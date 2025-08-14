Fostul șef de stat major al regimentului „Azov” avertizează: „Nu putem recupera poziții prin atacuri frontale, în timp ce frontul cedează și nu avem rezerve”

Într-un moment în care linia frontului din estul Ucrainei este supusă unei presiuni continue, iar trupele ucrainene se confruntă cu un deficit de efective și de rezerve, reluarea pozițiilor pierdute prin atacuri frontale nu este doar o opțiune riscantă, ci și una profund nelogică. Avertismentul vine din partea lui Bohdan Krotevici, fost șef de stat major al regimentului „Azov”, care atrage atenția asupra unui tipar de decizie care ar putea agrava și mai mult situația deja fragilă de pe câmpul de luptă.

Comentând informațiile despre recucerirea satelor Stepne și Novokostantinivka din regiunea Sumî, Krotevici a atras atenția că astfel de operațiuni, desfășurate prin acțiuni de tip asalt, au costuri umane ridicate și nu sunt sustenabile în actualul context militar.

„Acesta este, de fapt, subiectul central. Reluarea pozițiilor prin șarje directe duce la pierderi mult mai mari decât în defensivă. În momentul de față, când frontul se destramă, rotația unităților este practic imposibilă, apar goluri în dispozitiv, iar rezervele la nivel operativ lipsesc – aceste tipuri de decizii nu au logică”, a declarat Krotevici.

Rezervele lipsesc, iar apărarea e vulnerabilă

Fostul comandant avertizează că lipsa unei strategii clare privind redistribuirea resursei umane mobilizate – în special către brigăzile din Forțele Terestre, Desant și Garda Națională – pune în pericol menținerea frontului. Aceste structuri sunt cele care țin, în mod efectiv, linia de contact cu inamicul.

În opinia sa, prioritățile ar trebui inversate: mai întâi stabilizarea situației și întărirea apărării, apoi planificarea de contraatacuri, atunci când condițiile o permit.

„Trebuie să începem cu ce este esențial – consolidarea apărării, creșterea efectivelor în brigăzile aflate în luptă și crearea unor rezerve operaționale. Doar apoi putem vorbi despre acțiuni ofensive.”

Krotevici reamintește care este, de fapt, rolul rezervelor într-un război convențional: respingerea contraatacurilor, acoperirea breșelor apărute în apărare, înlocuirea unităților decimate, precum și creșterea rezistenței defensive. Iar într-un scenariu favorabil – exploatarea succesului în cazul unui avans. „Dar noi, în acest moment, nu suntem în acea poziție”, subliniază el.

„Această reconstrucție va fi lentă, dureroasă, dar este posibilă. Important este să ne oprim și să începem să construim o structură coerentă. Nu putem lupta precum Rusia, care are superioritate numerică. Dar nici nu ne putem ascunde în spatele acestui fapt pentru a justifica greșeli proprii – ar fi o formă de autoamăgire”, a conchis Krotevici.

O linie a frontului fragilă și reacții întârziate

Krotevici a avertizat anterior că orașele Pokrovsk și Mîrnohrad se află aproape complet încercuite, în timp ce Kostiantînivka este deja într-un semiencercuire. Situația din zonă este gravă, cu pericolul real ca trupele ruse să străpungă apărarea ucraineană și să avanseze în adâncimea teritoriului controlat de Kiev.

La rândul său, Taras Chmut, președintele fundației „Întoarce-te viu”, a semnalat că aceste evoluții sunt rezultatul unor erori strategice repetate, semnalate de luni de zile. El a avertizat că, dacă forțele rusești reușesc să pătrundă în spatele dispozitivului defensiv ucrainean, prăbușirea liniei frontului poate deveni rapidă – așa cum s-a întâmplat în 2022, când zeci sau chiar sute de kilometri pătrați se pierdeau zilnic.

În replică, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski, a ordonat redistribuirea de trupe suplimentare pe direcția Pokrovsk, cu misiunea de a detecta și anihila grupurile de diversiune rusești care acționează în spatele liniilor ucrainene.