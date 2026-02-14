search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Moarte suspectă în Cluj: Gheorghe Chindriș, românul care a fondat primul sat românesc din SUA, găsit mort în propria locuință

0
0
Publicat:

Gheorghe Chindriș, românul devenit cunoscut după ce a înființat primul și singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii, a fost găsit mort în casa în care locuia, în județul Cluj. Bărbatul avea 66 de ani.

Gheorghe Chindriș, românul care a fondat primul sat românesc din SUA. FOTO: Facebook
Gheorghe Chindriș, românul care a fondat primul sat românesc din SUA. FOTO: Facebook

Potrivit primelor informații, acesta ar fi prezentat lovituri la cap, iar una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatori este cea a unei crime. Criminaliștii și un procuror se află la fața locului și desfășoară cercetări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale decesului.

Trupul neînsuflețit a fost descoperit în jurul prânzului de colegii săi din Asociația Avram Iancu, unde Gheorghe Chindriș era vicepreședinte. Acesta era așteptat la un eveniment încă de la ora 9.00, iar după ce nu a mai răspuns la telefon, apropiații au mers la locuința sa.

„Din câte am auzit, era lovit. La cap, da. Dacă el, la 9, trebuia să se deplaseze, nu a mai închis poarta, că era deschisă poarta”, a declarat o vecină, pentru Observator News. 

Aceasta a mai spus că, pe parcursul nopții, a auzit alarma casei declanșându-se, însă a crezut că proprietarul se întorcea acasă. „Ar fi fost cineva, probabil, care l-a urmărit de mult timp”, a mai afirmat femeia.

Casa în care locuia Gheorghe Chindriș a fost împânzită de polițiști și criminaliști, care verifică atât interiorul imobilului, cât și curtea și autoturismul victimei, în căutarea unor indicii.

„Se fac cercetări, la faţa locului fiind prezent şi un procuror, pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a survenit decesul bărbatului”, a declarat Iulian Timșa, purtător de cuvânt al IPJ Cluj.

Cine a fost Gheorghe Chindriș

Gheorghe Chindriș s-a născut în Maramureș și s-a mutat ulterior în Cluj-Napoca. La vârsta de 31 de ani a devenit director al minei de aur Băișoara. În anul 2001 s-a stabilit în SUA, unde a fondat un sat românesc construit în jurul unei biserici maramureșene, cu case tradiționale.

S-a întors în România în 2012, iar în 2018 a fost numit director al Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din județul Alba.

În ultimii ani, Gheorghe Chindriș era activ în promovarea folclorului și participa frecvent la manifestări patriotice, fiind și membru al unui ansamblu folcloric.

Ancheta este în desfășurare.

Cluj-Napoca

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților
digi24.ro
image
Un italian a aflat la 75 de ani că avea dreptul la pensie în toți acești ani. A primit o sumă uriașă plus 1.400 de euro lunar
stirileprotv.ro
image
USR-iștii fac scut în jurul lui Ilie Bolojan, după acuzațiile că a băgat România în recesiune. Tăcerea dinspre majoritatea șefilor PNL alimentează acuzațiile de „USR-izare” a lui Bolojan. Cine îi ține spatele premierului
gandul.ro
image
Alexei Navalnîi a fost otrăvit. Acuzații grave aduse Rusiei de cinci state europene
mediafax.ro
image
Mihai Stoica, anunț despre problemele lui Dawa la FCSB: ”Nu putem să forțăm un fotbalist. Îl legăm de pat?”
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
antena3.ro
image
Moartea unui copil de 3 ani din Tulcea, anunţată de vecini.Părinţii spun că nu ştiau că trebuie să sune la 112
observatornews.ro
image
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
prosport.ro
image
Cine este Karina Pavăl, moștenitoarea Dedeman aflată în centrul tranzacției Carrefour
playtech.ro
image
Ce au pățit Giovanni Becali și soția sa însărcinată într-una dintre cele mai tari țări din Europa. Coșmarul a început la graniță
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scandal la JO 2026: a trișat, după care și-a înjurat adversarul! Conflictul a continuat și după meci + Ce arată imaginile
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Semnul divin pe care Andreea, sora afaceristului Sorin Iacob, l-a primit de pe lumea cealaltă: „Atunci am știut că există semne de sus pentru noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Andra a dezvăluit secretul prin care a slăbit considerabil. A scăpat instant de 10 kg!
romaniatv.net
image
Dezastru financiar pentru trei zodii. Ghinionistele horoscopului după 14 februarie
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
image
Când se toaletează, de fapt, pomii primăvara. Așa îți asiguri o recoltă bogată, fructe mari și zemoase
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Valentine’s Day, romantism sau stres? Ce ascund așteptările exagerate?

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!