search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rețelele sociale, acuzate că pun profitul înaintea siguranței copiilor: „Toți ochii sunt pe Franța acum”

0
0
Publicat:

După Australia, și Franța vrea măsuri pentru limitarea accesului copiilor și adolescenților pe rețelele sociale. Utilizarea acestora dăunează grav sănătăţii mintale a adolescenţilor, în special în cazul fetelor, spun reprezentanții Agenţiei Naţionale de Securitate Sanitară (ANSES), după o cercetare care a durat cinci ani. 

FOTO Pixabay
FOTO Pixabay

Care sunt celelalte concluzii ale raportului 

ANSES consideră că „sistemele de captare a atenţiei” folosite de platformele online „exploatează vulnerabilităţi specifice” adolescenţilor, precum tendinţa de a-şi asuma riscuri,  de a se compara cu ceilalţi din punct de vedere social sau de a da o importanță foarte mare judecății colegilor. 

Totodată, conținuturile de pe rețelele sociale ar promova idealuri de neatis, dar interiorizate de către fete, prin intermediul imaginilor editate. Acestea pot „genera o devalorizare a stimei de sine”, ducând la „un teren fertil” pentru simptomele depresive şi tulburările de alimentaţie, arată raportul, potrivit agenției de presă AFP. 

Mai grav decât atât, algoritmii de personalizare a conţinuturilor i-ar expune pe anumiţi minori la mesaje care incită la sinucidere, automutilare şi comportamente riscante (provocări periculoase, consum de droguri, alcool, tutun şi canabis), precum şi la violenţe cibernetice (insulte, zvonuri răutăcioase, excludere socială, şantaj, imagini intime difuzate fără consimţământ).

„Această cercetare oferă argumente ştiinţifice în dezbaterea despre reţelele de socializare din ultimii ani: ea se bazează pe 1.000 de studii care au fost examinate în detaliu”, a spus a Olivia Roth-Delgado, coordonatoarea raportului ANSES. 

Ce propun autoritățile din Franța

Autoritățile din Franța dezbat acum două modele. Primul dintre ele, propus chiar de președintele Macron, este ca adolescenții și copiii sub 15 ani să nu mai poată avea acces la social media. În timp ce ANSES vrea să acționeze direct la sursă, astfel încât minorii să aibă acces doar conținut creat și configurat pentru a le proteja sănătatea mentală. Asta înseamnă că marile platforme vor trebui să-și schimbe algortimii de personalizare a conținuturilor,  tehnicile de interfață persuasive, dar și setările implicite. 

Expert în conținut digital: Platformele nu vor să ia măsuri serioase

L-am întrebat pe Cristian Bolocan, expert în conținut digital, cum vede discuțiile din Franța, dar și dacă e de părere că rețelele pot lua măsuri reale, în așa fel încât conținutul care ajunge la copii și adolescenți să fie adecvat. 

,,Sunt convins că multe țări își îndreaptă atenția spre Franța în aceste momente, pentru a putea replica mecanismul adoptat de aceasta. Ultimii ani ne-au arătat că platformele nu vor să ia măsuri serioase și nici nu o vor face, deși, tehnic, acestea „mimează” că fac pași în acest sens. Trebuie înțeles faptul că platformele câștigă miliarde de dolari din reclame și din capitalizarea unor consumatori, chiar și minori, și nu vor renunța la acești bani", crede Cristian Bolocan. 

Cristian Bolocan
Cristian Bolocan

Acesta mai spune că timpul de răspuns al guvernelor este lent în problema siguranței online a minorilor, ,,probabil cauza fiind faptul că se așteaptă o reglementare strictă din partea UE, care să fie implementată ulterior de restul țărilor".

 În lipsa reglementării unitare, țările încearcă să ia măsuri la nivel micro. 

,,Acest lucru confirmă că societatea a conștientizat nevoia, iar politicienii au acum mandat să rezolve această problemă urgentă".

Psihoterapeut: Protecția reală apare atunci când legile, școala și familia lucrează împreună

,,Cred că este important ca securitatea online a copiilor și adolescenților să fie susținută și prin reglementări naționale, pentru că părinții nu pot lupta singuri cu platforme construite să capteze atenția și emoțiile. Un cadru legal poate limita conținutul extrem și poate responsabiliza companiile, dar nu poate înlocui relația umană. Protecția reală apare atunci când legile, școala și familia lucrează împreună, iar copilul simte că adulții sunt acolo nu doar să interzică, ci să înțeleagă", spune și psihoterapeuta Dorina Stamate.

Citește și: Tehnologiile care au modelat Generația Z: streaming, smartphone-uri și social media

Conținutul online poate influența profund copiii și adolescenții, aflați în perioada în care își construiesc imaginea despre sine și despre lume, completează aceasta. Și vine cu exemple concrete:

,,În cabinet văd adesea adolescenți care, după expunere repetată la mesaje despre automutilare, corpuri perfecte sau „provocări” riscante, ajung să creadă că suferința lor nu este suficient de importantă dacă nu este dusă la extrem sau că valoarea personală se măsoară în like-uri și validare externă. Acest tip de conținut poate accentua anxietatea, depresia, sentimentul de singurătate și confuzia, iar pentru un copil vulnerabil poate deveni un model de comportament, nu doar o informație văzută întâmplător". 

Dorina Stamate
Dorina Stamate

 ,,Algoritmii amplifică exact conținutul care rezonează cu starea lui emoțională"

Cei mai expuși în fața riscurilor din online sunt copiii și adolescenții care se simt deja fragili pe interior, explică psihoterapeuta.

,,De exemplu, un copil care se simte invizibil acasă sau la școală, un adolescent care a fost respins de grup sau care trăiește într-un mediu tensionat poate găsi online un spațiu care pare să îl înțeleagă. Algoritmii amplifică exact conținutul care rezonează cu starea lui emoțională, iar un adolescent trist va primi tot mai multe mesaje despre tristețe, disperare sau comportamente extreme. Cei cu stimă de sine scăzută, cu dificultăți în gestionarea emoțiilor sau cu experiențe de traumă sunt mai vulnerabili, pentru că au mai puține resurse interne de filtrare și protecție", arată aceasta.

Un aspect care pune probleme chiar și în țări precum Australia, unde minorii sub 16 ani nu își mai pot crea conturi pe rețelele sociale, este că se poate viziona conținutul video chiar și fără cont.

,,În situația în care nu ai cont, scopul algoritmului este să îți livreze cele mai bune short-uri/reel-uri, care au o probabilitate maximă de a te converti în utilizator cu cont", spune expertul în conținut digital Cristian Bolocan.

Citește și: Ziua în care milioane de copii au rămas fără acces la rețelele sociale. Australia devine țara cu cele mai stricte reguli

Aplicațiile prin care este controlat telefonul copilului, o soluție?

Pe piață există o mulțime de aplicații de control parental. Sunt acestea soluția optimă?Psihoterapeuta Dorina Stamate spune: 

,,Aplicațiile de control parental pot ajuta, mai ales pentru copiii mici, însă nu sunt o soluție pe termen lung dacă nu sunt însoțite de dialog. Mulți adolescenți îmi spun că se simt sufocați sau neîncrezători atunci când sunt controlați fără explicații, iar acest lucru îi face să ascundă mai mult. Intimitatea este foarte importantă pentru ei, pentru că prin ea învață cine sunt și unde se termină ei și unde încep ceilalți. Barierele ar trebui stabilite prin discuții sincere, cu reguli clare și flexibile, adaptate vârstei, astfel încât copilul să simtă că este protejat, nu spionat, și că poate veni la adult atunci când ceva îl sperie sau îl rănește online".

De altfel, spune aceasta, tot adulții sunt cei care pot face diferența în ceea ce privește relația adolescenților cu mediul online. 

,,Internetul nu este un dușman, dar poate deveni periculos atunci când adolescentul este singur în fața lui. Am întâlnit tineri care au găsit online sprijin real, informații utile și sentimentul că nu sunt singuri, dar și tineri care au fost răniți profund de comparații, cyberbullying sau mesaje care încurajau autodistrugerea. Diferența nu o face internetul în sine, ci prezența sau absența unui adult care să asculte, să explice și să ajute copilul să înțeleagă ce vede și ce simte".

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
O femeie de 42 de ani din Aiud a născut la domiciliu, în baie, și a doua zi a mers la spital. Acasă lăsase un tablou tragic
stirileprotv.ro
image
Cel mai mare protest din 2026! Mii de români, în marș spre Guvern: “Jos Bolojan”, “Libertate”, “Unitate națională”, “Călin Georgescu, președinte”
gandul.ro
image
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
mediafax.ro
image
La 33 de ani, Ana Bogdan a dat vestea cea mare. ”Un nou început”
fanatik.ro
image
Statele Unite au stabilit prețul pentru care vor să cumpere Groenlanda
libertatea.ro
image
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
digi24.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
"Nu mă interesează!" Chivu s-a legat de un jurnalist în direct la TV, după decizia fără precedent în Italia
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
"Am fost team leader și nu mă mai vrea nimeni". Companiile care anunță mii de concedieri
observatornews.ro
image
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Sticlele PET se schimbă! Cum vor arăta de anul acesta: abia ne-am obişnuit cu capacul care nu se desprinde
playtech.ro
image
Moartea misterioasă a unui oligarh, sinuciderea unui spion și un uriaș caz de corupție. Țara care deține președinția UE zguduită de trei scandaluri într-o săptămână
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Răsturnare MARE de situație! Decizia lui Măruță aruncă în aer showbizul, nici Andra NU se aștepta
romaniatv.net
image
Schimb secret de mesaje între Iran și Israel, via Rusia. Pactul pus la cale
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes
click.ro
image
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
click.ro
image
Vremurile triste se încheie pentru trei zodii, după 15 ianuarie 2026. Ei sunt nativii care trec prin transformări radicale
click.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Timothee Chalamet, Kylie Jenner foto Profimedia jpg
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes

OK! Magazine

image
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet