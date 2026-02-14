O româncă a omorât peste 10 persoane în timpul asediului din Bosnia-Herțegovina, în scandalul „Sarajevo safari”

Apar noi informații șocante în scandalul internațional cunoscut sub denumirea de „Sarajevo safari”, în care cetățeni bogați din Occident sunt acuzați că plăteau bani pentru a împușca civili în timpul asediului Sarajevo, între 1992 și 1996, informează presa din Bosnia-Herțegovina, care citează un articol publicat de The Times.

Fostul șef al poliției din Sarajevo, Zlatko Miletić, a declarat pentru postul regional N1: „Îmi amintesc de o femeie din România care a ucis peste zece persoane. Lunetiștii străini erau bine camuflați între pereți de beton și era dificil să-i neutralizezi. Au ucis zeci de copii și femei.” La acea vreme, Miletić conducea o echipă „anti-lunetiști” bosniacă și este acum membru al Parlamentului Bosniei și Herțegovinei.

Pe lângă românca respectivă, străinii implicați proveneau din Marea Britanie, Italia, SUA și Rusia. Aceștia plăteau sârbilor bosniaci echivalentul a 80.000 – 100.000 de euro pentru a putea împușca civili în timpul asediului, desfășurat de trupele sârbe și sârbii bosniaci sub comanda lui Ratko Mladić. După „safari”-urile macabre, lunetiștii făceau petreceri cu friptură de porc și coniac.

Un fost militar sârb bosniac, Aleskandar Ličanin, a declarat pentru The Times: „Mergeau la o cafenea în jurul orei 6-7 seara și rămâneau acolo până la 5 dimineața, cântând și râzând.”

Jurnalistul croat de investigații Domagoj Margetic a precizat că „prețul” pentru uciderea unui civil era mai mare în cazul femeilor gravide sau a copiilor. În total, peste 10.000 de persoane au fost ucise în Sarajevo în timpul celui mai îndelungat asediu asupra unei capitale din istoria modernă.

Anchete internaționale

Procurorii din Milano au deschis, în noiembrie, o anchetă privind cetățeni italieni care ar fi plătit membri ai armatei sârbilor bosniaci pentru „excursii de ucis oameni” în Sarajevo. Lunetiștii erau duși pe dealurile din jurul orașului, de unde trăgeau asupra civililor nevinovați.

Domagoj Margetic a depus și o plângere împotriva președintelui Serbiei, Aleksandar Vučić, acuzându-l de implicare în „Safari Sarajevo”. Publicația notează că Vučić, atunci tânăr voluntar, ar fi fost prezent într-un post militar din Sarajevo, de unde, potrivit martorilor, cetățeni străini și unități ultranaționaliste sârbe ar fi tras asupra civililor. Vučić nu a comentat acuzațiile și a negat anterior, într-un interviu din 2021, că ar fi tras asupra orașului asediat.