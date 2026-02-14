Moarte suspectă în Cluj: Gheorghe Chindriș, românul care a fondat primul sat românesc din SUA, găsit mort în propria locuință

Gheorghe Chindriș, românul devenit cunoscut după ce a înființat primul și singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii, a fost găsit mort în casa în care locuia, în județul Cluj. Bărbatul avea 66 de ani.

Potrivit primelor informații, acesta ar fi prezentat lovituri la cap, iar una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatori este cea a unei crime. Criminaliștii și un procuror se află la fața locului și desfășoară cercetări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale decesului.

Trupul neînsuflețit a fost descoperit în jurul prânzului de colegii săi din Asociația Avram Iancu, unde Gheorghe Chindriș era vicepreședinte. Acesta era așteptat la un eveniment încă de la ora 9.00, iar după ce nu a mai răspuns la telefon, apropiații au mers la locuința sa.

„Din câte am auzit, era lovit. La cap, da. Dacă el, la 9, trebuia să se deplaseze, nu a mai închis poarta, că era deschisă poarta”, a declarat o vecină, pentru Observator News.

Aceasta a mai spus că, pe parcursul nopții, a auzit alarma casei declanșându-se, însă a crezut că proprietarul se întorcea acasă. „Ar fi fost cineva, probabil, care l-a urmărit de mult timp”, a mai afirmat femeia.

Casa în care locuia Gheorghe Chindriș a fost împânzită de polițiști și criminaliști, care verifică atât interiorul imobilului, cât și curtea și autoturismul victimei, în căutarea unor indicii.

„Se fac cercetări, la faţa locului fiind prezent şi un procuror, pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a survenit decesul bărbatului”, a declarat Iulian Timșa, purtător de cuvânt al IPJ Cluj.

Cine a fost Gheorghe Chindriș

Gheorghe Chindriș s-a născut în Maramureș și s-a mutat ulterior în Cluj-Napoca. La vârsta de 31 de ani a devenit director al minei de aur Băișoara. În anul 2001 s-a stabilit în SUA, unde a fondat un sat românesc construit în jurul unei biserici maramureșene, cu case tradiționale.

S-a întors în România în 2012, iar în 2018 a fost numit director al Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din județul Alba.

În ultimii ani, Gheorghe Chindriș era activ în promovarea folclorului și participa frecvent la manifestări patriotice, fiind și membru al unui ansamblu folcloric.

Ancheta este în desfășurare.