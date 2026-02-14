search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Interviu Cum s-a fabricat mitul „savantei academician doctor inginer“. „A intrat în pachetul diplomatic românesc“

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În anii ’70 și ’80, imaginea femeii de știință din România avea chipul Elenei Ceaușescu. Prezentă în manuale, în jurnalele de actualități și în delegațiile oficiale, ea devenise figura centrală a științei românești în spațiul public – nu doar ca parteneră de viață a liderului statului, ci ca „academician doctor inginer“, titlu repetat obsesiv până la a se confunda cu numele ei.

Conferirea unui titlu de onoare, în Marea Britanie. FOTO: Fototeca Online a Comunismului Românesc
Conferirea unui titlu de onoare, în Marea Britanie. FOTO: Fototeca Online a Comunismului Românesc

Cum a fost construită această imagine şi ce a însemnat ea, dincolo de propagandă, pentru statutul femeilor din știință a explicat pentru „Weekend Adevărul“ istoricul Cosmin Popa.

„Weekend Adevărul“: Cum începe, de fapt, această construcție a imaginii Elenei Ceaușescu ca om de știință? Care sunt primele momente care o fixează public în acest rol?

Cosmin Popa: Construcția cultului personalității Elenei Ceaușescu, în bună măsură, a urmat tiparele celui al lui Nicolae Ceaușescu. Ceea ce a apărut în plus la Elena Ceaușescu a fost această tentație irezistibilă pentru titluri științifice. Practic, această ascensiune a început destul de mult în 1967, când Elena Ceaușescu este deja directoarea Institutului Național de Chimie. Făcea parte dintr-o serie de comitete menite să marcheze public diverse date rotunde ale instituțiilor de știință și cultură din România. Deci, manifesta un interes absolut viu pentru recunoașterea științifică public. Deși toată lumea era conștientă de precaritatea pregătirii sale, de fapt de absența pregătirii sale. Ceea ce s-a întâmplat în 1973, atunci când Elena Ceaușescu a fost primită în Academia de Științe a New Yorkului, a fost, de fapt, o convergență fericită pentru Elena Ceaușescu și pentru Nicolae Ceaușescu.

Momentul 1973, intrarea în Academia de Științe din New York, pare un punct de cotitură. Ce a însemnat el în contextul politic și internațional de atunci?

Pe fond, Nicolae Ceaușescu era încă destul de bine prizat în Statele Unite ale Americii. Iar Academia de Științe din New York, cea care a cooptat-o în 1973 pe Elena Ceaușescu, era ea însăși într-un proces destul de riguros de atragere a femeilor în știință, de încurajare a participării femeilor în științe. Astfel că România se racorda prin această politică la o modă internațională. Pe acest fond, cooptarea Elenei Ceaușescu într-o academie care punea accent nu doar pe performanțele științifice ale membrilor săi, dar și pe capacitatea acestora de a crea rețele de influență în lumea academică, deci cooptarea Elenei Ceaușescu apărea ca fiind o soluție ideală. Era soția unui șef de stat bine văzut în Occident, care se opunea Uniunii Sovietice, putea pune la rândul ei pe masă niște lucrări de chimie autentice – pe coperțile cărora era trecut numele ei; nu mai conta faptul că ea nu era capabilă să se exprime în nicio limbă străină, iar cei de la Academia de Științe din New York sigur nu înțelegeau română, astfel încât să vadă precaritatea ei intelectuală. Deci, din acest punct de vedere, Elena Ceaușescu a picat într-un context politic extrem de favorabil, pe care, ca de fiecare dată, Ceaușescu l-a exploatat, cred eu, destul de bine. Mai mult decât atât, scenariul ascensiunii Elenei Ceaușescu a fost gândit de la început în această cheie dublă: a ascensiunii științifice, dublată, nu-i așa, meritoriu, de ascensiunea politică, astfel încât cele două evenimente au fost simultane. Atât coooptarea în Comitetul Politic Executiv, cât și în această Academie de Știință din New York, ceea ce, prin transfer, oferea credibilitate cooptării în Comitetul Politic Executiv, din moment ce meritele științifice ale Elenei Ceaușescu fuseseră recunoscute nicăieri altundeva decât în epicentrul lumii capitaliste.

Cuplul Ceaușescu, la NASA. FOTO: Fototeca Online a Comunismului Românesc
Cuplul Ceaușescu, la NASA. FOTO: Fototeca Online a Comunismului Românesc

Acesta este începutul. De aici, lucrurile au mers de la sine. Au urmat Londra, o serie de alte universități, și nu numai din America Latină sau Africa, dar și foarte multe din Europa Occidentală. Nu doar Grecia, Portugalia, Spania, dar și Suedia. Din acest punct de vedere, recunoașterea formală a așa-ziselor merite științifice ale Elenei Ceaușescu a intrat în pachetul diplomatic românesc, cu care Bucureștiul mergea în toate capitalele lumii. Deci atunci când Nicolae Ceaușescu se ducea să discute anumite probleme economice, oamenii săi, în principal Ștefan Andrei (n.e. – ministrul de Externe), veneau și cu această cerință specială, anume aceea ca într-un fel și cumva, să fie recunoscute meritele științifice ale Elenei Ceaușescu. Pe lângă asta, s-a apelat în mod curent la practica inventării de foruri științifice fictive, care recunoșteau de fapt meritele Elenei Ceaușescu. Iar asta a fost o practică larg întrebuințată și în ceea ce-l privește pe Nicolae Ceaușescu.

Performanță de fațadă

A ajutat această promovare carierele altor femei din știință sau a distorsionat imaginea generală a femeii-savant?

Aceasta este o întrebare care comportă răspunsuri nuanțate, în sensul în care vrând, nevrând, indiferent de cât de bine țintite erau aceste avantaje, teoretic, create pentru toate femeile, regimul trebuia să accepte o nouă infuzie a femeilor în știință. Dacă mă întrebați dacă promovarea Elenei Ceaușescu a facilitat sau a făcut mai ușor drumul femeilor în știință, răspunsul meu este nu. Dacă piedicile pe care le întâlneau în mod curent femeile care voiau să participe la această cursă a științei s-au micșorat, aș spune că da. Pentru că nu mai exista altceva decât tradiționala cultură patriarhală românească, nu existau piedici formale în calea acestui acces.

Privind în urmă, ce a produs această construcție simbolică: a deschis drumuri pentru alte femei din știință sau a afectat, pe termen lung, însăși ideea de autoritate academică în România?

Ce pot spune cu certitudine este că indiferent de câte avantaje ar fi adus femeilor în știință această elevare a Elenei Ceaușescu la gradul de autoritate științifică internațională, dezavantajele pe care ea le-a creat au fost mult mai mari și mult mai importante. Evoluția Elenei Ceaușescu este sinonimă cu deteriorarea standardelor academice în România. Sigur că asta nu i se poate imputa exclusiv Elenei Ceaușescu, ci regimului comunist, care a presat și a acționat constant pentru o confuzie deliberată între politică și știință, condiționând carierele academice de loialitatea politică.

Or, asta a făcut ca odată cu timpul, odată cu întărirea dictaturii personale și dictatorii de clan, să asistăm, în România, la o deteriorare accelerată a standardelor academice, care a culminat, de la jumătatea anilor ’80, cu autentica substituire a intelectualilor de către politruci, de către activiști convertiți, teoretic, în oameni de știință. Efectul direct al acestei situații a constat exact în dorința absolut incontrolabilă a politicienilor de a-și atașa la butonieră titluri academice în România postcomunistă și la epidemia de plagiat. Toate aceste fenomene își au originea exact în această ascensiune a Elenei Ceaușescu, în această pervertire a standardelor academice. De fapt, Elena Ceaușescu știa exact că nu merită niciuna dintre acele distincții care i s-au acordat și, sub pretextul consolidării politice a regimului, a luptat, până la dispariția lui, pentru diluarea și pervertirea standardelor științifice și academice în România.

Cultură

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților
digi24.ro
image
Un italian a aflat la 75 de ani că avea dreptul la pensie în toți acești ani. A primit o sumă uriașă plus 1.400 de euro lunar
stirileprotv.ro
image
USR-iștii fac scut în jurul lui Ilie Bolojan, după acuzațiile că a băgat România în recesiune. Tăcerea dinspre majoritatea șefilor PNL alimentează acuzațiile de „USR-izare” a lui Bolojan. Cine îi ține spatele premierului
gandul.ro
image
Alexei Navalnîi a fost otrăvit. Acuzații grave aduse Rusiei de cinci state europene
mediafax.ro
image
Ce au pățit Giovanni Becali și soția sa însărcinată într-una dintre cele mai tari țări din Europa. Coșmarul a început la graniță
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
digisport.ro
image
Permisia dată criminalului turc, Abdullah Atas, ar fi fost semnată după evadare. Documentul care naște noi suspiciuni
stiripesurse.ro
image
Comoara de la Valea Leucii. Zăcăminte rare descoperite în vechile mine din Bihor. „Lumea din zonă își dorește să înceapă exploatarea”
antena3.ro
image
Dragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubim
observatornews.ro
image
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
prosport.ro
image
Primăvara 2026 va fi atipică. Meteorologii anunță frig și ninsori până în aprilie: efectele La Niña se resimt și în România
playtech.ro
image
Victor Angelescu, atac nuclear: „Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu! Lumea știe ce culori poartă sub haine! E clar că se vrea FCSB în play-off!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scandal la JO 2026: a trișat, după care și-a înjurat adversarul! Conflictul a continuat și după meci + Ce arată imaginile
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Semnul divin pe care Andreea, sora afaceristului Sorin Iacob, l-a primit de pe lumea cealaltă: „Atunci am știut că există semne de sus pentru noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Andra a dezvăluit secretul prin care a slăbit considerabil. A scăpat instant de 10 kg!
romaniatv.net
image
Dezastru financiar pentru trei zodii. Ghinionistele horoscopului după 14 februarie
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
image
Când se toaletează, de fapt, pomii primăvara. Așa îți asiguri o recoltă bogată, fructe mari și zemoase
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Valentine’s Day, romantism sau stres? Ce ascund așteptările exagerate?

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!