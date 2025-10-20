search
Luni, 20 Octombrie 2025
Keir Starmer cere alianței europene să intensifice presiunea economică asupra Rusiei: „Tiranii ca Putin răspund doar la forță”

Război în Ucraina
Publicat:

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că va solicita aliaților europeni să își intensifice eforturile economice pentru a slăbi industria de apărare a Rusiei, în contextul incertitudinilor privind sprijinul administrației Trump pentru Ucraina.

Premierul britanic Keir Starmer. FOTO: AFP
Premierul britanic Keir Starmer. FOTO: AFP

Keir Starmer va aborda subiectul în cadrul reuniunii de vineri a „Coaliţiei Voinţei”, un grup care reuneşte ţările europene ce oferă sprijin militar Ucrainei şi sunt dispuse să garanteze securitatea Kievului după război, transmite agenţia dpa, citată de Agerpres.

Declaraţiile lui Starmer vin după întrevederea de săptămâna trecută de la Casa Albă dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit Financial Times, discuţiile s-au transformat într-o „confruntare aprinsă”, iar Washingtonul nu a aprobat trimiterea de rachete de croazieră Tomahawk către Kiev.

Zelenski a afirmat că discuţia a fost „pozitivă”, dar a sugerat că Trump ar fi evitat să provoace Kremlinul înainte de întâlnirea sa cu Vladimir Putin la Budapesta.

„În opinia mea, nu doreşte o escaladare cu ruşii până nu se întâlneşte cu ei”, a declarat președintele Ucrainei.

Presiune economică asupra Moscovei

Keir Starmer a subliniat că obiectivul alianţei europene trebuie să fie menţinerea Ucrainei într-o „poziţie cât mai puternică posibil înainte, în timpul şi după orice încetare a focului”, acuzând Rusia de tergiversări diplomatice.

„Trebuie să fim fermi în sprijinul nostru pentru Ucraina şi mă angajez să ne intensificăm eforturile pentru a deteriora maşinăria de război a lui Putin”, a declarat premierul britanic.

„Tiranii ca Putin răspund doar la forţă. Trebuie să creştem presiunea asupra economiei şi industriei sale de apărare, aşa cum am făcut săptămâna trecută cu un pachet major de sancţiuni până când va fi gata să facă pace”, a adăugat acesta, amintind de pachetul major de sancţiuni adoptat săptămâna trecută de Marea Britanie.

Starmer a reiterat angajamentul Londrei de a continua sprijinul pentru Kiev pe plan militar, financiar şi umanitar:

„Pe măsura ce se apropie iarna, vom continua să ne intensificăm sprijinul - umanitar, financiar şi militar - astfel încât Ucraina să îşi poată apăra poporul şi suveranitatea.”

Zilele trecute, premierul britanic Keir Starmer a sugerat, în timpul unei convorbiri telefonice a liderilor europeni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, elaborarea unui plan de pace pentru Ucraina după modelul documentului în 20 de puncte promovat de Donald Trump pentru Fâșia Gaza, scrie publicația Axios.

Europa

