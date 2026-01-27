Franța interzice rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani. Macron: „Creierul copiilor noștri nu este de vânzare”

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că guvernul său va accelera procesul legal pentru a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale.

Adunarea Națională a Franței a aprobat luni, cu o majoritate covârșitoare, amendamentul care stipulează că „accesul la un serviciu social online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub 15 ani”.

„Creierul copiilor și adolescenților noștri nu este de vânzare”, a declarat Macron într-un videoclip difuzat de BFMTV. „Emoțiile lor nu sunt de vânzare și nici nu pot fi manipulate, nici prin intermediul platformelor americane, nici prin algoritmi chinezi”.

El a subliniat că interdicția va merge mână în mână cu alte măsuri: „Interzicem rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani și vom interzice telefoanele mobile în liceele noastre. Cred că aceasta este o regulă clară – clară pentru adolescenții noștri, clară pentru familii, clară pentru profesori”.

Inițiativa legislativă și verificarea vârstei

Măsura a fost inițiată de parlamentara Laure Miller, din partidul Renașterii al lui Macron. Într-un interviu acordat televiziunii asociate parlamentului francez, Miller a explicat necesitatea legislației: „În prezent, nu există nicio verificare a vârstei. Puteți introduce orice dată de naștere și puteți accesa platforma. Ceea ce vrem să impunem platformelor, prin aplicarea strictă a Legii europene privind serviciile digitale (DSA), este verificarea vârstei reale atunci când accesați o rețea socială. Asta schimbă totul, deoarece utilizatorii vor trebui să dovedească dacă au peste sau sub 15 ani”.

Ea a recunoscut că vor exista întotdeauna modalități de a ocoli restricțiile, dar a adăugat: „Cel puțin, Franța trebuie să pună piciorul în prag când vine vorba de protejarea minorilor online”.

Context internațional

Franța urmează exemplul Australiei, care în decembrie 2025 a interzis persoanelor sub 16 ani să dețină conturi pe platforme precum Instagram, TikTok sau Facebook. În urma acestei măsuri, peste 4,7 milioane de conturi considerate a fi deținute de persoane sub 16 ani au fost dezactivate sau eliminate, a declarat prim-ministrul Anthony Albanese.

„Știm că rețelele sociale cauzează daune sociale și, prin urmare, avem responsabilitatea, ca guvern, de a răspunde solicitărilor părinților și campaniei tinerilor care spun: haideți să fim copii”, a explicat Albanese, potrivit CNN. Înainte de aplicarea interdicției, prim-ministrul australian i-a îndemnat pe adolescenți să „înceapă un sport nou, să învețe un instrument nou sau să citească acea carte care stă acolo pe raft de ceva vreme”.

Susținerea Comisiei Europene

Comisia Europeană a confirmat marți că Franța are dreptul să stabilească un „majorat digital” pentru cetățenii săi și să interzică accesul la rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani, potrivit Agerpres. Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei, a declarat: „Marile platforme online au obligația de a respecta legislația națională, dar asigurarea aplicabilității și confirmarea existenței unor sisteme corespunzătoare de verificare a vârstei este o prerogativă a Comisiei Europene”.

Franța testează în prezent o aplicație de verificare a vârstei, al cărei test se va încheia până la sfârșitul anului, iar guvernul dorește să aplice măsura imediat pentru conturile noi și, din 1 ianuarie 2027, pentru toți utilizatorii. Dacă legea va fi adoptată definitiv, Franța va deveni prima țară din UE și a doua din lume, după Australia, care introduce astfel de reguli restrictive pentru minori.