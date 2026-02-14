Rareș Bogdan îl critică pe Ilie Bolojan, dar nu susţine înlăturarea sa: „Noi nu o să ne dăm jos premierul”. Ce sfat are pentru şeful guvernului

Rareș Bogdan susține că parlamentarii PNL nu vor vota împotriva premierului Ilie Bolojan, chiar dacă apar tensiuni legate de votul pe Legea bugetului, dar atrage atenția asupra lipsei de comunicare din partea acestuia: „Nu poate să ia deciziile în spatele ușilor închise”.

Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat sâmbătă, 14 februarie, la Antena 3 CNN, că nu se așteaptă ca parlamentarii PNL să voteze împotriva lui Ilie Bolojan, în contextul în care unele voci din PSD au sugerat că premierul ar putea fi înlăturat în următoarele săptămâni ca urmare a votului pe Legea bugetului.

„Noi nu o să ne dăm jos premierul, nu o să votăm moțiuni împotriva propriului premier. Niciun liberal nu va vota împotriva propriului premier. Singurul lucru pe care ar trebui să îl înțeleagă Bolojan și echipa guvernamentală este că trebuie să se consulte și să ne informeze. Ca să poată fi ajutat, să li se explice oamenilor, să fie sprijiniți, nu poate să ia deciziile în spatele ușilor închise. Este vorba de România”, a precizat Bogdan.

Totodată, el a ţinut să sublinieze că, personal, nu-şi dorește nicio funcție în Guvern și a transmis că premierul ar trebui să se concentreze mai mult pe atragerea de investiții.

„Nu vreau să fiu nici ministru, nici prim-ministru. Mi s-a oferit de două ori să fiu ministru și am refuzat, și în primul guvern Orban, și în guvernul Cîțu, și în guvernul Ciucă, de trei ori chiar. Eu sunt europarlamentar, am o poziție foarte bună la Bruxelles, sunt încă patru ani acolo. Nu doresc să vin în guvern pe nicio poziție.

Eu cred că dialogul va rezolva problemele și chestiunile constructive. Eu vreau doar să îl rog, l-am rugat și personal, l-am rugat și în ședințe, și public, să înțeleagă că șansa României nu este contractarea propriei economii și să deschidă țara spre investiții. Eu, în locul lui, aș lua un avion cu 300 de investitori, aș lua 10 miniștri și aș face trei deplasări: la Londra, în SUA și în Orient”, a declarat acesta.

Deşi a criticat acţiunile lui Ilie Bolojan, el spune că, în situaţia în care apar tensiuni pe legea bugerului, liberalii vor strânge rândurile în jurul prim-ministrului.

„Nu cred că vreun parlamentar PNL, din cei 73 pe care îi avem, va vota împotriva Legii bugetului, atâta timp cât e propus de un ministru de Finanțe liberal și de un premier liberal.

Dacă nu înțelegem să ne schimbăm abordarea și dacă nu înțelegem să ne jucăm șansele pe care Dumnezeu ni le-a dat în această parte... Noi trebuie să participăm la reconstrucția Ucrainei, trebuie să participăm la reconstrucția Siriei...

Nu e problema mea dacă pleacă sau dacă nu pleacă Ilie Bolojan. Face și o mulțime de lucruri care sunt foarte bune pe scăderea cheltuielilor statului. Dar, din păcate, spune multe, dar nu reușește să le implementeze. Cert e că s-a spus mult și s-a făcut puțin. Trebuie mai multă voință din partea celor care conduc”, a încheiat Rareş Bogdan.