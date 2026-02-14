Val de concedieri în România, în perioada următoare. Care sunt cele mai afectate domenii

Un nou val de concedieri se anunță în România, continuând tendința declanșată la finalul anului trecut, când numeroase companii au început să reducă efectivele în încercarea de a-și optimiza costurile, pe fondul unei poveri fiscale în creștere și a majorării impozitelor.

Lipsa comenzilor și scăderea cererii se suprapun taxelor și impozitelor majorate, ceea ce a făcut ca tot mai multe companii din România să anunțe concedieri, în special în sectorul IT și cel de fabricare a componentelor auto, trend care va continua și în 2026, poate chiar și în 2027, potrivit afirmațiilor oficialilor.

De altfel, chiar ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat recent că este foarte probabil ca în sectoarele automotive și IT să continue concedierile în următorii doi ani, din cauza scăderii cererilor pentru mașini noi și a interferenței Inteligenței Artificiale în sectorul IT.

El a vorbit și despre restrângerea activităților în aceste două domenii, lucru confirmat de altfel și de analiști, care au punctat datoriile enorme pe care le au unele companii și care pot duce cu ușurință la insolvențe și implicit noi concedieri.

Cert este că, în ultima perioadă, tot mai multe companii din domeniul auto au anunțat concedieri, inclusiv Dacia având un program de „plecare voluntară”.

Concedierile la Dacia încep la 1 martie

Uzina Automobile Dacia din Mioveni va demara, începând cu 1 martie, prima campanie de plecări colective voluntare din acest an, în contextul accelerării procesului de robotizare și al reducerii planificate a producției. Angajații au fost deja informați atât cu privire la calendarul disponibilizărilor, cât și la sumele compensatorii pe care le pot primi în cazul unei demisii voluntare.

Potrivit informațiilor confirmate de companie și publicate de Profit.ro, primele de concediere sunt diferențiate în funcție de vechimea în fabrică. Astfel, angajații cu până la 2 ani de vechime care doresc să plece vor putea primi 25.000 de lei net, la care se adaugă drepturile salariale la zi. Pentru cei cu 2–4 ani vechime, suma ajunge la 63.000 de lei, iar pentru angajații cu 4–8 ani, compensația este de 113.000 de lei. Cele mai mari sume sunt acordate angajaților cu peste 16 ani de vechime, care pot încasa până la 210.000 de lei.

O categorie specială, formată din angajați cu boli profesionale sau invalidități din accidente de muncă, va primi cea mai mare sumă, de 240.000 de lei, echivalentul a aproape 50.000 de euro.

Un mare producător de piese și accesorii auto anunță concedieri masive

Un mare producător de piese și accesorii auto cu fabrici în Bistrița-Năsăud a anunțat concedieri masive: peste 250 de angajați vor fi trimiși în șomaj începând cu luna martie 2026, pe fondul problemelor financiare ale companiei.

Bistrița-Năsăud se confruntă cu noi valuri de concedieri colective, după ce doi dintre marii angajatori ai județului au anunțat disponibilizarea a 340 de salariați.

Cel mai afectat este RAAL, un producător important de piese și accesorii auto, care deține două fabrici în județ – una în Bistrița și cealaltă în Prundu Bârgăului.

Compania va reduce personalul cu 250 de angajați, dintr-un total de 1.538, atât muncitori direcți, cât și muncitori indirecți și personal TESA, potrivit unui comunicat al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bistrița-Năsăud, citat de Radio Cluj și Agerpres.

Aceasta este cea de-a doua concediere colectivă semnificativă din județ în acest an. La începutul lui 2026, firma Betak, activă în tratarea și acoperirea metalelor și aflată în insolvență din decembrie 2025, a notificat AJOFM că va disponibiliza 90 de angajați din totalul de 179.

În ambele cazuri, angajații afectați vor intra în șomaj începând cu 3 martie 2026.

Fabrică de componente auto din Arad face concedieri colective

Fabrica din Arad a unei cunoscute companii de componente auto a notificat AJOFM că, începând cu luna martie, va face concedieri masive.

Industria de componente auto din Arad trece printr-o perioadă dificilă. După ce, la finalul anului trecut, compania Leoni a finalizat planul de concedieri colective, recent ea a notificat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) că 465 de angajați vor rămâne fără loc de muncă în următoarele luni.

Primele disponibilizări vor avea loc în luna martie, iar procedura se va încheia în august.

Aceasta nu este singura lovitură pentru piața muncii din Arad. La sfârșitul lui 2025, Aptiv Ineu, un alt producător de componente auto, și-a închis fabrica și a mutat producția în afara Uniunii Europene, afectând circa 900 de salariați. De asemenea, în iunie 2025, Astra Rail Industries, fostă fabrică de vagoane marfă deținută de Greenbrier, și-a închis porțile, lăsând fără loc de muncă 699 de persoane.

Aceste concedieri succesive au avut un impact vizibil asupra pieței muncii din județ: rata șomajului a crescut cu 11% în 2025, ajungând la 2,01% (3.847 șomeri) la finalul anului, conform datelor AJOFM.

Experții în domeniul muncii atrag atenția că restructurările din sectorul auto afectează nu doar angajații direcți, ci și economia locală, prin reducerea veniturilor și scăderea consumului în comunitățile arădene.

Sectorul IT, puternic afectat

În sectorul IT concedierile s-au ținut lanț încă de anul trecut, trecând printr-un val de restructurări care a afectat mii de angajați în cazuri documentate public, pe fondul eficientizărilor de cost, reorganizărilor globale și scăderii cererii pentru anumite linii de business.

Estimările agregate din surse publice arată că peste 2.800 de angajați din IT au fost afectați direct de valul de concedieri din 2025 (cazuri cunoscute public, detaliate mai jos), fără a include reducerile individuale sau neraportate oficial. Potrivit datelor oficiale, 2.863 de angajați au fost afectați direct de concedieri, desființări de posturi sau reduceri de departamente în sectorul IT din România.

De altfel, Ionuț Lolea, economist-șef al Confederației Patronale Concordia, declara recent că în industria IT au dispărut 2.500–3.000 de angajați de la începutul anului, trecut, iar trendul concedierilor va continua și în acest an, în ciuda faptului că, până de curând, această industrie era pe creștere. „Acum nu mai crește nici ca număr de angajați, nici ca cifră de afaceri, ci chiar scade”, spunea economistul.