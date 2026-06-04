Protestele din Albania se amplifică din cauza unui proiect imobiliar susținut de Jared Kushner, ginerele președintelui SUA

Protestele împotriva unui complex turistic de lux susținut de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, continuă să crească în Albania, relatează The Guardian și Politico.

Mii de oameni au protestat miercuri pentru a patra zi consecutiv în capitala Tirana, în timp ce alte manifestații sunt programate în sudul țării, în apropierea zonei vizate de dezvoltare.

Pe pancarte și în postările de pe rețelele sociale a apărut tot mai des imaginea flamingoului, devenit simbolul protestelor. Manifestanții susțin că proiectul ar putea afecta habitatul păsărilor și al altor specii protejate din regiune.

Potrivit Politico, flamingoul a devenit simbolul mișcării după ce protestatarii au început să atragă atenția asupra impactului pe care proiectul l-ar putea avea asupra habitatelor naturale din zonă. La manifestațiile din Tirana au fost văzute decupaje în formă de flamingo și pancarte cu mesaje precum „Albania nu este de vânzare” și „Unde vor mai trăi acum?”.

Temeri privind impactul asupra mediului

Proiectul, estimat la 1,6 miliarde de dolari, este dezvoltat de compania Affinity Partners, fondată de Jared Kushner. Acesta vizează insula Sazan și zona de coastă din apropierea localității Zvërnec, din sud-vestul Albaniei.

Potrivit organizațiilor de mediu, zona găzduiește peste 200 de specii de păsări, inclusiv flamingo și pelicani creți, precum și foci-călugăr mediteraneene și țestoase marine.

Conservaționiștii acuză autoritățile de lipsă de transparență și susțin că lucrările au început fără suficiente consultări publice. Nemulțumirea a crescut după ce dezvoltatorii au împrejmuit o parte din teren cu garduri și au început lucrări pentru amenajarea drumurilor de acces.

Potrivit activiștilor citați de The Guardian, nemulțumirea localnicilor a crescut după ce accesul la unele terenuri a devenit mai dificil în urma împrejmuirii zonei. Oponenții proiectului susțin că disputa depășește acum dimensiunea ecologică și privește modul în care au fost luate deciziile privind dezvoltarea.

În această săptămână, structura anticorupție din Albania, SPAK, a anunțat deschiderea unei investigații privind modificările legislative adoptate în 2024 referitoare la regimul ariilor protejate. Criticii susțin că aceste schimbări au permis dezvoltarea unor proiecte turistice în anumite zone protejate și au deschis calea pentru investiția propusă de compania lui Kushner.

Guvernul susține investiția

Premierul albanez Edi Rama respinge criticile și afirmă că proiectul poate aduce investiții și locuri de muncă într-una dintre cele mai sărace țări ale Europei.

Potrivit Politico, Rama a declarat că evaluarea impactului asupra mediului este încă în desfășurare și că proiectul nu a fost aprobat definitiv. El a susținut că dezvoltarea economică și protecția naturii pot coexista.

Premierul a propus și o întâlnire cu protestatarii pentru a discuta situația, însă a precizat că nu intenționează să oprească investiția.

La rândul său, compania care dezvoltă proiectul a transmis că va continua procesul într-un mod responsabil și că obiectivele sale includ protejarea mediului, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea comunităților locale.