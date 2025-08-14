search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Fostul șef de stat major al regimentului „Azov” avertizează: „Nu putem recupera poziții prin atacuri frontale, în timp ce frontul cedează și nu avem rezerve”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Într-un moment în care linia frontului din estul Ucrainei este supusă unei presiuni continue, iar trupele ucrainene se confruntă cu un deficit de efective și de rezerve, reluarea pozițiilor pierdute prin atacuri frontale nu este doar o opțiune riscantă, ci și una profund nelogică. Avertismentul vine din partea lui Bohdan Krotevici, fost șef de stat major al regimentului „Azov”, care atrage atenția asupra unui tipar de decizie care ar putea agrava și mai mult situația deja fragilă de pe câmpul de luptă.

Lupte grele pe frontul din DOnbas/FOTO:Profimedia
Lupte grele pe frontul din DOnbas/FOTO:Profimedia

Comentând informațiile despre recucerirea satelor Stepne și Novokostantinivka din regiunea Sumî, Krotevici a atras atenția că astfel de operațiuni, desfășurate prin acțiuni de tip asalt, au costuri umane ridicate și nu sunt sustenabile în actualul context militar.

„Acesta este, de fapt, subiectul central. Reluarea pozițiilor prin șarje directe duce la pierderi mult mai mari decât în defensivă. În momentul de față, când frontul se destramă, rotația unităților este practic imposibilă, apar goluri în dispozitiv, iar rezervele la nivel operativ lipsesc – aceste tipuri de decizii nu au logică”, a declarat Krotevici.

Rezervele lipsesc, iar apărarea e vulnerabilă

Fostul comandant avertizează că lipsa unei strategii clare privind redistribuirea resursei umane mobilizate – în special către brigăzile din Forțele Terestre, Desant și Garda Națională – pune în pericol menținerea frontului. Aceste structuri sunt cele care țin, în mod efectiv, linia de contact cu inamicul.

În opinia sa, prioritățile ar trebui inversate: mai întâi stabilizarea situației și întărirea apărării, apoi planificarea de contraatacuri, atunci când condițiile o permit.

„Trebuie să începem cu ce este esențial – consolidarea apărării, creșterea efectivelor în brigăzile aflate în luptă și crearea unor rezerve operaționale. Doar apoi putem vorbi despre acțiuni ofensive.”

Krotevici reamintește care este, de fapt, rolul rezervelor într-un război convențional: respingerea contraatacurilor, acoperirea breșelor apărute în apărare, înlocuirea unităților decimate, precum și creșterea rezistenței defensive. Iar într-un scenariu favorabil – exploatarea succesului în cazul unui avans. „Dar noi, în acest moment, nu suntem în acea poziție”, subliniază el.

„Această reconstrucție va fi lentă, dureroasă, dar este posibilă. Important este să ne oprim și să începem să construim o structură coerentă. Nu putem lupta precum Rusia, care are superioritate numerică. Dar nici nu ne putem ascunde în spatele acestui fapt pentru a justifica greșeli proprii – ar fi o formă de autoamăgire”, a conchis Krotevici.

O linie a frontului fragilă și reacții întârziate

Krotevici a avertizat anterior că orașele Pokrovsk și Mîrnohrad se află aproape complet încercuite, în timp ce Kostiantînivka este deja într-un semiencercuire. Situația din zonă este gravă, cu pericolul real ca trupele ruse să străpungă apărarea ucraineană și să avanseze în adâncimea teritoriului controlat de Kiev.

La rândul său, Taras Chmut, președintele fundației „Întoarce-te viu”, a semnalat că aceste evoluții sunt rezultatul unor erori strategice repetate, semnalate de luni de zile. El a avertizat că, dacă forțele rusești reușesc să pătrundă în spatele dispozitivului defensiv ucrainean, prăbușirea liniei frontului poate deveni rapidă – așa cum s-a întâmplat în 2022, când zeci sau chiar sute de kilometri pătrați se pierdeau zilnic.

În replică, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski, a ordonat redistribuirea de trupe suplimentare pe direcția Pokrovsk, cu misiunea de a detecta și anihila grupurile de diversiune rusești care acționează în spatele liniilor ucrainene.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertismentul lui Miruță: Nu mai sunt bani pentru salarii!
digi24.ro
image
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Restricții pentru camioane de Sfânta Maria: Circulația interzisă pe principalele drumuri spre litoral și munte
mediafax.ro
image
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
fanatik.ro
image
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”
libertatea.ro
image
Putin vrea să-l intimideze pe Trump cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze „Skyfall”, racheta cu propulsie nucleară
digi24.ro
image
Internaționalul kosovar care preferă o Dacia Sandero: „Îți faci treaba” » Ce adversar suplimentar va avea FCSB diseară
gsp.ro
image
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
observatornews.ro
image
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Direct! Luis Enrique a spus-o pe față, după ce PSG a revenit de la 0-2 cu Tottenham și a câștigat Supercupa
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost bătută crunt de doi bărbați într-un magazin din Craiova. Aceștia s-au enervat că s-a format coadă la casă
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV PAPARAZZI Daniela Nane s-a căsătorit în secret cu tânărul iubit tenor, Octavian Ene. Actrița a ales o verighetă inedită GALERIE FOTO
mediaflux.ro
image
„Mama fotbalului kosovar”, Qeqa Krelani, mesaj pentru Gigi Becali: „O cupă de șampanie, nu una cu Paracetamol” » Ce zice despre români
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Prințul care și-a pierdut virginitatea la 11 ani. O nouă carte, lansată azi, expune cele mai intime secrete de la palat

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!