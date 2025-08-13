Flăcările au cuprins din nou pădurile Greciei, forțând evacuarea a mii de persoane în plin sezon turistic. Forțele de intervenție, inclusiv pompieri români, luptă să stăpânească incendiile.

Grecia se confruntă din nou cu incendii puternice, chiar în plin sezon turistic. Marți seara, autoritățile elene au dispus evacuarea localității Kato Achaia, din peninsula Peloponez, după izbucnirea unui incendiu forestier și de vegetație care a distrus deja numeroase case, transmite Reuters.

Kato Achaia se află la aproximativ 15 kilometri sud-vest de portul Patras. Potrivit cotidianului Kathimerini, circa 7.500 de persoane urmau să fie transportate cu autobuzele spre sud, iar în oraș au fost amenajate adăposturi temporare în școli și săli publice. Pe rețelele sociale au apărut înregistrări video care arată dimensiunea dezastrului.

Situație critică și pe insule

Flăcările au cuprins și insula Zakynthos, unde, potrivit ERTNews, ard pe un front de 20 de kilometri. În ultimele 48 de ore, pompierii au intervenit la 152 de incendii la nivel național. Aproximativ 4.900 de pompieri, sprijiniți de 62 de avioane și elicoptere, luptă cu flăcările.

Situația este gravă și pe insula Chios, unde locuitorii satului Limnia au cerut ajutor pe platforma X. „Suntem blocați în Limnia, trebuie să vină repede o ambarcațiune; sunt aici copii și bătrâni”, a scris un utilizator. Paza de Coastă a evacuat aproximativ 60 de persoane din portul satului, în timp ce fumul dens îngreuna respirația.

Ajutor internațional și sprijin românesc

Din cauza numărului mare de incendii, Grecia a cerut patru avioane suplimentare prin Mecanismul de protecție civilă al UE. România a trimis peste 20 de pompieri cu șapte autospeciale în zona Megara. „Misiunea se desfăşoară în sistem integrat, alături de pompierii eleni şi de modulul din Cehia, cu scopul de a limita extinderea flăcărilor şi de a lichida focarele”, a transmis IGSU.

Forțele române acționează în localitatea Koumintri pentru localizarea incendiului.

Avertismente și condiții meteo dificile

Ministerul Protecției Civile din Grecia a îndemnat populația să fie extrem de precaută și să evite aprinderea focurilor. Pentru aproximativ o treime din țară, nivelul de alertă a fost ridicat la gradul doi, din cauza riscului ridicat de incendii.

Zonele cu risc major includ aproape toată peninsula Peloponez, coasta de nord-vest, insulele Lesbos și Samos, peninsula Halkidiki și nord-estul Greciei. Meteorologii avertizează că vânturile puternice vor persista, îngreunând misiunile de stingere și alimentând flăcările.