Intervenție de amploare a poliției din Serbia: cinci persoane răpite au fost salvate. Suspecții cereau 30.000 de euro răscumpărare

Poliția din Serbia a salvat cinci persoane răpite, trei cetățeni turci și doi afgani, pentru eliberarea cărora răpitorii ar fi cerut o recompensă de 30.000 de euro, a anunțat duminică Ministerul sârb de Interne. Suspecții au fost arestați și urmează să fie prezentați procurorilor.

Suspecții au fost arestați și urmează să fie prezentați procurorilor. Foto: Shutterstock

Potrivit autorităților, victimele au fost răpite miercuri, în Belgrad, și transportate la o casă de vacanță din localitatea Vladimirci, aflată la aproximativ 70 de kilometri vest de capitală, relatează AFP și Agerpres.

Acolo, cei cinci ar fi fost supuși unor acte de violență fizică și psihologică. Polițiștii au reușit să îi localizeze și să îi elibereze, iar imaginile de la intervenție arată imobilul percheziționat și o camionetă albă despre care anchetatorii susțin că ar fi fost folosită de răpitori. În interiorul vehiculului au fost găsite și chingi.

Suspecții au fost arestați și urmează să fie prezentați procurorilor care coordonează ancheta. Victimele eliberate păreau să fie într-o stare fizică bună în momentul intervenției poliției.