 IKEA s-a răzgândit după ce i-a oferit un loc de muncă unui tânăr. „Trist, dezamăgit, șocat” | adevarul.ro
search
Duminică, 25 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

IKEA s-a răzgândit după ce i-a oferit un loc de muncă unui tânăr. „Trist, dezamăgit, șocat”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un tânăr de 26 de ani din Suedia a trecut de la bucuria obținerii unui loc de muncă la dezamăgire, după ce IKEA i-a retras oferta de angajare, invocând o eroare de recrutare. Ali Alshihan fusese informat prin e-mail că a fost selectat pentru un post în cadrul companiei, însă ulterior a aflat că mesajul ar fi fost destinat unei alte persoane, relatează publicația Libertatea, citând presa suedeză.

IKEA i-a retras oferta de angajare unui tânăr din Suedia, după ce îl anunțase că a fost acceptat.
IKEA i-a retras oferta de angajare unui tânăr din Suedia, după ce îl anunțase că a fost acceptat. Foto: Arhivă

Ali locuiește în Älmhult, orașul din sudul Suediei în care IKEA a deschis primul său magazin. Tânărul are studii în domeniul logisticii și experiență profesională în acest sector, iar înainte de a primi oferta aplicase pentru mai multe posturi în cadrul companiei, notează publicația Expressen

După un interviu video pentru postul de „Resolution Generalist”, Ali a primit un e-mail prin care era anunțat că a fost selectat. Mesajul conținea detalii concrete despre salariu, programul de lucru, viitorul superior și data la care urma să înceapă activitatea.

Vestea l-a bucurat atât de mult încât, după cum a povestit ulterior, a început să sară de fericire.

Entuziasmul nu a durat însă mult. La scurt timp, tânărul a primit un alt mesaj automat, prin care era informat că procesul de recrutare se încheiase și că postul fusese atribuit altui candidat.

Confuz, acesta a cerut explicații și a precizat că era pregătit să înceapă munca.

Un reprezentant al departamentului de recrutare i-a transmis că oferta fusese expediată din eroare și că era destinată unei persoane cu un nume asemănător. Compania și-a cerut scuze pentru situația creată și a precizat că îl va lua în considerare pe Ali pentru alte oportunități profesionale.

Tânărul a spus că explicația primită nu l-a convins pe deplin, susținând că numele său complet este unul rar în Suedia.

Experiența l-a afectat profund, mai ales pentru că își pusese speranțele în noul loc de muncă și renunțase la alte oportunități de angajare în perioada în care aștepta să înceapă activitatea.

„M-am simțit foarte trist, dezamăgit și șocat. Sentimentul că nu ești suficient te distruge”, a declarat Ali.

IKEA Suedia a confirmat că a existat o eroare în procesul de recrutare. Louise Ridell Ehinger, purtătoarea de cuvânt a companiei, a declarat că reprezentanții acesteia regretă cele întâmplate și discută cu persoana afectată.

Orașul Älmhult are o importanță deosebită pentru companie: aici a fost deschis primul magazin IKEA, iar în prezent localitatea găzduiește și IKEA Museum, inaugurat în 2016 în clădirea fostului magazin.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta
digi24.ro
image
Au plecat cu rulota în munți pentru un weekend și au rămas acolo. Tinerii care lasă orașul pentru a se muta la țară
stirileprotv.ro
image
Fostul premier Ilie Bolojan îl contrazice pe premierul demis Ilie Bolojan. Unde se bat cap în cap declarațiile liderului PNL. De ce crede că Luca Niculescu va duce mai departe moștenirea sa
gandul.ro
image
„Și România ar trebui să exploreze o astfel de abordare”. Ce spune un fost consilier prezidențial despre armele NUCLEARE
mediafax.ro
image
Notele lui Marcel Puşcaş după CFR – Dinamo 2-2! Verdict surpriză: „E cel mai bun din România!”
fanatik.ro
image
Alegeri prezidențiale în Bulgaria: Iliana Yotova și Andrey Gyurov se vor înfrunta în turul al doilea după un vot strâns - exit-poll
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții! La două săptămâni după ce i-a spus ”ADIO”, s-a logodit cu fostul ei soț: ”Umilință”. Au 3 copii
digisport.ro
image
Mesaje de Sfântul Dumitru 2026. Urări de La mulți ani pentru familie, prieteni și colegi
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
HARTĂ. Ce îți mai poți cumpăra cu 100.000 de euro pe piața imobiliară din România. Clujul, campion la prețuri
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
De ce toarnă grădinarii chefir pe o bucată de lemn în octombrie? Capcana care te scapă de limacși
newsweek.ro
image
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Plecări anunțate la Rapid după eșecul cu FCSB: „Am discutat cu Pancu. Nu ne-a ajutat prea mult!”
fanatik.ro
image
Cine îl va înfrunta pe Putin? Lista scurtă a liderilor europeni dezvăluită de surse diplomatice. Nicușor Dan nu e inclus
ziare.com
image
La 48 de ani, a pierdut lupta cu boala de care nu voia să știe nimeni
digisport.ro
image
Armin Nicoară, despre timpul petrecut cu fiul său: „Stau și eu cât pot”. Ce vacanță plănuiește cu Claudia
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de 350.000 de euro pe care se bat Cornel Păsat și Bianca la divorț. Casa este spațioasă, modernă și are inclusiv un spațiu destinat antrenamentelor sale zilnice FOTO
romaniatv.net
image
Ce pensie are Petre Roman la 80 de ani. Suma pe care o primește lunar fostul premier al României
mediaflux.ro
image
Drăgușin a mers spre Chivu, imediat după meciul pierdut la Milano: „Bineînțeles, asta nu se discută!”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău”
actualitate.net
image
Rareș Cojoc și-a sărbătorit iubita în Mauritius. Cum s-au lăsat pozați cei doi în piscină
click.ro
image
Ce apare scris în referatul de arestare al fiului lui Tudorel Toader: „Era un preț de plătit”
click.ro
image
Mesaje de Sfântul Dumitru 2026. Urări de La mulți ani pentru familie, prieteni și colegi
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
O scrisoare trimisă reginei Maria a României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
„Dragă Regină Maria”, o scrisoare trimisă reginei României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mirela Vaida, criticată pentru condițiile în care își ține câinii? Ce imagini au apărut în online
image
Rareș Cojoc și-a sărbătorit iubita în Mauritius. Cum s-au lăsat pozați cei doi în piscină

OK! Magazine

image
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii