IKEA s-a răzgândit după ce i-a oferit un loc de muncă unui tânăr. „Trist, dezamăgit, șocat”

Un tânăr de 26 de ani din Suedia a trecut de la bucuria obținerii unui loc de muncă la dezamăgire, după ce IKEA i-a retras oferta de angajare, invocând o eroare de recrutare. Ali Alshihan fusese informat prin e-mail că a fost selectat pentru un post în cadrul companiei, însă ulterior a aflat că mesajul ar fi fost destinat unei alte persoane, relatează publicația Libertatea, citând presa suedeză.

IKEA i-a retras oferta de angajare unui tânăr din Suedia, după ce îl anunțase că a fost acceptat. Foto: Arhivă

Ali locuiește în Älmhult, orașul din sudul Suediei în care IKEA a deschis primul său magazin. Tânărul are studii în domeniul logisticii și experiență profesională în acest sector, iar înainte de a primi oferta aplicase pentru mai multe posturi în cadrul companiei, notează publicația Expressen.

După un interviu video pentru postul de „Resolution Generalist”, Ali a primit un e-mail prin care era anunțat că a fost selectat. Mesajul conținea detalii concrete despre salariu, programul de lucru, viitorul superior și data la care urma să înceapă activitatea.

Vestea l-a bucurat atât de mult încât, după cum a povestit ulterior, a început să sară de fericire.

Entuziasmul nu a durat însă mult. La scurt timp, tânărul a primit un alt mesaj automat, prin care era informat că procesul de recrutare se încheiase și că postul fusese atribuit altui candidat.

Confuz, acesta a cerut explicații și a precizat că era pregătit să înceapă munca.

Un reprezentant al departamentului de recrutare i-a transmis că oferta fusese expediată din eroare și că era destinată unei persoane cu un nume asemănător. Compania și-a cerut scuze pentru situația creată și a precizat că îl va lua în considerare pe Ali pentru alte oportunități profesionale.

Tânărul a spus că explicația primită nu l-a convins pe deplin, susținând că numele său complet este unul rar în Suedia.

Experiența l-a afectat profund, mai ales pentru că își pusese speranțele în noul loc de muncă și renunțase la alte oportunități de angajare în perioada în care aștepta să înceapă activitatea.

„M-am simțit foarte trist, dezamăgit și șocat. Sentimentul că nu ești suficient te distruge”, a declarat Ali.

IKEA Suedia a confirmat că a existat o eroare în procesul de recrutare. Louise Ridell Ehinger, purtătoarea de cuvânt a companiei, a declarat că reprezentanții acesteia regretă cele întâmplate și discută cu persoana afectată.

Orașul Älmhult are o importanță deosebită pentru companie: aici a fost deschis primul magazin IKEA, iar în prezent localitatea găzduiește și IKEA Museum, inaugurat în 2016 în clădirea fostului magazin.