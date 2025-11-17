Când Friedrich Merz a preluat funcția de cancelar, a intrat în scenă cu promisiuni mari: relansarea economiei, repararea infrastructurii aflate în colaps și recâștigarea rolului Germaniei ca actor major în politica globală. La nici un an distanță, euforia inițială s-a transformat în scepticism, iar unele sondaje citate de Bloomberg vorbesc deja despre perspective „întunecate” pentru executivul său.

Un sondaj RTL/n-tv arată cât de rapid se erodează încrederea publică: doar 16% dintre germani îl mai văd pe Merz drept candidat credibil la viitoarele alegeri federale. Coaliția pe care o conduce — deja fragilă — este paralizată de dispute interne și rivalități care îi blochează agenda.

„Există oameni chiar în propria lui fracțiune care îi contestă fiecare decizie și se întreabă unde sunt rezultatele”, spune Sudha David-Wilp, expert al German Marshall Fund. „Dar perspectiva nu e deloc optimistă.”

Un mandat început în furtună

Merz a moștenit o Germanie lovită din toate direcțiile: întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă, incompatibil cu modelul european; războiul Rusiei contra Ucrainei, care a destabilizat aprovizionarea energetică; relațiile tot mai tensionate cu China; presiunea migrației, de care au profitat din plin formațiunile de extremă dreapta.

În primul discurs de cancelar, Merz a promis să repare tot: controlul fluxurilor migratorii, un Bundeswehr reînviat și cea mai puternică armată convențională europeană, dar și ieșirea din cel mai lung declin economic postbelic. A garantat chiar că, până în vară, cetățenii vor simți deja primele efecte ale redresării.

Șase luni mai târziu, germanii încă așteaptă.

În loc de semne clare de revenire, știrile sunt dominate de incertitudine, concedieri masive și un nou set de prognoze pesimiste: consilierii cancelarului au redus estimarea de creștere pentru anul viitor sub 1%. Investitorii transmit aceleași semnale: încrederea în modelul economic german este în cădere liberă.

Nici măcar megaproiectul guvernamental — pachetul de modernizare de 500 de miliarde de euro — nu convinge electoratul. Șinele rămân defecte, trenurile întârzie, podurile sunt în continuare închise, iar meritele reformei sunt spulberate de criticile interne, inclusiv din partea propriului partid, care îl acuză pe Merz că a încălcat promisiunile privind limitarea împrumuturilor.

Un lider cu temperament riscant

Maniera explozivă în care Merz comunică public devine tot mai problematică. Dacă în perioada când era lider al opoziției stilul abrupt era privit ca un atu, acum provoacă reacții de respingere. Mai ales când remarcile sale despre migrație sunt interpretate drept rasiste și scot oamenii în stradă.

Tensiunile au escaladat după ce ministrul de externe, Johann Wadephul — un aliat apropiat al lui Merz — a declarat la Damasc că Germania nu poate deporta refugiați sirieni într-o țară devastată de război. Declarația contrazice direct politica coaliției, amplificând percepția de haos în interiorul guvernului.

Pe plan extern, Merz impresionează mai mult decât acasă: a stabilit rapid contacte cu lideri internaționali și a fost primit la Washington. Dar relația cu Trump, spun oficiali germani, rămâne imprevizibilă. „E prea instabil ca să construiești ceva solid”, declară un înalt funcționar sub protecția anonimatului.

Confuzia politică a continuat și la Bruxelles, când Merz a anunțat prematur semnarea unui acord comercial cu MERCOSUR — o informație imediat infirmată. Cancelarul a minimalizat episodul, însă încrederea în capacitatea sa de negociere s-a fisurat.

Un 2025 decisiv – și potențial devastator

Începând cu ianuarie, multe dintre măsurile economice ale guvernului vor intra în vigoare, iar Berlinul speră ca firmele și consumatorii să simtă în sfârșit ceva concret. Dar anul aduce și teste electorale majore: alegeri în mai multe landuri care ar putea da o imagine clară asupra viitorului politic al lui Merz.

Iar riscul cel mai mare vine din Est. În Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Saxonia-Anhalt, AfD are șanse reale să obțină majorități absolute — o premieră istorică.

„Rezultatele din 2025 vor provoca neliniște în coaliție. Dacă AfD continuă să crească, presiunea internă asupra guvernului Merz va deveni uriașă”, avertizează David-Wilp.

În plus, cancelarul a intrat recent într-o altă controversă, cerându-i lui Volodimir Zelenski să limiteze plecarea tinerilor ucraineni spre Germania. În interiorul coaliției există temeri că prezența acestora va fi folosită ca muniție electorală de extrema dreaptă, care exploatează orice temă legată de refugiați sau de sprijinul pentru Ucraina.