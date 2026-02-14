Tânăra din spatele mega‑tranzacției Carrefour: Karina Pavăl, moștenitoarea Dedeman și noua figură a retailului local

Pavăl Holding a fost asistată în demersurile pentru achiziția Carrefour de către societatea de avocatură KPMG Legal – Toncescu și Asociații, împreună cu echipele KPMG, partener în KPMG Legal fiind Dragoș Iamandoiu, soțul Karinei Pavăl, cea care a parafat tranzacția privind cele aproape 500 de supermarketuri Carrefour din România.

KPMG Legal – Toncescu și Asociații și KPMG România a anunțat că asistă Pavăl Holding în negocierile exclusive pentru achiziția operațiunilor Carrefour din România, precizând că din echipa KPMG Legal face parte și Dragoș Iamandoiu, Partener, Head of Corporate M&A, KPMG Legal – Toncescu și Asociații, care va acorda asistență juridică integrată pe parcursul întregului proces, incluzând faza de due diligence, asistența în negociere, asistență pentru semnarea documentatiei și coordonarea aspectelor de autorizare, până la finalizarea acesteia.

Dragoș Iamandoiu s-a căsătorit în septembrie 2025 cu Karina Pavăl, fiica lui Dragoș Pavăl, unul dintre cei doi fondatori ai Dedeman, care a declarat, cu ocazia parafării înțelegerii pentru achiziția Carrefour de către Pavăl Holding că „această tranzacție marchează un pas strategic important pentru Pavăl Holding și reflectă încrederea noastră în potențialul pe termen lung al pieței din România. Mulțumim echipelor KPMG Legal – Toncescu și Asociații, KPMG în România și Rothschild & Co pentru profesionalismul și dedicarea demonstrate pe tot parcursul procesului”.

Declarația Karinei Pavăl a fost făcută în calitate de vicepreședinte al Pavăl Holding, companie fondată de tatăl și unchiul său - Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl.

Cariera și parcursul Karinei Pavăl

Karina Pavăl, moștenitoarea imperiului Dedeman, a renunțat la postul într-o companie de stat pentru a se implica în afacerea familiei. Născută în septembrie 1993 la Bacău, ea a studiat la Queen Mary University of London și apoi la University of Cambridge, obținând un master în finanțe, potrivit informațiilor publicate anul trecut de Click.ro

La 24 de ani, Karina a preluat o funcție importantă în compania Dedeman, iar în august 2018 a fost propusă să facă parte din Consiliul de Administrație al Dedeman, care deținea atunci 7,4% din Conpet. Tânăra antreprenoare s-a implicat deja în afaceri, familia sa achiziționând 30% din acțiunile grupului „Tei", care include „Farmacia Tei” și „Bebe Tei”.

Pavăl Holding cumpără 478 de supermarketuri și magazine Carrefour

Carrefour a anunțat joi, pe Bursa franceză Euronext, că a intrat în negocieri exclusive cu Paval Holding pentru vânzarea tuturor activităților sale din România, tranzacția fiind evaluată la 823 milioane de euro.

Într-un comunicat de presă, Carrefour anunță că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding în vederea transferului operațiunilor sale din România. Tranzacția este parte a procesului de revizuire strategică inițiat de Grup la începutul anului 2025.

„Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România și una dintre cele mai de succes companii antreprenoriale locale. Valoarea tranzacției se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro”, a transmis compania.

Carrefour România operează o rețea multi-format de 478 de unități comerciale, incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount, și a înregistrat vânzări brute (TTC) de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024 și estimat 2025, reprezentând circa 3,5% din vânzările totale ale Grupului.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și este preconizată pentru semestrul al doilea al anului 2026.

„Vânzarea Carrefour România reflectă progresul solid al procesului de revizuire a portofoliului inițiat la începutul anului 2025. În urma tranzacțiilor semnificative finalizate în ultimele 12 luni - în special preluarea tuturor participațiilor minoritare în Carrefour Brazilia și vânzarea Carrefour Italia - Grupul își continuă transformarea și se concentrează asupra celor trei piețe strategice principale. În acest context, vom prezenta pilonii-cheie ai planului nostru strategic săptămâna viitoare. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor din cadrul Carrefour România pentru dedicarea și profesionalismul lor, care au contribuit la construirea unui business solid. Sunt încrezător că acest acord cu Paval Holding va reprezenta o oportunitate importantă pentru dezvoltarea și succesul continuu al companiei”, a declarat Alexandre Bompard, Chairman și CEO, Carrefour.

În primele nouă luni ale anului 2025, Carrefour România a înregistrat vânzări de 2,29 miliarde de euro, în creștere cu 1,9% în termeni comparabili față de perioada similară din 2024.

Carrefour a recunoscut în rapoartele oficiale, prezentate investitorilor că, în România, condițiile economice s-au deteriorat pe fondul scăderii încrederii consumatorilor, pe fondul inflației în creștere, care afectează vizibil puterea de cumpărare.

„Carrefour își menține în continuare poziția solidă pe piață și să atragă clienți prin ofertele și politicile sale adaptate contextului economic. De la începutul acestui an, compania a continuat programul de reduceri pe termen lung, care include până la 2.000 de articole la preț redus, consolidându-și astfel poziția de partener de încredere pentru clienți”, a transmis compania, într-un comunicat.

Adrian Pavăl și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, dețin afaceri în numeroase domenii, fiind acționari în peste 100 de firme. Averea lor era estimată la finalul anului trecut la peste 3,4 miliarde de dolari, conform ediției Forbes din SUA.

În 2024, afacerile lor au generat venituri totale de 20,04 miliarde de lei. Forbes a evaluat averea personală a lui Dragoș Pavăl la 2 miliarde de dolari, iar a lui Adrian Pavăl la 1,4 miliarde de dolari, totalizând 3,4 miliarde de dolari, ceea ce îi plasează înaintea lui Daniel Dineș, care are o avere estimată la 2,7 miliarde de dolari.