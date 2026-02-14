Romgaz schimbă regulile jocului: ofertă revoluționară pe piața gazelor, după modelul Hidroelectrica

Statul român pregătește o mutare strategică pe piața gazelor naturale, care ar putea influența semnificativ evoluția prețurilor pentru consumatori. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Romgaz va intra pe piața de furnizare a gazelor pentru consumatori, pe un model similar cu cel aplicat de Hidroelectrica.

„Cei de la Romgaz o să intre cu o ofertare undeva în luna martie. Acum sunt în procedură de angajare a acelor oameni care se ocupă exclusiv de segmentul de furnizare, urmează să le fie aprobat un memorandum în Guvernul României ca să poată să facă acele angajări. Au achiziționat deja softurile, au toate licențele”, a declarat Bogdan Ivan, la Digi24.

Ministrul Energiei a subliniat că intrarea Romgaz pe piață va avea un impact important asupra costurilor și ofertelor pentru consumatori.

„Important e următorul lucru: odată intrați în piață pe modelul Hidroelectrica, vor fi cei care vor veni cu o optimizare foarte mare a costurilor și automat cu oferte foarte bune. Cum este Hidroelectrica preț de referință astăzi pe piața consumatorilor casnici, la fel și Romgazul va fi pe piața de gaze naturale”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, Romgaz ar urma să lanseze ofertele cel târziu până la 31 martie, existând și un termen de siguranță de două-trei săptămâni.

„O să ajungă să oferteze cel târziu până în 31 martie. Am luat și un termen de buffer de 2-3 săptămâni. Ei sunt pregătiți să facă lucrul acesta până la finalul lunii februarie”, a mai spus Bogdan Ivan.

Intrarea Romgaz pe segmentul de furnizare pentru populație ar putea schimba raportul de forțe pe piața gazelor și ar putea duce la apariția unor oferte mai avantajoase pentru consumatorii casnici.