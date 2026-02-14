Feldioara, viitor centru de procesare pentru pământurile rare extrase în Groenlanda

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat sâmbătă că țara noastră cooperează deja cu o firmă importantă din SUA pentru procesarea mineralelor rare și că pământurile rare extrase din Groenlanda vor fi procesate la Feldioara.

„Cea mai mare provocare în materie de pământuri rare și materiale rare este rafinarea lor. Astăzi, Asia deține peste 80% din capacitățile de rafinare a pământurilor rare la nivel mondial. Iar eu pot să vă spun ceea ce am făcut eu în ultimele șase luni de zile, împreună cu o companie extrem de importantă din Statele Unite, cotată la câteva miliarde de dolari: un protocol de cooperare prin care pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România, sunt rafinate și în această formă se pune bazele primului proiect integrat de extracție, rafinare și consum, pentru că acele materiale rare vor fi destinate industria aerospațiale, inclusiv Space X, iar acest lucru arată că România, da, chiar are potențialitate. Asta pentru că noi avem o istorie extrem de importantă în materie de procesare a materialelor radioactive”, a declarat acesta.

Ministrul Energiei a subliniat că scopul proiectului nu este doar să construiască o rafinărie, ci să creeze un ciclu complet de extracție, rafinare și consum, care să poziționeze România ca partener de încredere pentru companiile de tehnologie de vârf.

„Odată ce reușim să facem prima rafinărie, cu tot ciclul integrat de extracție, rafinare, consum în emisferă occidentală, ne putem dezvolta orizontal, pentru că toate companiile mari de high-tech își vor dori și vor avea un avantaj economic dacă vor veni în România și vor procesa toate aceste pământuri rare, aproape de zona de rafinare”, a spus el la Digi24, adăugând că grafitul este extrem de important.

România are astăzi 16 din cele 32 de elemente critice, considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în țara noastră și maxim încă într-o țară membră UE, ceea ce ne poziționează pe primul loc în materie de resurse de subsol, pământuri rare și materiale rare. De asemenea, ministrul a mai precizat că dezvoltarea rafinăriei impune și crearea unei industrii naționale de prelucrare, menționând proiecte deja câștigate la nivel european, considerate strategice pentru țară. „Din punctul meu de vedere, suntem obligați să facem și o industrie pe teritoriul României. Pot să vă spun că atunci când eram la Ministerul Economiei au fost trei proiecte pe care le-am câștigat la Comisia Europeană, în valoare de 600 de milioane de euro, care au fost considerate strategice la nivel european”, susține el.

România devine hub pentru pământuri rare, cu sprijin american

Ministerul Energiei din România a informat că a primit o ofertă de la compania Critical Metals Corp (deținută de European Lithium) pentru un acord exploratoriu cu Nuclearelectrica și filiala sa FPCU Feldioara, care ar putea permite construirea unei fabrici de procesare a pământurilor rare în România, folosind concentratele extrase din zăcământul Tanbreez din Groenlanda. În această inițiativă, proiectul ar permite procesarea la Feldioara a până la 50 % din producția acelor pământuri rare, vizând crearea unei capacități industriale europene de top și transformarea României într-un furnizor constant pentru industrii cheie, precum microprocesoare, aerospațială sau apărare.

Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, deținută de compania de stat Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, și producătorul de metale rare Critical Metals (CRML), listat la New York, vor forma un joint venture în vederea construirii și operării unei fabrici în România pentru procesarea pământurilor rare.

Fabrica va transforma concentratul extras de la mina Tanbreez din Groelanda, la care CRML este acționar majoritar, în metale de pământuri rare și materiale avansate pentru utilizare directă în Uniunea Europeană - consolidând strategic securitatea națională, producția avansată, electrificarea și tehnologiile de apărare. Cele două companii au semnat Fișa de Termeni pentru crearea societății comune.

Tanbreez, proiectul principal al Critical Metals, este unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare din lume și este situat în sudul Groenlandei, relevă datele analizate de Profit.ro.

Acces la jumătate din resursele Tanbreez

CRML va furniza viitoarei companii din România 50% din concentratele de pământuri rare extrase de la Tanbreez pe întreaga durată de viață a minei, “în condiții de piață competitive, convenite de comun acord”.

Compania va produce magneți pentru industriile aerospațială și militară. Prin asigurarea drepturilor exclusive asupra a 50% din resursele actuale ale Tanbreez, joint venture-ul preconizat va stabili un lanț de aprovizionare extrem de rezilient, centrat pe Europa, reducând dependența de China - care controlează în prezent peste 80% din procesarea globală a pământurilor rare - și protejând UE împotriva vulnerabilităților geopolitice.

„Prin valorificarea uriașei valori derivate din concentratul Tanbreez, nu construim doar o fabrică — ci demontăm strânsoarea Chinei asupra pământurilor rare și oferim Europei surse independente și sigure pentru nevoile sale de apărare și securitate națională”, a transmis Tony Sage, CEO-ul Critical Metals.

Finanțare UE pentru accelerarea proiectului

Inițiativa strategică plasează România în fruntea eforturilor Europei de a asigura materialele strategice necesare pentru apărare, energie curată și tehnologii de generație următoare, arată și ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Într-o lume în care accesul la minerale critice a devenit un câmp de luptă geopolitic definitoriu, România se poziționează în centrul unui lanț de aprovizionare complet integrat, aliniat cu Occidentul - de la mină până la procesare”, a declarat Ivan după semnarea documentului.

CRML și Guvernul României vor solicita fonduri europene pentru viitorul proiect, din pachetul de 3,5 miliarde de euro anunțat recent pentru proiecte din industria metalelor rare, conform CRML.

Cine este actorul global din spatele proiectului

Critical Metals, companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice și având sediul corporativ la New York, este specializată în extracția și prelucrarea de metale și minerale critice. Compania este deținută majoritar de European Lithium, cu sediul în Australia. Acțiunile Critical Metals se apreciau cu 1,9% la puțin timp după deschiderea tranzacțiilor marți, la 9,93 dolari, preț care conferă companiei o capitalizare de piață de aproape 1,17 miliarde de dolari.

Tanbreez, proiectul principal al Critical Metals, este unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare din lume și este situat în sudul Groenlandei. Celălalt activ important al companiei este proiectul de litiu Wolfsberg, din Austria. Wolfsberg este prima mină autorizată complet din Europa și este amplasată strategic, având acces la infrastructură rutieră și feroviară deja existentă.