 Britanic căutat de 20 de ani de autoritățile americane, arestat după ce a trecut graniţa în Ungaria din România | adevarul.ro
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Britanic căutat de 20 de ani de autoritățile americane, arestat după ce a trecut graniţa în Ungaria din România

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Poliţia ungară a arestat un britanic în vârstă de 60 de ani, căutat de 20 de ani, în urma unor informaţii furnizate de FBI, a anunţat vineri Biroul naţional de investigaţii al poliţiei, pe site-ul police.hu.

Bărbat arestat
Bărbat arestat Foto: Shutterstock

Bărbatul, aflat sub anchetă din 2003, este acuzat de constrângerea unui minor la activităţi sexuale ilegale în Statele Unite.

Britanicul a fugit din SUA în septembrie 2004, se pare că în Regatul Unit, şi era căutat în baza unui mandat internaţional de arestare din 2006, scrie Agerpres.

Anchetatorii ungari au identificat maşina înmatriculată în Marea Britanie pe care o folosea bărbatul şi i-au urmărit intrarea în Ungaria din România pe 26 august.

După ce i-au localizat poziţia, poliţia l-a interceptat în apropiere de Polgar, în nord-estul Ungariei, i-a confirmat identitatea şi l-a reţinut.

Autorităţile au iniţiat procedura de extrădare, dar o instanţă l-a eliberat ulterior în aşteptarea unor măsuri ulterioare.

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