurorul din Paris a mai spus că „nu există dovezi că hoții au beneficiat de ajutor din interior”.

Jaful, produs duminica trecută, a avut loc la etajul al doilea al muzeului parizian. Persoane neidentificate au pătruns printr-o fereastră și au sustras bijuterii și diamante regale în valoare de peste 100 de milioane de dolari — totul în mai puțin de șapte minute.

Inițial, se credea că suspecții au beneficiat de ajutor din interior, asta după ce, potrivit unor surse citate de The Telegraph, anchetatorii francezi ar fi descoperit probe digitale.

Jaful, pe care presa franceză l-a numit deja „cel mai rușinos episod din istoria muzeului”, s-a desfășurat în câteva minute. Hoții au intrat și au ieșit aproape nevăzuți, plecând cu opt piese din colecția de bijuterii ale coroanei Franței.

Pentru transport, ar fi folosit un lift de mobilier atașat unui camion furat din localitatea Louvres, aflată la doar câțiva kilometri de aeroportul Charles de Gaulle.

Paguba este considerată una istorică — unii experți au comparat-o, simbolic, cu pierderea suferită la incendiul de la Notre-Dame din 2019.

Parchetul din Paris a declarat că unul dintre bărbați a fost reținut în timp ce se pregătea să ia un zbor de pe aeroportul Charles de Gaulle. De asemenea, a precizat într-un comunicat că arestările au avut loc sâmbătă seara, fără a specifica câte persoane au fost reținute.

Unul dintre suspecți se pregătea să călătorească în Algeria, au declarat surse polițienești pentru presa franceză, în timp ce se înțelege că celălalt mergea în Mali.

Poliția specializată îi poate interoga timp de până la 96 de ore.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
digi24.ro
image
Cum explică șeful Apărării că românii au aflat „pe surse” de redimensionarea trupelor americane: „Nu ne-am sincronizat”
stirileprotv.ro
image
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
gandul.ro
image
Sectorul din Capitală care pregătește ȘTERGEREA datoriilor sub 40 de lei pentru cetățeni și firme
mediafax.ro
image
„Iubitul mi-a spus să îi mărturisesc ce ascund”. Povestea bărbatului care și-a schimbat sexul și este într-o relație cu un fotbalist
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
digi24.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a găsit pe câmp două vase vechi din lut. Apoi a văzut ce era în ele: Nu-mi venea să cred
antena3.ro
image
Gestul aparent banal prin care românii riscă să anuleze certificatul de naştere, căsătorie sau deces
observatornews.ro
image
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
prosport.ro
image
Noua ipoteză a anchetatorilor în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce indică primele rezultate ale necropsiei
playtech.ro
image
La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj neașteptat a postat: „Viața nu înseamnă să…”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Ministrul Muncii a anunțat majorarea tichetelor de masă. Guvernul urmează să decidă dacă și salariul minim va crește
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Percheziții în lanț după moartea Ștefaniei Szabo! Anchetatorii au ridicat mașina doctoriței, dar și mai multe obiecte găsite în camera de gardă. Solicitarea importantă făcută de familia sa
wowbiz.ro
image
Cutremurător! Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctoriţa Ştefania Szabo. Se aşteaptă rezultatele necropsiei
romaniatv.net
image
Crește valoarea tichetelor de masă. Anunțul ministrului Muncii după discuția dintre sindicate și patronate
mediaflux.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Conducătorii auto care n-ar trebui să se urce la volan, deși au permis auto de ani buni
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Meghan Markle, Profimedia (11) jpg
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii

Click! Pentru femei

image
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!