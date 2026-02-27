Încă o țară europeană vrea să interzică accesul la reţelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. „Vedem un declin al competenţei lor intelectuale”

Polonia intenţionează să introducă o lege pentru a interzice utilizarea reţelelor de socializare de către copiii sub 15 ani şi va face platformele responsabile pentru verificarea vârstei, a anunţat ministra Educaţiei, Barbara Nowacka.

Proiectul de lege prezentat vineri de Coaliţia Civică, aflată la guvernare, prevede amenzi pentru platformele care rămân accesibile utilizatorilor mai tineri, a explicat Nowacka, adăugând că legea ar putea intra în vigoare până la începutul anului 2027, potrivit Agerpres.

„Observăm sănătatea mintală a copiilor şi tinerilor, vedem un declin al competenţei lor intelectuale”, a mai argumentat responsabila poloneză.

Nivelul penalităţilor pe care companiile ar trebui să le plătească este încă în discuţie, a menţionat ea.

Australia a devenit în decembrie prima ţară care a interzis reţelele de socializare pentru copiii sub 16 ani, o decizie urmărită îndeaproape de alte state care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă.

Mai multe guverne europene, inclusiv din Danemarca, Grecia, Franţa, Spania şi Marea Britanie, au luat în considerare restricţii similare, pe fondul alegaţiilor conform cărora serviciile de social media sunt dăunătoare sau creează dependenţă pentru minori.

La sfârșitul lunii ianuarie, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că guvernul său va accelera procesul legal pentru a interzice accesul copiilor minorilor la rețelele sociale, după ce Adunarea Națională a Franței a aprobat, cu o majoritate covârșitoare, amendamentul care stipulează că „accesul la un serviciu social online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub 15 ani”.

Iniţiativa anunţată vineri ar putea pune Varşovia în conflict cu firme de tehnologie americane cum sunt Meta şi X a lui Elon Musk, unele contestând restricţiile după interdicţia impusă de Australia.