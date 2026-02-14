search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tânăra din spatele mega‑tranzacției Carrefour: Karina Pavăl, moștenitoarea Dedeman și noua figură a retailului local

0
0
Publicat:

Pavăl Holding a fost asistată în demersurile pentru achiziția Carrefour de către societatea de avocatură KPMG Legal – Toncescu și Asociații, împreună cu echipele KPMG, partener în KPMG Legal fiind Dragoș Iamandoiu, soțul Karinei Pavăl, cea care a parafat tranzacția privind cele aproape 500 de supermarketuri Carrefour din România.

Karina Pavăl, fiica lui Dragoș Pavăl
Karina Pavăl este căsătorită din septembrie 2025 cu Dragoș Iamandoiu. Foto arhivă

KPMG Legal – Toncescu și Asociații și KPMG România a anunțat că asistă Pavăl Holding în negocierile exclusive pentru achiziția operațiunilor Carrefour din România, precizând că din echipa KPMG Legal face parte și Dragoș Iamandoiu, Partener, Head of Corporate M&A, KPMG Legal – Toncescu și Asociații, care va acorda asistență juridică integrată pe parcursul întregului proces, incluzând faza de due diligence, asistența în negociere, asistență pentru semnarea documentatiei și coordonarea aspectelor de autorizare, până la finalizarea acesteia.

Dragoș Iamandoiu s-a căsătorit în septembrie 2025 cu Karina Pavăl, fiica lui Dragoș Pavăl, unul dintre cei doi fondatori ai Dedeman, care a declarat, cu ocazia parafării înțelegerii pentru achiziția Carrefour de către Pavăl Holding că „această tranzacție marchează un pas strategic important pentru Pavăl Holding și reflectă încrederea noastră în potențialul pe termen lung al pieței din România. Mulțumim echipelor KPMG Legal – Toncescu și Asociații, KPMG în România și Rothschild & Co pentru profesionalismul și dedicarea demonstrate pe tot parcursul procesului”.

Declarația Karinei Pavăl a fost făcută în calitate de vicepreședinte al Pavăl Holding, companie fondată de tatăl și unchiul său - Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl.

Cariera și parcursul Karinei Pavăl

Karina Pavăl, moștenitoarea imperiului Dedeman, a renunțat la postul într-o companie de stat pentru a se implica în afacerea familiei. Născută în septembrie 1993 la Bacău, ea a studiat la Queen Mary University of London și apoi la University of Cambridge, obținând un master în finanțe, potrivit informațiilor publicate anul trecut de Click.ro

La 24 de ani, Karina a preluat o funcție importantă în compania Dedeman, iar în august 2018 a fost propusă să facă parte din Consiliul de Administrație al Dedeman, care deținea atunci 7,4% din Conpet. Tânăra antreprenoare s-a implicat deja în afaceri, familia sa achiziționând 30% din acțiunile grupului „Tei", care include „Farmacia Tei” și „Bebe Tei”.

Pavăl Holding cumpără 478 de supermarketuri și magazine Carrefour

Carrefour a anunțat joi, pe Bursa franceză Euronext, că a intrat în negocieri exclusive cu Paval Holding pentru vânzarea tuturor activităților sale din România, tranzacția fiind evaluată la 823 milioane de euro.

Citește și: Frații Pavăl vor să cumpere Carrefour. Cine a mai depus ofertă pentru a prelua rețeaua de 458 de magazine

Într-un comunicat de presă, Carrefour anunță că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding în vederea transferului operațiunilor sale din România. Tranzacția este parte a procesului de revizuire strategică inițiat de Grup la începutul anului 2025.

„Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România și una dintre cele mai de succes companii antreprenoriale locale. Valoarea tranzacției se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro”, a transmis compania.

Carrefour România operează o rețea multi-format de 478 de unități comerciale, incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount, și a înregistrat vânzări brute (TTC) de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024 și estimat 2025, reprezentând circa 3,5% din vânzările totale ale Grupului.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și este preconizată pentru semestrul al doilea al anului 2026.

Vânzarea Carrefour România reflectă progresul solid al procesului de revizuire a portofoliului inițiat la începutul anului 2025. În urma tranzacțiilor semnificative finalizate în ultimele 12 luni - în special preluarea tuturor participațiilor minoritare în Carrefour Brazilia și vânzarea Carrefour Italia - Grupul își continuă transformarea și se concentrează asupra celor trei piețe strategice principale. În acest context, vom prezenta pilonii-cheie ai planului nostru strategic săptămâna viitoare. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor din cadrul Carrefour România pentru dedicarea și profesionalismul lor, care au contribuit la construirea unui business solid. Sunt încrezător că acest acord cu Paval Holding va reprezenta o oportunitate importantă pentru dezvoltarea și succesul continuu al companiei”, a declarat Alexandre Bompard, Chairman și CEO, Carrefour.

În primele nouă luni ale anului 2025, Carrefour România a înregistrat vânzări de 2,29 miliarde de euro, în creștere cu 1,9% în termeni comparabili față de perioada similară din 2024.

Carrefour a recunoscut în rapoartele oficiale, prezentate investitorilor că, în România, condițiile economice s-au deteriorat pe fondul scăderii încrederii consumatorilor, pe fondul inflației în creștere, care afectează vizibil puterea de cumpărare.

„Carrefour își menține în continuare poziția solidă pe piață și să atragă clienți prin ofertele și politicile sale adaptate contextului economic. De la începutul acestui an, compania a continuat programul de reduceri pe termen lung, care include până la 2.000 de articole la preț redus, consolidându-și astfel poziția de partener de încredere pentru clienți”, a transmis compania, într-un comunicat. 

Adrian Pavăl și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, dețin afaceri în numeroase domenii, fiind acționari în peste 100 de firme. Averea lor era estimată la finalul anului trecut la peste 3,4 miliarde de dolari, conform ediției Forbes din SUA.

În 2024, afacerile lor au generat venituri totale de 20,04 miliarde de lei. Forbes a evaluat averea personală a lui Dragoș Pavăl la 2 miliarde de dolari, iar a lui Adrian Pavăl la 1,4 miliarde de dolari, totalizând 3,4 miliarde de dolari, ceea ce îi plasează înaintea lui Daniel Dineș, care are o avere estimată la 2,7 miliarde de dolari.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților
digi24.ro
image
Un italian a aflat la 75 de ani că avea dreptul la pensie în toți acești ani. A primit o sumă uriașă plus 1.400 de euro lunar
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge în aprilie și mai. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai avea acces în Marea Britanie dacă nu prezintă pașaport britanic valabil
mediafax.ro
image
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”
digisport.ro
image
Permisia dată criminalului turc, Abdullah Atas, ar fi fost semnată după evadare. Documentul care naște noi suspiciuni
stiripesurse.ro
image
Comoara de la Valea Leucii. Zăcăminte rare descoperite în vechile mine din Bihor. „Lumea din zonă își dorește să înceapă exploatarea”
antena3.ro
image
Dragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubim
observatornews.ro
image
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
prosport.ro
image
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi putut schimba totul. Titi Aur: „Acolo s-a pierdut totul”
playtech.ro
image
Insula spectaculoasă pe care a deținut-o fosta iubită a lui Gerard Pique, scoasă la vânzare pe o sumă uriașă. Puțină lume a auzit de ea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Împușcată mortal în propria mașină, în plină zi, la 28 de ani! Criminalul a fost identificat
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Semnul divin pe care Andreea, sora afaceristului Sorin Iacob, l-a primit de pe lumea cealaltă: „Atunci am știut că există semne de sus pentru noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Andra a dezvăluit secretul prin care a slăbit considerabil. A scăpat instant de 10 kg!
romaniatv.net
image
Povestea neștiută a Sfântului Valentin sau Ziua Îndrăgostiților. A luat naștere ca sărbătoare creștină în cinstea unui martir și a ajuns la iubire
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
image
Când se toaletează, de fapt, pomii primăvara. Așa îți asiguri o recoltă bogată, fructe mari și zemoase
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Valentine’s Day, romantism sau stres? Ce ascund așteptările exagerate?

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!