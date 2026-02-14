Video Mama fetiței de 4 ani și iubitul ei, reținuți după ce copilul a ajuns la spital în comă, cu traumatisme grave și semne de violență

Mama fetiţei din judeţul Teleorman care recent a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu cu un traumatism la cap şi cu alte semne de violenţă a fost reţinută în dosarul de tentativă de omor deschis după ce medicii au examinat-o pe copilă. Şi iubitul femeii a fost reţinut în acelaşi dosar, anchetatorii suspectând că bărbatul este cel care a lovit şi rănit fetiţa, iar femeia i-a fost complice şi a încercat să ascundă faptele.

Inițial, femeia le-a spus anchetatorilor că se afla în județul Gorj ca turistă, pentru a vizita operele lui Constantin Brâncuși, și că fiica ei s-ar fi rănit după o căzătură din pat. Cu toate acestea, medicii au identificat leziuni mai vechi pe corpul copilului, care nu au putut fi justificate de mamă.

„A fost adus un copil în stare foarte gravă. Fetița prezenta un traumatism cranian grav și a fost adusă la unitatea de primiri urgențe de către mama sa. La scurt timp, asistentul social a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Gorj”, a declarat Mihaela Țicleanu, purtător de cuvânt al spitalului.

După evaluările inițiale, fetița a fost transferată la Spitalul „Marie Curie” din București pentru investigații imagistice de înaltă performanță. Medicii au constatat că starea copilului este gravă și că traumatismele necesită monitorizare și tratament specializat.

Ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, dosarul fiind instrumentat pentru tentativă de omor. Pe numele celor doi reținuți urmează să fie solicitate mandate de arestare preventivă. Până atunci, cercetările se desfășoară in rem, nicio persoană nefiind pusă sub acuzare oficial.

Vecinii și martorii locali au relatat că mama fetiței și concubinul ei nu erau cunoscuți ca persoane violente, iar situația a șocat comunitatea locală. Autoritățile atrag atenția că astfel de cazuri trebuie semnalate imediat, iar cadrele medicale au obligația de a alerta poliția atunci când constată semne de abuz sau violență asupra minorilor.

Purtătorul de cuvânt al spitalului a adăugat: „Acțiunea rapidă a personalului medical, împreună cu raportarea imediată către poliție, a permis demararea anchetei și luarea măsurilor legale împotriva persoanelor suspectate. Siguranța copilului este prioritară.”

Cercetările continuă, iar anchetatorii verifică circumstanțele în care fetița a suferit leziunile și alte posibile cazuri de abuz.