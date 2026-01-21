Video Italia, lovită de valuri uriașe în urma ciclonului Harry. Autoritățile au emis coduri roșii de alertă în sudul țării

Pe măsură ce ciclonul Harry traversează centrul Mării Mediterane, au apărut videoclipuri care arată valuri uriașe inundând străzile din sudul Italiei. Autoritățile au emis coduri roșii de alertă în Sicilia și Sardinia.

Sursă video: X

Potrivit The Sun, rafalele au depășit 120 km/h, valurile au ajuns până la nouă metri, iar inundațiile de coastă s-au răspândit rapid.

Protecția Civilă a ordonat evacuări preventive pe măsură ce condițiile se deteriorau.

În total, 190 de persoane au fost evacuate din zonele expuse din Sicilia, iar primarii au fost sfătuiți să acționeze rapid în fața pericolului valurilor bruște și al inundațiilor fulger.

Una dintre cele mai delicate operațiuni a avut loc la Marina Giampilieri, lângă Messina, unde 32 de rezidenți ai centrului de îngrijire Aurora Villa, aflat pe malul mării, au fost mutați în locuri mai sigure, la rude sau în clădiri municipale.

În Acireale, primarul a ordonat evacuarea a 95 de rezidenți din satele de coastă Capo Mulini și Santa Maria La Scala.

Sursă video: X @LW_WorldNews

Au fost efectuate evacuări și în Pachino, Marzamemi și cartierul Granelli, pe măsură ce autoritățile au încercat să protejeze locuitorii cei mai apropiați de mare.

Aproximativ 200 de municipalități au activat centre de urgență pentru a monitoriza situația în timp real, iar circa 150 de orașe au închis școlile pentru a limita deplasările pe perioada furtunii.

Peste 200 de angajați ai Protecției Civile, 1.000 de voluntari și 5.000 de lucrători municipali și de urgență au fost mobilizați pe întreaga insulă.

Transportul a fost grav afectat de vânturile puternice de sirocco, care au provocat haos pe aeroportul Falcone Borsellino din Palermo, cu devieri și anulări. Marți dimineață, zborurile au fost reluate cu întârzieri, dar unele plecări au rămas anulate.

Astfel de scene au avut loc și în Fondachello, lângă Catania. Un videoclip de 45 de secunde arată cum apa mării inundă o stradă îngustă de coastă, luând cu ea o mașină albă, în timp ce resturi și spumă se revarsă în interior.

Situația vine în contextul în care furtuni au lovit și Malta, unde Departamentul de Protecție Civilă a avertizat locuitorii: „evitați să lucrați la înălțime, inclusiv pe acoperișuri, balcoane, schele și structuri expuse” și „stați departe de mal, diguri și poteci de coastă.”

Meteorologii spun că următoarele ore rămân critice în sudul Italiei, autoritățile menținând rețelele de monitorizare active și avertizând locuitorii din zonele expuse de coastă să rămână vigilenți, pe măsură ce ciclonul Harry continuă să lovească regiunea.