Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Adevărul
Xi Jinping elimină taxele vamale pentru majoritatea statelor africane, pe fondul creşterii tarifelor lui Donald Trump

Pe fondul creșterii tarifelor impuse de administrația Donald Trump, China răspunde prin extinderea politicii de tarif zero la exporturile africane, eliminând taxele vamale pentru aproape toate țările de pe continent.

Xi Jinping şi Donald Trump, adversari în războiul taxelor vamale. FOTO: AFP
Xi Jinping şi Donald Trump, adversari în războiul taxelor vamale. FOTO: AFP

China va elimina taxele vamale pentru importurile din toate țările africane cu care are relații diplomatice, începând cu 1 mai 2026, a declarat sâmbătă președintele chinez Xi Jinping, potrivit relatărilor agenției internaționale de presă Agence France‑Presse, citate de News.

Singura excepție de la această politică va fi Eswatini, statul african care încă întreține relații diplomatice oficiale cu Taiwan.

Până în prezent, China avea o politică de tarif zero pentru importurile din 33 de state africane, dar Beijingul și‑a anunțat intenția de a extinde această măsură la toţi cei 53 de parteneri africani cu care colaborează diplomatic.

 Această decizie vine ca răspuns la creșterea tarifelor vamale la nivel mondial decretate în timpul administrației lui Donald Trump, care au tensionat relațiile comerciale globale și au făcut ca numeroase state să caute alternative sau piețe noi pentru exporturi.

China este de mult timp cel mai important partener comercial al Africii și un susținător major al proiectelor de infrastructură de pe continent, în special prin inițiative ca „Noile Drumuri ale Mătăsii”.

Prin eliminarea taxelor vamale, autoritățile de la Beijing speră să stimuleze comerțul și să aducă beneficii economiilor africane, consolidând totodată influența chineză într‑o perioadă de competiție economică din ce în ce mai dure cu Washingtonul.

Excepția Eswatini se datorează faptului că această țară încă recunoaște diplomatic Taiwanul, în ciuda politicii Chinei care revendică suveranitatea asupra insulei, separată de China continentală după războiul civil chinez din 1949

Decizia de a elimina taxele vamale pentru aproximativ 52 de state africane a fost salutat de liderii de pe continent ca o măsură care „va oferi fără îndoială noi perspective pentru dezvoltarea Africii”, în contextul în care șefii de stat africani se reunesc la Addis Abeba, în Etiopia, pentru summitul anual al Uniunii Africane.

Pe de altă parte, extinderea politicii de tarif zero este privită și în lumina competiției economice cu Statele Unite, într‑un moment în care Beijingul caută să își consolideze rolul global și să creeze noi avantaje pentru partenerii economici aflați în căutarea unor piețe alternative în fața tarifelor americane mai ridicate.

