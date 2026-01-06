search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
Inundație în Târgu Jiu: un cartier sub apă după revărsarea unui lac. Primarul acuză localnicii

Publicat:
Ultima actualizare:

Locuitorii cartierului Primăverii din Târgu Jiu trăiesc momente de panică, după ce un lac artificial s-a revărsat, inundând mai multe gospodării. În dimineața zilei de 6 ianuarie, oamenii s-au trezit cu puhoaiele năvălind în curți și în beciuri, ca urmare a creșterii bruște a nivelului apei, în urma precipitațiilor abundente din ultimele zile - ploi și ninsori.

Potrivit martorilor, situația s-a agravat rapid, în doar câteva ore, iar pericolul e din ce în ce mai mare, relatează AS in Gorj 

La orele prânzului, localnicii acuzau că nicio autoritate nu a intervenit, în ciuda riscului extinderii inundațiilor.

Fără sprijin oficial, oamenii au încercat să limiteze singuri efectele viiturii, folosind mijloace improvizate pentru a opri apa.

Mulți dintre ei s-au declarat disperați și au afirmat că se simt abandonați, fiind nevoiți să facă față singuri unei situații critice, în plină iarnă și la temperaturi scăzute.

Locuitorii cartierului au solicitat intervenția de urgență a autorităților locale și a echipelor specializate pentru evacuarea apei și prevenirea unor pagube și mai mari.

Primarul dă vina pe localnici: „Aruncă produse în zona respectivă și blochează canalizarea”

Contactat telefonic primarul Marcel Romanescu din Târgu Jiu a declarat pentru „Adevărul” că situația este sub control și că sunt două situații punctuale cin cauza cărora s-a produs acest incident.

În primul rând, vorbim despre un lac artificial de acumulare din zona de N-V a localității, zona Pandurașu. În Târgu Jiu plouă, nu mai ninge, iar apa a făcut ca lacul artificial de acumulare să se reverse. Sunt echipe de intervenție la fața locului, care încearcă să deblocheze canalizarea. E adevărat, sunt câteva locuințe care au ceva apă în curte și în beciuri din cauza aluviunilor care nu pot fi preluate de canalizare, pentru că e subdimensionată. Se întâmplă când plouă mult, ca acumÎn al doilea rând, problema este generată de locuitorii acestei zone, care aruncă produse în zona respectivă și blochează canalizarea. Intervenim mereu cu echipaje”, a declarat Romanescu pentru „Adevărul”.  

Apele au intrat în curți și locuințe. FOTO captură video Iulia Blondea
Apele au intrat în curți și locuințe. FOTO captură video Iulia Blondea

„Sperăm să rezolvăm în seara asta”

Întrebat când crede că se va rezolva situația, primarul a spus: „Sperăm să rezolvăm în seara asta. Evacuarea surplusului de apă se face prin canalizarea, care deocamdată nu poate prelua aluviunile, pentru că e subdimensionată”.

Târgu-Jiu

