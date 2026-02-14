Un fost magistrat dă în judecată Universitatea București: „Toți avem dreptul să cunoaștem adevărul despre studiile făcute de actualul președinte al României”

Un fost judecător din Botoșani a inițiat o acțiune în instanță împotriva Universității din București, cerând informații privind studiile președintelui Nicușor Dan, nemulţumită de răspunsul primit pe cale administrativă de la unitatea de învăţământ superior.

Fostul judecător Lăcrămioara Axinte, acum la pensie, a depus la Tribunalul Botoșani, instanța la care a activat anterior, o cerere de comunicare a informațiilor de interes public, în baza Legii nr. 544/2001, prin care solicită să obțină clarificări privind parcursul academic al președintelui Nicușor Dan. Acţiunea sa vine după ce anterior a primit un răspuns „incomplet” de la unitatea de învăţământ superior.

„În seara zilei de astăzi 11.02.2026 (miercuri – n.r.), am trimis prin https://registratura.rejust.ro/ o plângere împotriva Universității București pentru refuzul de a-mi comunica informațiile de interes public privind parcursul universitar al studentului Dan Nicușor Daniel, în cadrul Facultății de Matematică”, a transmis ea pe Facebook.

Prin intermediul instanței, Axinte cere Universității București să îi pună la dispoziție atât copia foii matricole, cât și diploma de licență ale șefului statului. Fosta judecătoare vrea să afle dacă Nicușor Dan a fost înmatriculat ca student la Facultatea de Matematică între anii 1989-1992 și dacă și-a finalizat studiile în acest interval.

„Noi toți avem dreptul să cunoaștem adevărul despre studiile făcute de actualul președinte al României. Există niște neconcordanțe, atât pe site-ul oficial al campaniei electorale, în care afirmă că a absolvit Facultatea de matematică a Universității București. Neconcordanța este între această afirmație personală de pe site, pentru că este pusă la persoana I singular, și neconcordanțele din CV-ul disponibil pe site-ul Camerei Deputaților. O să vedeți că sunt niște studii care se suprapun. În același interval de timp a fost și student la Ecole Normale Supérieure, a fost și masterand și a fost și doctorand. Apoi am văzut și modalitatea în care a fost obținut atestatul de echivalare a unei diplome de studii aprofundate din Franța cu o diplomă de licență din România”, a declarat fostul magistrat pentru Agerpres.

Potrivit aceleiaşi surse, Lăcrămioara Axinte a fost propusă de Alianța pentru Unirea Românilor pentru un post de judecător la Curtea Constituțională a României.