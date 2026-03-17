Două F-16, ridicate de la sol în urma unui atac cu drone lângă granița României. Au fost trimise mesaje RO-Alert în Tulcea

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că marți, 17 martie, forțele ruse au lansat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Ca urmare, două avioane F-16 au fost ridicate de la sol din Baza 86 Fetești, iar populația din nordul județului Tulcea a fost alertată prin sistemul RO-Alert.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.40, din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din N județului Tulcea, fiind transmis, la ora 1.55, mesaj RO-Alert”, a transmis ministerul.

Au fost raportate resturi de dronă căzute pe teritoriul României, în zona localității Plauru. După încheierea alertei aeriene, în jurul orei 3.00, echipele au început verificările în teren, însă până acum nu a fost identificat locul impactului. Căutările vor continua odată cu îmbunătățirea vizibilității.

„MApN a informat și informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.”