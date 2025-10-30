Alte cinci persoane, inclusiv un suspect principal, arestate în cazul jafului de la Luvru. Bijuteriile rămân de negăsit

Alte cinci persoane, inclusiv un suspect principal, au fost arestate joi, suspectate de faptul că au participat la spargerea spectaculoasă de la Luvru, a anunțat la postul RTL procurorul Parisului Laure Beccuau.

„Unul dintre ei era efectiv una dintre ţintele anchetatorilor, îl aveam în vizor”, a precizat Beccuau, scrie News.

Bijuteriile furate - estimate la 88 de milioane de euro - încă nu au fost găsite, anunță ea.

Doi bărbați, în vârstă de 34 şi 39 de ani, au fost inculpați joi cu privire la „furt în bandă organizată şi asociere de răufăcători în vederea comiterii unei infracţiuni”.

Ei au fost încarcerați.

Jaful, pe care presa franceză l-a numit deja „cel mai rușinos episod din istoria muzeului”, s-a desfășurat în câteva minute. Hoții au intrat și au ieșit aproape nevăzuți, plecând cu opt piese din colecția de bijuterii ale coroanei Franței.

Pentru transport, ar fi folosit un lift de mobilier atașat unui camion furat din localitatea Louvres, aflată la doar câțiva kilometri de aeroportul Charles de Gaulle.

Paguba este considerată una istorică — unii experți au comparat-o, simbolic, cu pierderea suferită la incendiul de la Notre-Dame din 2019.